Đuổi vợ đi trong đêm tân hôn mưa gió khi nhìn thấy vết sẹo mờ ám ở vòng bụng thon gọn, để 5 năm sau, nhận được lá thư từ người đàn ông lạ mặt, tôi hóa điên dại khi biết sự thật

Công cuộc chinh phục Mai của Hưng không hề đơn giản. Mai là cô gái sống nội tâm, rất ít khi mở lời nói ra những điều mình yêu thích nên Hưng phải dùng chính sự chân thành của mình để khiến Mai cảm động. Đường đi từ trái tim đến trái tim tuy có hơi xa và vất vả nhưng cái đích đến sẽ vô cùng tươi đẹp và vững chắc. Hưng đã thành công.

Hưng quen Mai trong đám cưới của cậu bạn thân. Sự dịu dàng, duyên dáng cùng nụ cười trong trẻ o của Mai đã thu hút Hưng. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Nhi bỏ Hưng mà đi, Hưng chưa từng biết rung động trước bất kì người con gái nào khác. Vậy mà lần này, trái tim Hưng lại bị lỗi nhịp vì Mai. Hưng tìm đủ mọi cách để được làm quen với Mai. Và có vẻ như may mắn đã mỉm cười với Hưng, Mai hình như cũng có cảm tình với Hưng thì phải.

Mai xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Hưng được thể nở mũi, cười tít hết cả mắt từ đầu đến cuối bữa tiệc cưới. Ai mời rượu, Hưng cũng khéo léo từ chối hoặc chỉ nhấp môi một chút. Mọi người cũng hiểu tối nay chú rể phải làm chuyện đại sự nên không ai lỡ ép. Cuối cùng thì giây phút mà Hưng mong chờ nhất cũng đến. Thời gian yêu nhau, Hưng và Mai chưa từng đi quá giới hạn nên đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc gần gũi với nhau đến thế. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén đang định vỡ òa thì…

Hưng và Mai quả là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Mai là trẻ mồ côi nhưng dường như đó cũng không phải là vấn đề. Bố mẹ Hùng vẫn rất quý mến Mai, một cô gái ngoan ngoãn và giàu nghị lực sống. Những tháng ngày yêu Mai, với Hưng thực sự nhiều cảm xúc và màu sắc. Rồi ngày kết hôn cũng đến…

Ảnh minh họa: Internet

Mắt Hưng tối sầm lại khi chiếc váy ngủ trên người Mai rơi xuống. Vết sẹo nằm chình ình trên vòng bụng thon gọn, mịn màng. Bất ngờ, Hưng đẩy Mai ra khỏi người mình, hét lớn:

- Đồ đàn bà hư hỏng. Cô đã từng có con với thằng khác rồi phải không?

Nhìn vết sẹo, Mai sững sờ, miệng ấp úng… Cơn giận dữ của Hưng khiến Mai thực sự hoảng sợ. Không để cho Mai thanh minh bất cứ một câu nào, Minh vừa la hét, vừa mắng chửi đ.ánh thức luôn cả nhà dậy. Bỗng chốc, Mai trở thành tội đồ bị cả nhà chồng sỉ vả.

- Xin mọi người hãy cho con được nói. – Vừa van xin, nước mắt Mai vừa lăn dài

Nhưng hình như không ai quan tâm đến lời nói của Mai. Một kẻ có tội thì không có quyền được lên tiếng. Minh gom hết quần áo của Mai vào chiếc túi xách rồi:

- Cút ra khỏi nhà tôi ngay, cô không còn đủ tư cách làm vợ tôi nữa rồi. – Hưng phũ phàng

Tai Mai ù đi, cổ họng nghẹn đắng không thể cất nổi lấy một lời. Ngoài trời đang đổ mưa rất to, và hình như không ai quan tâm tới điều đó. Mục đích duy nhất của họ chỉ là muốn tống cổ Mai ra khỏi nhà vì họ cho rằng Mai là kẻ dối trá, thứ đàn bà hư hỏng. Mai xách vali bước ra khỏi nhà. Mưa lạnh buốt, hắt tới tấp vào mặt, hòa lẫn vào những giọt nước mắt mặn đắng đang lăn dài trên má. Tình yêu kia Mai có gì, hạnh phúc kia, Mai có gì…

Cuộc sống của Hưng những tháng ngày sau đó thật tồi tệ. Mai dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Hưng khiến Hưng như một kẻ điên. Đúng như người ta vẫn hay nói, yêu càng nhiều, hận càng đau. Mang tâm niệm của một người bị cắm sừng, bị phản bội, Hưng trở nên lạnh lùng, cục cằn, chẳng ai dám lại gần Hưng. Để rồi khi màn đêm buông xuống, nước mắt Hưng lại vô thức rơi vì nỗi nhớ Mai đang dâng lên quay quắt. Hưng không có bất cứ tin gì về Mai sau cái đêm tân hôn nghiệt ngã ấy.

5 năm sau…

Hưng vẫn chưa thể đi thêm bước nữa. Trái tim Hưng dường như đã c.hết sau cú sốc mà Mai mang lại. Rồi một ngày nọ, Hưng vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì có một người đàn ông đột ngột xuất hiện, nhìn Hưng rất chăm chú. Dường như không yên tâm, anh ta còn lôi cả tấm hình của Hưng ra để nhìn cho rõ. Và sau khi xác thực được rồi, anh ta đã đưa cho Hưng một phong bì rất dày, nhìn như tập hồ sơ vậy.

Hưng không kịp về nhà nữa, phóng xe như điên dại đến địa chỉ ghi trong lá thư - Ảnh minh họa: Internet

- Có người gửi cái này cho anh. Nhớ đọc nhé! Nó sẽ lý giải cho những đau khổ của anh trong suốt thời gian qua.

Dứt lời, người đàn ông đó rời đi luôn với dáng vẻ vội vã. Tìm một quán café, Hưng hồi hộp mở phong bì. Có nhiều loại giấy tờ gì đó và một lá thư tay. Xem tới đâu, mắt Hưng nhòe dần đi tới đó và có thứ gì đó mặn đắng ở trên môi. Hưng bỗng thấy mình giống một con quỷ hơn là giống một con người. Vết sẹo mà Hưng cho là mờ ám trên bụng Mai ngày đó là vết sẹo do Mai mổ dạ dày để lại. Vậy mà Hưng không hề cho Mai cơ hội giải thích. Còn lá thư kia là của sơ trong nhà thờ, nơi Mai được cưu mang đã viết cho Hưng để giải thích tất cả. Và tệ hơn, Mai đang bệnh rất nặng, và có thể không qua khỏi.

Hưng không kịp về nhà nữa, phóng xe như điên dại đến địa chỉ ghi trong lá thư. Thật không thể tin nổi, Hưng chỉ cách Mai có 50 chục cây số, vậy mà… Hưng không muốn mất Mai, Hưng sẽ làm tất cả để mang Mai về. Có còn kịp để nói lời xin lỗi cho Hưng nữa hay không?