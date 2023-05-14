Tuyệt chiêu giúp cả hai cùng 'thăng hoa' trong 'cuộc yêu', vợ chồng nhân đôi 'hưng phấn'

Tâm sự 14/05/2023 12:50

Với 3 tuyệt chiêu này, bạn và người thương sẽ dễ dàng 'thăng hoa' trong mỗi lần 'âu yếm', lúc nào cũng 'háo hức' để được 'yêu', có một 'đêm xuân nồng cháy'.

Hãy nên biết rằng hôn nhân có thực sự hạnh phúc cũng còn xem vào khả năng giường chiếu của chị em phụ nữ ngày nay. Chỉ cần bạn biết sử dụng một số mẹo nhỏ trong chuyện phòng the thì khó có anh chồng nào có thể chối từ bạn. Và chính đó cũng là bí quyết để bạn trói chặt trái tim anh ấy.

Năng “yêu” vào buổi sáng

Phụ nữ thường phản ứng lại với những hình ảnh tình dục y như những gì nam giới tác động lên người cô ấy. Bởi vậy, việc để nàng có thể nhìn thấy chính mình sẽ giúp cô ấy có thể hưng phấn hơn rất nhiều. Tình dục vào sáng sớm cũng là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn thấy mệt vào ban đêm. Bạn có thể tìm được sự trợ giúp từ sự dâng trào của chất Testosterone vào buổi sáng.

Lượng testosterone trong máu cao nhất trong ngày là ngay trước bình minh và cao hơn 40% so với buổi tối. Bạn hứng thú thì chắc chắn đối tác cũng sẽ rất hạnh phúc.

Đạt được cực khoái không chỉ là “đích đến” của riêng đàn ông mà còn là khao khát của tất cả chị em, bởi khi đó, nàng cũng sẽ được thỏa mãn ham muốn, xả stress và cảm giác khoan khoái, hưng phấn. Mọi thứ còn tuyệt vời hơn nếu như người đàn ông “trổ tài” dẫn dắt, đưa cả hai cùng “lên đỉnh” để tận hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất của chuyện ái ân.

Tuyệt chiêu giúp cả hai cùng 'thăng hoa' trong 'cuộc yêu', vợ chồng nhân đôi 'hưng phấn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tạo ham muốn tình dục lớn

Khơi gợi ham muốn là bước đầu tiên của bất kỳ hoạt động tình dục nào. Nhưng việc tạo ra một sự ham muốn tình dục lớn có thể là những gì cả hai cần để đạt được đa cực khoái.

Nó giống như khi bạn đang đói khát: Bạn háo hức xuống phòng ăn chờ đợi bữa ăn nhưng bạn quay đi quay lại tới 2,3 lần vẫn chưa được ăn. Bạn cũng hãy làm như vậy nếu muốn một nửa vẫn còn ham muốn sau khi đạt được cực khoái đầu tiên.

Tuyệt chiêu giúp cả hai cùng 'thăng hoa' trong 'cuộc yêu', vợ chồng nhân đôi 'hưng phấn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Yêu” vào buổi trưa

Quan hệ vào lúc này được xem là rất lý tưởng vì thể lực sung mãn, ba tiếng làm việc buổi sáng không đủ khiến cả hai mệt mỏi. Hãy hẹn hò với chàng để tận dụng thời gian nghỉ trưa không bận rộn chuyện con cái, nhà cửa.

Những lúc cả hai cảm thấy xung mãn nhất là thời điểm mà cả 2 dễ dàng đạt khoái cảm và lên đỉnh nhất.

Tuyệt chiêu giúp cả hai cùng 'thăng hoa' trong 'cuộc yêu', vợ chồng nhân đôi 'hưng phấn' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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