Vì chuyện 'mẹ chồng - nàng dâu' căng thẳng nên vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, mẹ chồng liền làm một việc khiến tôi sững người

Tâm sự 28/12/2022 14:15

Tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào...

Chúng A sống chung với mẹ chồng 6 năm nay, vì con còn nhỏ, A phải chịu cảnh làm dâu. Tính tình mẹ rất khó, A làm gì bà cũng can dự vào mà con dâu không nghe lời thì lại giận dỗi. A biết bản tính bà tốt và thương yêu con cháu nhưng việc quan tâm thái quá của mẹ khiến A cảm thấy ngột ngạt.

Như tháng trước, nhà ngoại có cỗ, chồng A bận không đi được, A vẫn quyết định chở hai con bằng xe máy. Bà xót cháu nói rằng trời nắng, đường bụi, sợ về bị ốm nên không cho đi.

Vì chuyện 'mẹ chồng - nàng dâu' căng thẳng nên vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, mẹ chồng liền làm một việc khiến tôi sững người - Ảnh 1

A bảo nhà ngoại có 10km, trẻ con đi nắng cho dày dạn sương gió. Hai mẹ con cãi nhau qua lại, sau đó bà quay ra hỏi hai con của A có muốn đi ngoại với mẹ không? Các con A rất quý bà và thích được ở nhà xem tivi nên chúng nhất định không chịu đi với A.

Sau lần về ngoại một mình đó, tình hình mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng hơn. A nhiều lần thuyết phục chồng ra ngoài sống nhưng bất thành. Chỉ đến khi A đưa ra tờ đơn ly dị thì chồng mới đồng ý.

A thuê được căn nhà rộng rãi, rẻ tiền và chồng A cũng rất ưng. Khi biết chúng A định ra ở riêng, mẹ chồng im lặng không nói gì.

Cho đến khi vợ chồng A dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị chuyển đồ sang chỗ mới thì mẹ đứng chặn trước cửa. Bà đã khóc và nói: "Bố con đã lấy vợ mới ngay khi con tròn một tuổi. Còn mẹ thương con khổ nên không dám đi bước nữa. Cả cuộc đời này mẹ làm việc gì cũng nghĩ về con. Vậy mà giờ con đành bỏ mẹ ở lại một mình sao?".

Chồng A rơm rớm nước mắt ôm mẹ nói là sẽ không đi đâu hết, sẽ ở với mẹ cả đời này. Sau đó chồng chuyển hết đồ đạc vào trong nhà và bỏ ngoài tai những lời can ngăn của A.

Vì chuyện 'mẹ chồng - nàng dâu' căng thẳng nên vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, mẹ chồng liền làm một việc khiến tôi sững người - Ảnh 2

Từ ngày về làm dâu, A ăn ngủ cũng phải nhìn ánh mắt của mẹ chồng mà sống. A không tìm thấy tự do trong ngôi nhà ấy, A muốn sống là chính mình, được nuôi dạy con theo cách của mình không bị mẹ chồng áp đặt, được đi ra ngoài chơi mà không phải xin phép mẹ chồng. Theo mọi người A phải làm sao đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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