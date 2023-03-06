Vì cưới phải một người chồng vô dụng, tôi đành để cuộc đời cho 'số phận đẩy đưa', buộc sống như một người đàn ông

Phụ nữ đã từng ước ao những điều to lớn, nhưng khốn khổ thay ngay cả những điều nhỏ bé cũng không nhận được. Chẳng có sự ấm áp, chẳng nhận được bình yên, lại nhận về bao nhiêu đắng chát, ê chề.

Đàn ông xưa nay vẫn luôn được xem là trụ cột gia đình. Là người gánh vác kinh tế, làm chỗ dựa cho vợ con. Đàn ông được ví như người chèo đò, lèo lái cả con thuyền gia đình qua bao sóng gió. Nhưng mấy người đàn ông khi đã làm chồng, làm cha hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình đối với vợ con? Họ sống vô tâm, ích kỉ và thậm chí rất tàn nhẫn. Phụ nữ lấy chồng, ai cũng đã từng nghĩ rồi đời mình sẽ ấm êm, sẽ hạnh phúc. Chẳng phải mong được “chồng nuôi” cả đời nhưng ít ra bản thân mình sẽ không còn cô đơn trên hành trình phía trước. Bão giông hay sóng gió, khổ ải hay bất trắc vẫn luôn có một người cùng mình nắm chặt tay bước qua

Nhưng rồi, cưới phải một người chồng vô tâm, mọi giấc mơ vỡ vụn. Phụ nữ đã từng ước ao những điều to lớn, nhưng khốn khổ thay ngay cả những điều nhỏ bé cũng không nhận được. Chẳng có sự ấm áp, chẳng nhận được bình yên, lại nhận về bao nhiêu đắng chát, ê chề. Có những người phụ nữ, có chồng bên cạnh nhưng người chồng không khác gì một chiếc bóng. Chồng vô tâm mà còn phụ giúp kinh tế còn đỡ, còn có những người đàn ông tồi tệ đến mức đã vô tâm mà còn vô dụng. Mỗi tháng chẳng đưa nổi vợ vài đồng tiền mua sữa cho con. Đàn ông cà kê cà phê, những cuộc nhậu hào phóng rút ví trả tiền. Nhưng cũng chính những người đàn ông đó, với vợ con lại tiếc từng đồng, từng cắc.

Ảnh minh họa: Internet Người vợ có chồng vô dụng thì chẳng có ai khổ bằng. Đàn bà còng lưng gánh vác kinh tế, đã nuôi thêm con lại nuôi thêm chồng. Nhìn những người đàn bà khác có chồng nhờ đỡ đàn bà lại rơi nước mắt. Có chồng để làm gì? Tại sao cuộc đời lại quá bất công với mình? Vì cưới phải một người chồng vô dụng nên người đàn bà phải sống như một người đàn ông. Vì đàn ông xem nhẹ gia đình nên đàn bà gánh luôn gánh nặng của chồng. Có ai nhìn thấu được những người phụ nữ ấy mệt mỏi như thế nào? Đôi bàn tay chai sần vì làm việc quá nhiều. Đêm về, nằm cạnh chồng lại thấy cô đơn vô cùng tận. Dùng dằng muốn bỏ, muốn rời đi những ngẫm lại vì con, vì mái ấm này mình đã tổn hao bao nhiêu sức lực lại chẳng đành lòng. Đàn ông tệ bạc cũng có nhiều loại. Nhưng đàn ông vô dụng, chẳng nuôi nổi vợ con lại là những kẻ hèn mọn. Đàn ông người ta sức dài vai rộng, mang đến cuộc sống ấm êm cho vợ là thế, còn mình thì mang lại điều gì ngoài những tổn thương cho vợ con. Có bao giờ những người đàn ông vô dụng ấy cảm thấy xấu hổ trước cuộc đời? Đàn ông à, nếu không nuôi nổi vợ con, không mang lại cho vợ điều gì tốt đẹp thì tốt nhất anh nên chọn cuộc sống độc thân. Nếu không cưới phải một người chồng như anh, hẳn vợ anh đã là một người đàn bà hạnh phúc. Hà cớ gì lại bắt một người phụ nữ mềm yếu gánh trên vai gánh nặng của mình? Đàn ông như thế đáng khinh vô cùng!

Sướng lên tiên khi ân ái đầy mặn nồng với người tình nóng bỏng, bất ngờ nghe em tâm thì tôi hết hồn, chạy thục mạng ra khỏi phòng Đời người đàn ông, cả đời chỉ biết đến một người phụ nữ là vợ thì quá kém cỏi mà hèn nhát, về nhà có vợ, ra ngoài có người tình nóng bỏng, cuộc sống như vậy mới thỏa mãn đủ đầy.

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