Về nhà người yêu ra mắt, cả nhà đang vui vẻ ăn cơm thì tất cả "đứng hình" trước câu nói của chàng rể tương lai

Tâm sự 17/01/2023 21:30

Đến bữa ăn, bác gái bưng mâm cơm ra trông ngon lắm. Nào là bò xào hành tây, gà luộc, chả nem... anh chàng mới khen là: "Bác gái đãi cháu thịnh soạn quá, cứ như được ăn cỗ".

Ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng, đã có không ít anh chàng, cô nàng cảm thấy bối rối khi lần đầu về ra mắt nhà người yêu. Bởi nếu lấy được thiện cảm của bố mẹ đối phương thì việc tiến tới hôn nhân của bạn cũng dễ dàng.

Tuy nhiên cũng có những người vụng về trong cách giao tiếp, khiến phụ huynh nhà người yêu phật ý, rồi dẫn đến chuyện tình bị đứt đoạn giữa đường.

Về nhà người yêu ra mắt, cả nhà đang vui vẻ ăn cơm thì tất cả 'đứng hình' trước câu nói của chàng rể tương lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điển hình như anh chàng tên T. trong chia sẻ dưới đây. Tưởng rằng buổi ra mắt nhà người yêu sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng ai ngờ đến phút cuối anh lại phá hỏng tất cả.

Chàng trai chia sẻ: "Yêu nhau được 1 năm thì người yêu em dẫn về ra mắt mọi người ạ. Nhà gia đình bạn gái rất vui vẻ, hòa nhã. Họ tiếp đãi em niềm nở lắm.

Bố người yêu và anh trai cô ấy còn khoe rằng nay cho em ăn món đặc sản. Món này vừa bổ vừa béo, bác trai còn cười bảo: "Tao tẩm bổ cho con rể tương lai". Em nghe vậy thích chí cũng cười hì hì.

Đến bữa ăn, bác gái bưng mâm cơm ra trông ngon lắm. Nào là bò xào hành tây, gà luộc, chả nem... Em mới khen là: "Bác gái đãi cháu thịnh soạn quá, cứ như được ăn cỗ".

Bố người yêu thì cười khà khà từ bếp đi lên bưng theo một bát gì đó có những quả trứng màu nâu. Em hỏi ra thì mới biết đó là món trứng bắc thảo.

Hóa ra đây là món đặc sản bác định chiêu đãi em. Nhưng quả thật từ nhỏ đến giờ em chưa ăn món này.

Trong bữa bữa ăn, người yêu em có múc cho em nửa quả trứng đó. Nhưng em thấy mùi vị không được hấp dẫn, liền bụm miệng rồi gắp sang bát của bố bạn gái. Em chỉ nói nhỏ nhẹ rằng: "Dạ cháu không ăn được món này, thôi bác ăn hộ cháu không bỏ đi thì phí ạ".

Em nói rất nhẹ nhàng mà thái độ của bác trai không vui. Người yêu em lại chẳng đỡ lời cho em được câu nào, còn quay ra gắt gỏng: "Anh không ăn thì bỏ ra chứ ai lại đưa cho bố em, thế khác gì bảo bố em ăn thừa của anh, anh làm vậy mà được à".

Em chỉ bảo lại là: "Ờ thì anh không ăn được anh nhờ bác ăn giúp có gì đâu mà em làm quá lên vậy?"

Có vậy thôi mà người yêu em đứng dậy rồi đi vào buồng, em cũng đứng dậy vào theo nhưng cô ấy không mở cửa cho em vào. Ra mâm thì mọi người đứng dậy hết.

Giờ về nhà nhắn tin, gọi điện thế nào cũng không được".

Kèm theo chia sẻ của anh chàng là hình ảnh một đĩa trứng bắc thảo. Nhưng dân tình đúng là chỉ tập trung vào tình huống của chàng trai này.

Hội chị em đua nhau phân tích cái sai của T. để anh chàng hiểu. Theo đó, anh chàng T. bị đánh giá là người kém trong giao tiếp. Bởi trong tình huống này nếu không ăn được anh có thể nhẹ nhàng gắp lại cho người yêu, hoặc để ra ngoài bát. Ai lại đi gắp sang cho bố vợ.

Về nhà người yêu ra mắt, cả nhà đang vui vẻ ăn cơm thì tất cả 'đứng hình' trước câu nói của chàng rể tương lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái nhận xét về người yêu cũng đúng, T. làm như vậy chẳng khác gì đồ thừa lại để phụ huynh ăn.

Mặt khác thì nhiều ý kiến cũng cho rằng nhà cô gái hơi khó tính và câu nệ tiểu tiết. Có thể trong lần đầu ra mắt, anh chàng hơi bối rối nên hành xử không được chỉnh chu cho lắm. Nhưng đáng nhẽ với tư cách bạn gái, cô nên đỡ lời cho người yêu mình. Đằng này lại chỉ trích anh trước cả nhà, rồi bỏ về phòng. Hành động bỏ về phòng giận dỗi của cô vô tình khiến không khí bữa ăn căng thẳng.

Hiện bài đăng của chàng trai vẫn nhận về nhiều lượt tương tác của dân mạng. Nhiều người còn tò mò về cái kết chuyện tình của T.. Nhưng cũng có người mạnh dạn đoán: Căng thẳng thế này thì chắc chắn đường ai nấy đi rồi!

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