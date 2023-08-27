Được chồng yêu chiều, ngày nào cũng pha cho 1 ly nước cam, tôi hồ hởi uống cạn đáy mới bàng hoàng phát hiện chất bột trắng cùng sự thật kinh hoàng đằng sau hành động ấy

Tâm sự 27/08/2023 15:25

Tôi thật không ngờ, người đàn ông đầu gối tay ấp lại có thể làm ra chuyện này với tôi.

Tôi và anh quen nhanh - cưới lẹ, chỉ hơn 3 tháng yêu và tìm hiều, anh và tôi kết hôn, đến nay, tôi đã lấy chồng được hơn 1 năm. Dù khá hòa hợp trong chuyện ấy, song đến nay tôi vẫn chưa có tin vui gì. Mỗi lần nghe bố mẹ giục thì tôi bàn với anh hay sinh con liền, anh gạt đi bảo còn nghèo con cái ra ai chăm.

Với cái thái độ đó của anh từ sau lần ấy tôi chẳng bao giờ đề cập tới chuyện bầu bì, vì nghĩ anh muốn lo cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy.

Vốn là đứa ít ăn hoa quả ăn vặt cũng chẳng mấy khi thế nên vào mỗi tối anh đều pha cho tôi 1 cốc nước cam và dặn tôi uống hết để bổ sung vitamin. Tôi luôn lấy đó là niềm vui là hạnh phúc và động lực để cố gắng cho cuộc hôn nhân này bởi lẽ, dù chưa có con nhưng được chồng yêu chiều, nhà chồng thương thì còn gì bằng.

Được chồng yêu chiều, ngày nào cũng pha cho 1 ly nước cam, tôi hồ hởi uống cạn đáy mới bàng hoàng phát hiện chất bột trắng cùng sự thật kinh hoàng đằng sau hành động ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chẳng ngờ, trong 1 lần vô tình, tôi để cốc nước cam anh pha hơn 30 phút mới uống và bàng hoàng khi thấy dưới cốc có chất gì đó trắng trắng. Ngỡ đường chưa tan, tôi nếm thử nhưng nó đắng đắng. vị lờ lợ rất lạ. Định đi ra hỏi chồng thì tôi lại bàng hoàng "tập 2" khi nghe anh nói chuyện điện thoại. Tôi như chết lặng khi biết hóa ra mình chỉ là kẻ tạm bợ, anh lấy tôi cho bố mẹ vừa lòng còn tình yêu thực sự của anh đang bên nước ngoài. Sắp tới cô ta sẽ về, hai người nói chuyện anh bảo chỉ yêu cô ấy, chờ cô ấy về sẽ ly hôn với tôi. Và việc hơn 1 năm qua chúng tôi không có con là vì anh pha thuốc tránh thai vào cho tôi uống, để khi ly hôn sẽ không có ràng buộc con cái. 

Được chồng yêu chiều, ngày nào cũng pha cho 1 ly nước cam, tôi hồ hởi uống cạn đáy mới bàng hoàng phát hiện chất bột trắng cùng sự thật kinh hoàng đằng sau hành động ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe tới đây tôi oán hận, tôi căm ghét và đau đớn đến tột cùng, chẳng hiểu sao lúc đó tôi không chạy vào cho anh một cái tát rồi ngay tức khắc vạch trần anh ta với bố mẹ hai bên mà quay về phòng chốt cửa khóc 1 mình. Giờ t chẳng biết nên làm thế nào đây, xin hãy cho tôi lời khuyên?

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