Vén màn bí mật: Mỗi người làm chuyện ấy bao nhiêu lần trong đời?

Kết quả của nghiên cứu về vấn đề trung bình trong cuộc đời một người làm "chuyện ấy" bao nhiêu lần khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trong một cuộc khảo sát ở 2.000 tình nguyện viên ở Anh của trang web Quidco, trong cuộc đời một người, quan hệ tình dục 5.778 lần trước khi "nhắm mắt xuôi tay". Vì thế nếu bạn bắt đầu quan hệ vào năm 18 tuổi, 5.778 lần ân ái tương đương gần 2 lần mỗi tuần trong suốt 65 năm.

Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên tuổi thọ trung bình 83 năm, các nhà nghiên cứu còn phát hiện mỗi cá nhân ngủ 181.770 giờ (tương đương 20,8 năm), làm việc 136.328 giờ (15,6 năm), xem tivi 103.003 giờ (12 năm), ra ngoài 75.738 giờ (8,7 năm), dành 52.502 giờ (6 năm) cho mạng xã hội. Về mặt tình cảm, người Anh yêu 6,5 lần, trải qua 8 mối quan hệ, bị bỏ rơi 5,5 lần và 6 lần không được đáp lại tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Ở mỗi tháng có 16 ngày được xem là tốt lành. 84% nói rằng họ "nhìn chung là hài lòng" với lối sống của mình và 88% tình nguyện viên khẳng định "cuộc đời vô cùng tốt đẹp".

Ngoài ra cũng có những con số nghiên cứu báo động khi con người dành 33.335 giờ (3,8 năm) để chơi điện tử và 103.003 giờ (12 năm) nằm trên ghế sofa để xem tivi.

"Khi quy ra thành giờ, những công việc hàng ngày có vẻ trở nên khủng khiếp. Ai muốn dành 20 năm cuộc đời để ngủ cơ chứ", phát ngôn viên của Quidco nói. "Tuy nhiên, thật đáng mừng vì quá nửa thời gian của chúng ta là những ngày vui vẻ".



Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ làm 'chuyện ấy nhiều' có sao không? Một tuần bao nhiêu lần là hợp lý ? Theo các nhà nghiên cứu, việc quan hệ tình dục đều đặn có cả lợi ích thể chất và tâm lý của bạn. Tuy nhiên tần suất thế nào là hợp lý thì không phải ai cũng biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ven-man-bi-mat-moi-nguoi-lam-chuyen-ay-bao-nhieu-lan-trong-doi-574094.html