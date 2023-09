Vác bụng bầu đến tận nhà ăn vạ, vợ thấy thế cười tươi tuyên bố 'thưởng to', ấy vậy mà ả nhân tình lại tái mặt

Phương kể, vợ chồng Phương cưới nhau tính tới thời điểm này cũng được gần chục năm. Cuộc sống hôn nhân của cô khá viên mãn. Bởi anh Lâm – chồng cô là người thành đạt, giỏi kiếm tiền lại biết yêu thương vợ. Song từ khi anh gặp Hiên thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Ngay lần đầu gặp, Lâm đã bị choáng ngợp bởi vẻ mong manh, e ấp của ả. Lâm từng trải trên thương trường thật, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhận ra, ả đến bên anh là có tính toán cả. Ả say anh thì ít, mà say cơ ngơi, tiền bạc của anh thì nhiều. Hơn nữa, qua tìm hiểu cô biết Hiên chẳng qua cũng chỉ là ả đào mỏ, bề ngoài tỏ ra non tơ, yếu đuối chứ thực chất là cáo già chuyên đi cặp với đàn ông giàu có để moi tiền kiếm sống. Nắm được điều này, Phương quyết định sẽ lấy chính sở trường đó để dạy cho ả bài học, cũng là làm cho chồng 1 phen sáng mắt luôn.