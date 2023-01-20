Vác bụng bầu 5 tháng đi xin việc, vừa bước vào phòng phỏng vấn nhìn người trước mặt mà tôi biến sắc

Tâm sự 20/01/2023 15:15

Tôi đang mang bầu 5 tháng, con lớn gửi về quê nhờ bà ngoại trông và nuôi hộ. Đáng lẽ không định đẻ tiếp bé thứ hai nhưng vì nhỡ kế hoạch, tôi đành phải gắng gượng vì con.

Sáng qua tôi dậy sớm sửa soạn đi phỏng vấn, nhìn chồng vẫn ngủ say sưa vì cả đêm thức thâu đêm chơi game, trong lòng chán nản cùng cực. Chồng vô trách nhiệm, lười biếng không chịu ra ngoài kiếm việc làm dù có sức khỏe, tôi thật sự bất lực.

Ít hôm trước, tôi gửi CV đến nhiều chỗ nhưng chỉ có duy nhất công ty này hẹn phỏng vấn. Tôi hiểu chứ, gửi CV cầu may thôi, đơn vị tuyển dụng nào muốn tuyển một nhân viên đang mang thai 5 tháng? Thế mà không ngờ thực sự có một nơi đồng ý cho tôi cơ hội.

Khi ngồi cùng các ứng viên khác chờ đến lượt phỏng vấn, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò khó hiểu. Trong loạt người chờ đợi ở đây chỉ có tôi là thai phụ mà thôi. Đến lượt mình, tôi chuẩn bị sẵn một nụ cười tiêu chuẩn bước vào phòng phỏng vấn, để rồi nụ cười đó phải cứng ngắc trên môi. Mặt tôi tái nhợt xanh xao khi nhìn thấy người phỏng vấn mình. Đó chính là cô bạn cũ của tôi, đã không gặp gỡ hay liên lạc từ cách đây 4 năm rồi! 

Vác bụng bầu 5 tháng đi xin việc, vừa bước vào phòng phỏng vấn nhìn người trước mặt mà tôi biến sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hoảng sợ, vội quay người bỏ chạy. Chạy mãi cách xa vị trí công ty đó, tôi mới hoàn hồn. Lúc ấy tôi đã hiểu ra lý do tại sao đây là công ty duy nhất hẹn mình đến phỏng vấn rồi. Bên tuyển dụng có người quen cũ của tôi, chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy hồ sơ của bạn cũ. 

Hai chúng tôi chơi rất thân lúc còn học chung lớp đại học. Năm cuối, cô ấy có bạn trai, là một anh chàng công tử nhà giàu, bảnh bao rất chiều bạn gái. Tôi thật sự ghen tị với bạn mình. Cho đến khi nỗi ghen tị trong lòng không thể kiềm chế nổi nữa, tôi đã có hành động trơ trẽn là xen vào mối quan hệ của họ. 

Tốt nghiệp ra trường, tôi với người đàn ông đó làm đám cưới vì tôi đã mang thai rồi. Cô bạn biến mất khỏi cuộc sống của tôi không còn tin tức. Nghĩ mình sẽ được hạnh phúc nhưng hơn 1 năm sau, nhà chồng tôi phá sản. Chồng tôi thực chất chỉ là một tay công tử bột lười biếng, quen sống dựa vào cha mẹ, lúc này hoàn toàn bộc lộ ra bộ mặt xấu xí nhất của mình. 

Tôi đi làm nuôi chồng, nuôi con vất vả khổ cực, chồng ở nhà chơi rong, nhậu nhẹt và thức thâu đêm đánh game. Thời điểm vừa rồi tôi gặp trục trặc trong công việc, bị sa thải. Tôi nung nấu ý định ly hôn bế con về quê, không ngờ lại phát hiện mang thai. Quyết định ly hôn gác lại, tôi cắn răng tiếp tục cuộc hôn nhân bi kịch này. 

Vác bụng bầu 5 tháng đi xin việc, vừa bước vào phòng phỏng vấn nhìn người trước mặt mà tôi biến sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lấy sự hiểu biết của tôi về tính cách của cô ấy, chắc hẳn cô ấy thương hại tôi mà thôi chứ không có mưu đồ gì. Nhưng tôi thật không có mặt mũi nào. Nhìn cô ấy trong bộ vest công sở đầy tự tin và giỏi giang, tôi hổ thẹn vô cùng. Có lẽ những gì tôi nhận được hôm nay là quả báo mà đáng phải chịu.

Giờ không xin được công việc văn phòng, bản thân cũng chẳng có tài lẻ gì, tôi chỉ có thể làm thuê các công việc tay chân thời vụ để kiếm tiền. Nhưng tôi đang mang thai 5 tháng, sợ làm việc nặng nhọc quá lại ảnh hưởng đến con. Bà bầu có thể làm những công việc gì và mức độ ra sao, xin hãy cho tôi lời khuyên? 

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