Tôi và anh quen nhanh - cưới lẹ, chỉ hơn 3 tháng yêu và tìm hiều, anh và tôi kết hôn, đến nay, tôi đã lấy chồng được hơn 1 năm. Dù khá hòa hợp trong chuyện ấy, song đến nay tôi vẫn chưa có tin vui gì. Mỗi lần nghe bố mẹ giục thì tôi bàn với anh hay sinh con liền, anh gạt đi bảo còn nghèo con cái ra ai chăm.

Vốn là đứa ít ăn hoa quả ăn vặt cũng chẳng mấy khi thế nên vào mỗi tối anh đều pha cho tôi 1 cốc nước cam và dặn tôi uống hết để bổ sung vitamin. Tôi luôn lấy đó là niềm vui là hạnh phúc và động lực để cố gắng cho cuộc hôn nhân này bởi lẽ, dù chưa có con nhưng được chồng yêu chiều, nhà chồng thương thì còn gì bằng.

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Nhưng chẳng ngờ, trong 1 lần vô tình, tôi để cốc nước cam anh pha hơn 30 phút mới uống và bàng hoàng khi thấy dưới cốc có chất gì đó trắng trắng. Ngỡ đường chưa tan, tôi nếm thử nhưng nó đắng đắng. vị lờ lợ rất lạ. Định đi ra hỏi chồng thì tôi lại bàng hoàng "tập 2" khi nghe anh nói chuyện điện thoại. Tôi như chết lặng khi biết hóa ra mình chỉ là kẻ tạm bợ, anh lấy tôi cho bố mẹ vừa lòng còn tình yêu thực sự của anh đang bên nước ngoài. Sắp tới cô ta sẽ về, hai người nói chuyện anh bảo chỉ yêu cô ấy, chờ cô ấy về sẽ ly hôn với tôi. Và việc hơn 1 năm qua chúng tôi không có con là vì anh pha thuốc tránh thai vào cho tôi uống, để khi ly hôn sẽ không có ràng buộc con cái.