Uống say chẳng biết trời đất trong ngày giỗ của vợ, nửa đêm tỉnh dậy tôi hoảng hốt khi phát hiện có người nằm bên cạnh, đau đớn hơn khi biết đó lại là...

Tâm sự 26/08/2023 07:35

Tôi hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm kế bên. Vừa nhìn thấy vóc dáng của người phụ nữ đó, lòng tôi run rẩy. Cô ấy nhìn rất giống vợ tôi, đặc biệt là mái tóc đen suông dài đến lưng.

Hai tuần trước là ngày giỗ của vợ tôi. Tôi cùng con trai đã 6 tuổi đã cố gắng sống tốt suốt 2 năm qua. Có lẽ bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh, cố gắng kiếm tiền nuôi con trai nên đôi khi tôi đã thấy lòng mình đã ổn định lại. Nhưng tôi biết mình vẫn chưa thể quên được vợ. Càng đến gần ngày giỗ của vợ, tôi lại buồn đau vô cùng. Ngày giỗ của vợ, tôi uống đến say quên đất trời. Tôi chỉ nhớ mình về được tới nhà, sau đó ngã ra giường ngủ say.

Đến nửa đêm, tôi bất ngờ tỉnh dậy. Tôi hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm kế bên. Vừa nhìn thấy vóc dáng của người phụ nữ đó, lòng tôi run rẩy. Cô ấy nhìn rất giống vợ tôi, đặc biệt là mái tóc đen suông dài đến lưng.

Uống say chẳng biết trời đất trong ngày giỗ của vợ, nửa đêm tỉnh dậy tôi hoảng hốt khi phát hiện có người nằm bên cạnh, đau đớn hơn khi biết đó lại là... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đưa tay kéo gương mặt cô ấy lại để nhìn cho rõ, đây có đúng là người vợ mất sớm của tôi không? Có phải cô ấy vì biết tôi và con trai nhớ thương nên đã tìm cách quay về?

Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh, trong lòng tôi vừa chua chát vừa phẫn nộ. Đó không phải là vợ tôi mà là Thảo, cô đồng nghiệp! Tôi vội vàng ngồi dậy, Thảo cũng bối rối nhìn hai chúng tôi không mảnh vải che thân. Tôi không nhớ gì chuyện hôm qua, thật sự không thể nhớ. Tôi chỉ biết trong mơ đã gặp vợ, không phải là Thảo!

Uống say chẳng biết trời đất trong ngày giỗ của vợ, nửa đêm tỉnh dậy tôi hoảng hốt khi phát hiện có người nằm bên cạnh, đau đớn hơn khi biết đó lại là... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra tối qua Thảo đi theo tôi suốt chặng đường về nhà. Cô ấy còn đội bộ tóc giả để trông giống vợ tôi. Tôi vì say nên nhận nhầm đó là vợ, vậy là mọi chuyện xảy ra mà tôi chẳng nhớ gì cả.

Tôi biết Thảo đã có cảm tình với tôi từ lâu, nhưng tôi không thể đáp trả vì còn nhớ thương vợ qua đời sớm. Sau khi vợ tôi mất, Thảo luôn ở bên giúp tôi chăm sóc con cái, kiên nhẫn đợi tôi hồi đáp tình cảm của cô ấy. Nhưng tôi không thể ngờ được cô ấy lại dùng cách giả dạng vợ tôi để trèo lên giường cùng tôi thế này.

Uống say chẳng biết trời đất trong ngày giỗ của vợ, nửa đêm tỉnh dậy tôi hoảng hốt khi phát hiện có người nằm bên cạnh, đau đớn hơn khi biết đó lại là... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì quá tức giận, tôi đuổi Thảo đi ngay sau đó. Nhưng tôi nào ngờ, một tháng sau cô ấy thông bao đã có thai. Cô ấy tìm đến mẹ tôi, bà muốn chúng tôi kết hôn. Tôi thật sự rất khó xử. Tôi không thể vô trách nhiệm với đứa con trong bụng của Thảo. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi với vợ cũ, tôi vẫn còn thương cô ấy lắm. Giờ tôi phải làm sao đây?

Gặp lại vợ cũ nóng bỏng trong chuyến đi công tác, tôi nổi lòng mê mệt, ngỏ ý 'tranh thủ một đêm' thì được em đồng ý, nào ngờ sáng ra tôi tê dại khi nhìn thấy thứ này bên gối

Gặp lại vợ cũ nóng bỏng trong chuyến đi công tác, tôi nổi lòng mê mệt, ngỏ ý 'tranh thủ một đêm' thì được em đồng ý, nào ngờ sáng ra tôi tê dại khi nhìn thấy thứ này bên gối

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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