Thế nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được, cuối tuần vừa rồi khi tôi đang ở nhà thì bỗng nhận được điện thoại từ một người đồng nghiệp. Cậu ta nói đêm qua cùng bạn gái vào nhà nghỉ qua đêm, sáng nay khi thanh toán tiền phòng thì chính mắt nhìn thấy vợ tôi cũng ra vào nhà nghỉ ấy.

Tôi và Diệu kết hôn được gần một năm nay, cuộc sống vợ chồng son rất vui vẻ và hạnh phúc. Diệu là người vợ đảm đang khéo léo, luôn chăm sóc chồng chu đáo, đối xử chân thành tận tụy với tôi chẳng có chỗ nào để chê. Thật sự quá may mắn khi tôi cưới được người phụ nữ như cô ấy làm vợ.

Tôi hỏi cặn kẽ người bạn kia địa chỉ nhà nghỉ và số phòng Diệu ra vào, sau đó lao ngay đến hy vọng có thể bắt được quả tang để vợ tôi hết đường chối cãi. Một khi vợ phản bội thì chỉ có con đường duy nhất là ly hôn, tôi đối xử với cô ấy hết lòng hết dạ và vợ thì đáp trả tôi như thế đấy!

Tôi hóa đá không thể tin nổi, sáng nay vợ tôi nói rủ cô bạn đi mua sắm, còn dặn tôi bữa trưa tự ăn vì có thể họ sẽ ăn ở ngoài. Vậy tại sao vợ tôi lại nói dối chồng để đến nhà nghỉ? Cô ấy đang làm điều gì khuất tất lén lút giấu giếm tôi? Vào khách sạn thì còn có thể làm được gì khác ngoài tằng tịu ngoại tình?

Đứng trước cánh cửa căn phòng nhà nghỉ, không kiềm chế nổi nữa mà đập cửa ầm ầm. Cánh cửa bật mở, Diệu xuất hiện bên trong nhưng không có người đàn ông nào cả. Trái lại có thêm hai người khác, một trong số đó chính là mẹ vợ tôi, người còn lại là một bé gái khoảng 5,6 tuổi.

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Cho đến khi ấy tôi mới biết không phải Diệu tôi ngoại tình mà thực chất trước khi cưới tôi thì cô ấy đã có một đứa con riêng. Đó là kết quả của mối tình trước, gã đàn ông kia ruồng rẫy không chịu nhận con và Diệu phải sinh con một mình.

Do công việc quá bận rộn, Diệu muốn kiếm nhiều tiền để lo cho mẹ già và con nhỏ nên cô ấy buộc lòng gửi đứa bé về quê. Sau này quen rồi yêu tôi, Diệu sợ tôi không chấp nhận hoàn cảnh của cô ấy nên cố tình giấu giếm. Mẹ Diệu cũng khuyên con gái để con riêng cho bà chăm giúp, cứ yên tâm xây dựng hạnh phúc mới.

Đợt này con gái Diệu bị ốm, chữa bệnh ở tuyến dưới không khỏi, mẹ Diệu phải đưa cháu lên Hà Nội khám bệnh. Hai người họ ở tạm trong nhà nghỉ, Diệu ra thăm nom. Khi bị tôi biết được là con gái Diệu vừa lên thành phố được một hôm.

- Em nhận ra mình đã sai lầm rồi anh ạ. Em không nên để con lại cho bà ngoại, nó cần bàn tay chăm sóc của mẹ hơn ai hết. Hiện tại kinh tế của em đã khá hơn, em sẽ đón mẹ và con gái lên đây chăm sóc. Em chỉ thông báo với anh điều đó, còn anh quyết định ra sao em cũng không oán trách. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi con gái mình nữa.

Diệu nói vậy nghĩa là cô ấy sẵn sàng chấp nhận ly hôn nếu tôi không tiếp nhận con riêng của vợ. Tôi suy nghĩ rất nhanh rồi ngồi xuống trước mặt đứa bé, mỉm cười hỏi nó: “Cháu có muốn về sống với chú và mẹ không?”.

Diệu và mẹ vợ đều ngạc nhiên đến sững sờ trước hành động của tôi. Diệu bật khóc nức nở, mẹ cô ấy mỉm cười nhẹ nhõm và vui vẻ. Hôm ấy từ nhà nghỉ về, tôi đã được lên chức bố, có một cô con gái 6 tuổi ngoan ngoãn và đáng yêu.

Tôi yêu vợ thật lòng, quá khứ của cô ấy tôi không để tâm, dù có chút giận vợ đã nói dối mình nhưng điều đó không phải vấn đề gì lớn. Vợ tôi tốt như thế, cô ấy xứng đáng được tha thứ. Chúng tôi sẽ cùng nhau chung sống thật đầm ấm, vun đắp một tổ ấm chan chứa yêu thương.