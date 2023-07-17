Uống đến 'quên trời quên đất' vì thất tình, sáng sớm tỉnh dậy, tôi thất kinh khi thấy một người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, quần áo thì nửa kín nửa hở...

Tâm sự 17/07/2023 10:35

Lật chăn nhìn xuống, cả tôi và anh ta đều không mảnh vải che thân. Về người đàn ông ấy, tôi chẳng hề xa lạ, chính là sếp của tôi!

Tôi và Nam yêu nhau từ năm thứ hai đại học đến nay tôi đã 29 tuổi. Gần cả một thập kỷ bên nhau nhưng cuối cùng anh ta lại rời bỏ tôi để cưới người phụ nữ khác. Lý do rất đơn giản, đó là bây giờ anh ta có sự nghiệp ổn định rồi, xung quanh có nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp vây quanh. Còn tôi thì đã già và xấu, không còn tươi trẻ quyến rũ đối với anh ta nữa.

Những năm qua anh ta liên tục hứa hẹn sẽ cưới tôi, bảo tôi chờ mình. 1,2 năm gần đây khi đã chán tôi nhưng vẫn hèn hạ không dám thẳng thừng nói câu chia tay. Để tôi ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ cầu hôn mình và chuyện tình lâu năm của chúng tôi sẽ có một cái kết có hậu.

Uống đến 'quên trời quên đất' vì thất tình, sáng sớm tỉnh dậy, tôi thất kinh khi thấy một người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, quần áo thì nửa kín nửa hở... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi người phụ nữ đó mang thai, anh ta buộc lòng phải làm đám cưới với cô ta trong thời gian ngắn, lời chia tay không thể không nói ra. Tôi còn cách nào đâu là chấp nhận, dù trong lòng đau đớn và căm hận đến cùng cực. Thôi thì buông tay trong im lặng, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình.

Hôm ấy tôi uống rượu mình nhậu đến khuya. Là quán ăn của người quen nên tôi không cần quá lo lắng an nguy. Gần 1h đêm tôi đã say mèm, chị chủ quán cũng sắp đóng cửa nên tôi rút điện thoại gọi cho đứa bạn thân tới đón qua nhà nó ngủ một đêm.

Lúc ấy tôi đã đầu váng mắt hoa, chẳng còn tỉnh táo cũng không nhìn rõ ai với ai. Vì tôi tin chắc chị chủ quán sẽ không để kẻ xấu hại tôi và cô bạn thì chắc chắn sẽ đến đón nên mới dám buông thả mình.

Lát sau bạn tôi đến đón, tôi còn nghe chị chủ quán hỏi đó có phải là bạn tôi không. Hình như tôi gật đầu xác nhận, họ lấy điện thoại của tôi kiểm tra cuộc gọi gì đó, sau đó cô bạn mới được đưa tôi về nhà nó ngủ.

Uống đến 'quên trời quên đất' vì thất tình, sáng sớm tỉnh dậy, tôi thất kinh khi thấy một người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, quần áo thì nửa kín nửa hở... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng ra mơ màng tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, tôi mở mắt nhìn cảnh tượng xung quanh thì giật mình phát hiện mọi thứ thật lạ lẫm. Quay phắt nhìn sang bên cạnh, tôi hóa đá khi thấy một người đàn ông đang nằm cạnh mình. Lật chăn nhìn xuống, cả tôi và anh ta đều không mảnh vải che thân. Về người đàn ông ấy, tôi chẳng hề xa lạ, chính là sếp của tôi!

Nghe tiếng động anh ấy tỉnh dậy. Thấy vẻ mặt kinh hoàng thất sắc của tôi thì cười:

- Hôm qua anh biết em gọi nhầm cho anh nhưng sợ em gặp chuyện không may nên anh vẫn đến đón. Tới nơi nhìn thấy em khóc mà anh không cầm lòng được. Còn chuyện đến mức này, tất cả là do em chủ động, em cứ níu chặt lấy anh không buông đấy chứ. Mà anh thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, chưa nói còn độc thân đã lâu…

Tôi há hốc không nói được lời nào. Sếp tôi năm nay 45 tuổi, vẫn khỏe mạnh phong độ và tất nhiên là giỏi giang hơn người. Vợ sếp qua đời cả chục năm trước vì tai nạn nhưng anh vẫn một mình nuôi con đến nay. Anh là người đàn ông tốt, chỉ có điều không ngờ là tôi lại gọi nhầm cho sếp thay vì gọi cho cô bạn thân. Cũng bởi trong danh bạ điện thoại thì số của sếp và của bạn thân tôi được xếp gần nhau.

- Nói thật lòng với em trước đây anh cũng chỉ coi em là một nhân viên bình thường. Nhưng không hiểu sao tối qua anh lại bị rung động. Thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, nếu em không có tình ý gì chúng ta có thể coi như tình một đêm, em độc thân và anh độc thân, đều là người trưởng thành chuyện đó không quá xấu đúng không? Còn nếu em có tình cảm với anh thì chúng ta có thể thử xem sao, coi như cho nhau cơ hội? Anh nghiêm túc đấy, không hề trêu đùa em đâu.

Uống đến 'quên trời quên đất' vì thất tình, sáng sớm tỉnh dậy, tôi thất kinh khi thấy một người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, quần áo thì nửa kín nửa hở... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết sếp chẳng có lý do gì để lừa dối tôi vì xung quanh anh có không ít phụ nữ xinh đẹp khác. Tôi lắp bắp hỏi anh rung động với tôi ở điểm gì anh cười bẹo má tôi:

- Thấy em dễ thương thôi, không được hay sao?

Từ sau cái đêm ấy cho đến nay đã nửa năm, tôi với sếp đã trở thành một cặp. Anh hơn tôi nhiều tuổi nên rất chiều chuộng và nhường nhịn tôi. Hiện tại tôi vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn trong tình yêu của mình, không còn mảy may nhớ đến người cũ tệ bạc nữa.

Đúng là cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không thể dự đoán trước. Vào cái ngày tôi ngỡ mất đi tình yêu lớn của đời mình thì hóa ra hạnh phúc đích thực khi đó mới vừa cập bến!

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