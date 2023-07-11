Vì quá chén nên lỡ lên giường với bạn thân của chồng sắp cưới, mở mắt dậy nhìn người nằm cạnh mà tôi 'tái xanh mặt mày'

Tâm sự 11/07/2023 09:35

Quấn quýt lấy nhau tới nửa đêm, tôi mệt quá ngủ say bí tỉ. Tờ mờ sáng mới tỉnh dậy, hé mắt nhìn sang bên cạnh thấy Nam đang ngồi dựa vào thành giường nghịch điện thoại.

Có chút hơi men trong người, những lời thủ thỉ đường mật bên tai và khuôn mặt điển trai, nụ cười quyến rũ của Nam đã khiến tôi sa lầy, phản bội chồng sắp cưới. Chẳng những vậy Nam lại còn chính là bạn thân của Đức, người đàn ông mà chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

6 năm yêu nhau, tôi và Đức đã quá quen thuộc chẳng còn gì mới mẻ. Tất nhiên là tôi không nghĩ đến chuyện chia tay anh. Bởi Đức là người tốt, điều kiện cũng khá, chia tay anh rồi biết có tìm được người hơn. 

Vì quá chén nên lỡ lên giường với bạn thân của chồng sắp cưới, mở mắt dậy nhìn người nằm cạnh mà tôi 'tái xanh mặt mày' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dạo này Đức bận rộn, thường xuyên đi công tác. Tối đó tôi đi chơi cùng cô bạn, hai đứa có uống vài ly rượu thì tình cờ gặp Nam cùng một người bạn khác. Chúng tôi nhập hội, mãi đến khuya mới về. Nam đề nghị chở tôi về nhà nhưng lại lái xe thẳng đến nhà anh.

Có men rượu trong người nên tôi đánh mất lý trí, để mặc bản thân trôi theo cảm xúc. Tôi bỗng ham muốn một vòng tay khác ngoài bạn trai, muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, muốn phiêu lưu tình ái một chút trước đi bước chân vào hôn nhân. Cho dù người đó là bạn thân của chồng sắp cưới cũng được. Tối đó thực sự là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Nam thì quá hấp dẫn và nam tính. Và tôi tặc lưỡi làm liều, với suy nghĩ tôi không nói, Nam im lặng thì ai biết được?

Quấn quýt lấy nhau tới nửa đêm, tôi mệt quá ngủ say bí tỉ. Tờ mờ sáng mới tỉnh dậy, hé mắt nhìn sang bên cạnh thấy Nam đang ngồi dựa vào thành giường nghịch điện thoại. Tôi choàng tay qua, giọng ngái ngủ: “Anh dậy sớm thế? Nay có việc gì bận à?”. 

“Không, nay tôi rảnh cả ngày nên mới ngồi chờ cô tỉnh đây”, một giọng nói vang lên trên đầu khiến tôi run bắn cả người. Đó không phải giọng nói của Nam! Tôi vùng dậy xác nhận danh tính người đàn ông mà vừa nãy vì ngái ngủ nên không ngẩng lên nhìn. Người ngồi bên gối chính là Đức!

Vì quá chén nên lỡ lên giường với bạn thân của chồng sắp cưới, mở mắt dậy nhìn người nằm cạnh mà tôi 'tái xanh mặt mày' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Nó ra ngoài rồi, đừng tìm nữa. Ăn nằm với cô xong, nó thấy áy náy quá nên gọi tôi đến chứng kiến…”, Đức cười khẩy khi tôi còn chưa kịp thốt ra câu hỏi. 

Đức còn mở điện thoại giơ cho tôi xem những hình ảnh về căn hộ mới anh mua và chuẩn bị. Tôi ngơ ngẩn nhìn, Đức cười nhạt để lại một câu đe dọa rồi bỏ đi. Tôi ngã gục, mất đi tất cả. Đức nghĩ đến tình nghĩa, muốn xây dựng gia đình với tôi, còn tôi thì lại tự tay mình đập tan tất cả… Có cách nào để anh tha thứ cho tôi không? 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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