Thật thương cho Vân khi mới đây cô bị tai nạn giao thông đến liệt nửa người. Thương cô bạn thân ở mình, lại không có người quen chăm sóc Tình không ngần ngại đưa Vân về nhà mình ở cùng.

Tình và Vân vốn là đôi bạn thân thiết với nhau từ hồi đại học. Giờ Tình đã có gia đình đề huề, hạnh phúc thì Vân vẫn còn độc thân và chưa có tư tưởng lấy chồng dù năm nay đã 32 tuổi rồi. Có chuyện gì vui buồn gì Tình đều tìm đến Vân tâm sự . Nhiều khi Tình giục bạn lấy chồng và làm mối các kiểu nhưng Vân không đồng ý.

Như mọi hôm thì 5h30 Tình mới tan giờ làm về, nhưng hôm nay sếp đi công tác nên được về sớm. Tranh thủ ra ít chợ mua đồ tươi sống về nấu cơm, Tình lại tiện ghé qua shop mua cho Vân chiếc váy mới mà cô ấy thích.

Từ ngày có Tình chăm, Vân vui và khỏe hẳn lên. Suốt nửa năm nay, vợ chồng Tình chưa bao giờ thấy phiền hay khó chịu về sự có mặt của Vân trong nhà mình.

Hí hửng xách đồ về nhà khoe bạn, vừa lên phòng định cất tiếng gọi Vân thì Tình rụng rời chân tay nhìn cảnh chồng đang “tắm hộ” Vân. Vân bị liệt nửa người cơ mà, sao giờ chân cô ấy lại cử động được thế kia cơ chứ. Họ đang tắm chung hay là đang ân ái nhau thế kia? Cô bạn thân và chồng mình lại điên cuồng lao vào nhau đến không nhận ra Tình đang ở trước mặt họ sao?

Hí hửng xách đồ về nhà khoe bạn, vừa lên phòng định cất tiếng gọi Vân thì Tình rụng rời chân tay nhìn cảnh chồng đang “tắm hộ” Vân - Ảnh minh họa: Internet

Nước mắt Tình rơi, mặn chát. Chưa bao giờ cô nghĩ đứa bạn thân hơn cả chị em ruột lại cướp chồng mình thế này. Không, không thể như thế được. Tình có thể mất thứ khác chứ không thể mất chồng được.

Khi không còn đủ sức đ.ánh kẻ cướp chồng mình nữa. Tình buông Vân ra, cô ngồi thụp xuống sàn nhà mắt trân trân nhìn 2 người đó đầy sự thất vọng và căm giận. Đau đớn lắm nhưng Vân cố hỏi một câu:

- Tại sao 2 người lại làm thế với tôi? Tại sao mày đã hết liệt rồi không nói với tao?

- Tao yêu anh Thắng trước khi mày yêu anh ấy, nhưng vì không dám mở lời nên tao đã để mày cướp mất anh ấy bao nhiêu năm nay. Giờ có cơ hội gần anh ấy, tao muốn anh ấy thuộc về tao thôi. Nói với mày về chuyện tao khỏi liệt làm gì, chỉ cần anh Thắng biết là được rồi.

- Yêu? Nhưng anh ấy là chồng tao, chồng tao mày hiểu chưa?

- Chồng á? Thì có sao đâu, kết hôn người ta vẫn ly hôn đầy ra đấy thôi. Nói cho mày biết tao và chồng mày không chỉ quan hệ lần này mà nhiều lần rồi đấy. Mày đừng trách tao ác, tất cả vì mày đã cướp người tao yêu thôi.

- Em… sao em lại nói nặng lời thế với vợ anh. Dù sao mình cũng là người có lỗi mà.

Choáng trước những lời Vân nói, Tình gạt nước mắt đứng dậy bỏ ra ngoài. Cô chưa bao giờ nghĩ đứa bạn thân của mình lại chơi đểu mình như vậy. Chồng cô cũng theo cô ta mà phản bội cô. Tại sao 2 người cô yêu quý lại phản bội cô như vậy.

Lang thang bên ngoài cả đêm, Tình quyết định ly hôn chồng và chấm dứt tình bạn với Vân. Nếu cô ta đã muốn chồng cô như vậy thì cô cho không đấy, loại đàn ông phản bội vợ thì người tiếp theo anh ta cũng phản bội thôi. Cô không cần những kẻ gian dối, phụ bạc đó.

Đau lắm, nhưng đó là điều cô phải làm. Rồi mai này cô sẽ khiến 2 người đó phải hối hận, phải quỳ gối xin tha thứ dưới chân mình. Cứ để xem chồng cô sẽ ở bên cô ta được bao lâu, hay cũng sớm chia tay thôi.