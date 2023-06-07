Đưa sếp say rượu về nhà, đang trong phòng tắm tôi 'kinh hồn bạt vía' phát hiện một bàn tay lạ lẫm đang sờ soạng lên tấm lưng trần của mình

Tâm sự 07/06/2023 05:36

Tôi cố gắng tắm rửa nhanh chóng, thay đồ sạch sẽ để về nhà. Tôi vừa lấy khăn lau người thì bất ngờ cửa phòng tắm mở cửa ra, trước đó tôi không đề phòng nên không khóa.

Dù vào làm việc chỉ mới khoảng hơn một năm nhưng tôi được sếp tin cậy. Sếp tôi khá yêu thương vợ, vì biết vợ hay ghen nên anh thường tuyển nhân viên thân cận là nam, để vợ không khó chịu. Sếp cũng nhận xét rất vừa lòng với khả năng làm việc của tôi, không tiếc lời khen ngợi, cổ vũ tôi cố gắng nhiều hơn.

Tôi thấy mình khá may mắn khi được cấp trên tin tưởng, đồng nghĩa với việc tôi có được mức lương như mong muốn. Đến một hôm, tôi đi tiếp khách cùng sếp, tiệc tan rồi thì sếp say không còn biết gì nữa. Tôi đưa anh về nhà, tìm chìa khóa trong túi quần để mở cửa. Vợ của sếp nghe tiếng thì đi ra cùng tôi đỡ sếp vào.

Đưa sếp say rượu về nhà, đang trong phòng tắm tôi 'kinh hồn bạt vía' phát hiện một bàn tay lạ lẫm đang sờ soạng lên tấm lưng trần của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là lần đầu tiên tôi gặp vợ của sếp, tôi khá bất ngờ vì cô ấy khá trẻ. Sếp của tôi U50 mà vợ thì chưa đến 30. Tôi nghe nói đây là người vợ thứ ba của sếp, anh còn có hai con riêng ở với vợ cũ.

Sếp nôn ra người tôi nên sau khi cùng vợ sếp đỡ sếp vào phòng ngủ, tôi đi ra phòng tắm để rửa sơ qua người. Vì từng trải qua tình trạng này khi đi công tác với sếp nên mỗi lần đi tiếp khách tôi đều mang theo một bộ đồ để dự phòng.

Tôi cố gắng tắm rửa nhanh chóng, thay đồ sạch sẽ để về nhà. Tôi vừa lấy khăn lau người thì bất ngờ cửa phòng tắm mở cửa, trước đó tôi không đề phòng nên không khóa. Tôi chưa kịp phản ứng thì có bàn tay sờ lên tấm lưng trần của tôi. Tôi cứng người phát hiện bàn tay đó rất mềm mại, cùng mùi hương dìu dịu thơm mát. Tôi nghe tiếng người đó nói:

“Sếp anh say rồi, anh ở đây một lúc với em nhé”.

Đưa sếp say rượu về nhà, đang trong phòng tắm tôi 'kinh hồn bạt vía' phát hiện một bàn tay lạ lẫm đang sờ soạng lên tấm lưng trần của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tỉnh táo lại, quay lại định trừng mặt với người phụ nữ này. Nhưng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp, tỏ ra vẻ nũng nịu trước mặt, tôi đờ đẫn chẳng làm được gì. Tôi vẫn chỉ là người đàn ông bình thường, bị rung động bởi một người phụ nữ đẹp. Huống hồ, đã bao năm rồi tôi vẫn độc thân. Tôi lại nghe cô ấy nói:

“Em thấy anh đưa anh ấy về, em biết anh nhưng anh chẳng biết em. Em cô đơn lắm, anh có thể ở bên em không? Chúng ta sẽ giấu thật kỹ, chồng em sẽ không biết. Anh biết đó, em còn trẻ thế này, anh ấy lại già rồi, em không được thỏa mãn…”

Đưa sếp say rượu về nhà, đang trong phòng tắm tôi 'kinh hồn bạt vía' phát hiện một bàn tay lạ lẫm đang sờ soạng lên tấm lưng trần của mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe từng lời ngọt như mía lùi nhuộm mùi dụ dỗ của vợ sếp mà trong lòng như có lửa đốt. Đến khi thấy bàn tay của cô ấy di chuyển trên cơ thể mình, tôi hoảng hồn hất tay ra, tôi ôm đồ ra phòng khách, nhanh chóng mặc vào rồi bỏ về nhà.

Sau tối hôm đó, quanh quẩn trong lòng tôi là những lời nói của vợ sếp. Quả thật cô ấy rất hấp dẫn. Cô ấy còn nói nếu tôi chấp nhận lén lút qua lại thì có thể giúp tôi thăng tiến, tiền lương được tăng. Tôi có nên cắn răng làm liều không?

Nửa đêm chứng kiến chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, tôi sửng sốt, 'kinh hồn bạt vía' với cảnh tượng ngay sau đó

Nửa đêm chứng kiến chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, tôi sửng sốt, 'kinh hồn bạt vía' với cảnh tượng ngay sau đó

Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi, bên ngoài còn có tiếng đàn ông lè nhè như đang say. Tôi cảm thấy lạ nên không dám ra mở cửa.

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