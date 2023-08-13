Được giám đốc đẹp trai cao to giúp đỡ nhiệt tình, vợ liên tục có biểu hiện khác lạ, vô tình xem điện thoại của em, tôi mới phát hiện một sự thật nghiệt ngã

Tôi 33 tuổi, có vợ và 2 con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhà tôi phân phối ngành hàng hóa mỹ phẩm. Người giám đốc này cách đây 8 năm có làm cùng công ty với vợ tôi, nói thẳng luôn là người ấy cao to, đẹp trai, giỏi. Anh ta đưa hàng về cho nhà tôi phân phối, hàng đó bán rất chạy. Nói chung vợ tôi cũng rất biết ơn, cảm kích về điều đó, coi như ân nhân, người thầy của mình.

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Anh ta hơn tôi vài tuổi, có nhà lầu xe hơi, lại hiểu tâm lý phụ nữ, hay cặp bồ lăng nhăng trong công ty và vợ tôi cũng biết điều đó. Vợ tôi ghét cay ghét đắng việc cặp bồ, vậy mà gần đây cô ấy hay nhắn tin, rồi đêm nào cũng nói chuyện tình cảm với người ấy, tôi hỏi thì bảo nói chuyện công việc. Tôi không cảm thấy thế, những tin nhắn họ nói với nhau cô ấy xóa hết, sáng dậy việc đầu tiên cô ấy làm là nhắn tin cho người ấy, hỏi xem dậy chưa, rồi chúc buổi sáng, hỏi han dặn dò ăn sáng không được bỏ bữa. Dạo này vợ lạnh nhạt với tôi, có thể tôi không bằng người ta nhưng chúng tôi đã lấy nhau được 8 năm rồi, có 2 bé, công việc cũng ổn định, giờ đi cày để trả nợ việc vợ chồng mua đất xây nhà.