Vẫn chưa mang thai sau gần 1 năm kết hôn, mẹ chồng chì chiết nặng nhẹ, nhưng khi biết được lý do bà phải tự xấu hổ

Tâm sự 21/01/2023 04:10

Mẹ chồng ban đầu cũng chiều tôi lắm nhưng gần một năm sau khi cưới, tôi vẫn chưa có thai, mẹ chồng sốt ruột.

Tôi quen chồng qua sự giới thiệu của mẹ chồng. Bà là người "đẩy thuyền" cho chúng tôi yêu và cưới nhau nhanh chóng. Trước đó, chồng tôi cũng trải qua một vài mối tình nhưng không thành. Chẳng hiểu sao cứ một vài tháng họ lại chia tay nhau. Lần này, mẹ chồng bảo: "Mẹ làm mối mát tay nên cưới vợ phải cưới liền tay mới được".

Đúng như những gì mẹ chồng sắp xếp, tôi với chồng chỉ trong 3 tháng quen biết. Lúc này tôi cũng đã 27 tuổi nên bố mẹ đẻ sốt ruột lắm. Cũng để ông bà không phải buồn lòng và suy nghĩ nhiều về tôi, tôi gật đầu đồng ý hôn lễ. Trong đám cưới, họ hàng hai bên đều rất vui mừng, mẹ chồng cho tôi nhiều của hồi môn. Bà còn hứa, sau này sẽ sang tên cho vợ chồng tôi căn nhà đang ở vì chỉ có duy nhất một con trai.

Sau kết hôn, cuộc sống của tôi trôi đi êm đềm, chồng cũng rất hiền lành và không bao giờ soi mói chuyện riêng tư, cách sống của tôi. Mẹ chồng ban đầu cũng chiều tôi lắm nhưng gần một năm sau khi cưới, tôi vẫn chưa có thai, mẹ chồng sốt ruột.

Vẫn chưa mang thai sau gần 1 năm kết hôn, mẹ chồng chì chiết nặng nhẹ, nhưng khi biết được lý do bà phải tự xấu hổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bà bắt đầu khó chịu với tôi và tôi đi đâu làm gì bà cũng để ý khiến tôi rất khó chịu. Có hôm ăn cơm bà còn nói bóng gió chuyện tôi đã có tuổi nên giờ mang thai khó khăn, tôi tức lắm nhưng chẳng nói lại gì. Tôi nghĩ, một điều nhịn chín điều lành nên không muốn gây căng thẳng mâu thuẫn trong gia đình.

Nhưng suốt cả một tuần liền bà cứ gây áp lực với tôi, bảo tôi gặp vấn đề sinh sản thì đi khám chạy chữa ngay đi. Tức quá, tôi mới nói thật lòng với bà rằng kể từ ngày cưới đã gần một năm rồi, chồng không hề đụng vào người tôi. Tôi cũng hỏi anh chuyện đó nhưng anh nói rằng sức khỏe không cho phép. Đôi lúc tôi buồn lắm mà chẳng dám nói với ai. Thấy tôi chia sẻ chuyện thầm kín như vậy, lỗi là do con trai bà nên mẹ chồng thay đổi thái độ hẳn. Tôi thấy bà hơi cúi mặt xuống có vẻ xấu hổ. Kể từ ngày hôm sau, bà liên tục trò chuyện với tôi, bảo tôi phải tìm cách để giúp con trai bà.

Tôi thấy mình như có động lực nên đi mua nhiều loại sách giáo dục giới tính để chồng đọc. Lúc đầu anh có phần ngượng ngùng không dám đối diện với sự thật, nhưng sau đó, nhờ sự động viên tâm tình của tôi, chồng đã thay đổi.

Giờ vợ chồng tôi đã hòa hợp rồi nhưng vẫn chưa có thai. Tôi cũng an ủi mẹ chồng đợi thêm một thời gian nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ có kết quả, sớm sinh cháu cho bà bồng bế. Tôi mong cuộc đời sẽ mang đến cho chúng tôi nhiều niềm vui hơn nữa.

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