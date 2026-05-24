Tưởng vợ nhẫn tâm bỏ con, ai ngờ cô ấy đã chịu đựng một bí mật đau lòng

Tâm sự 24/05/2026 20:34

Tôi và vợ mới kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, vì kinh tế thiếu thốn, bố mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Vợ tôi thì có sức khỏe kém, kể từ khi có thai, cô ấy phải ở nhà để dưỡng thai.

Tôi và vợ mới kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, vì kinh tế thiếu thốn, bố mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Vợ tôi thì có sức khỏe kém, kể từ khi có thai, cô ấy phải ở nhà để dưỡng thai. Tôi là dân công trường, không thể chăm sóc vợ được. Thành ra thời gian đó, tôi đã thuyết phục cô ấy về quê sống với bố mẹ chồng.

Mẹ tôi là người trực tính, có gì không phải, bà thường quát mắng một chút, xong chuyện lại xem như chưa có vấn đề gì. Tôi cũng dặn vợ rồi, chỉ mong cô ấy yên phận ở nhà để tôi còn lo kiếm tiền gánh vác gia đình.

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là mâu thuẫn hàng ngày nên không để ý. Hơn nữa mẹ tôi chỉ ngoa ngoắt, chứ bà rất thương và chăm con dâu.

Tưởng vợ nhẫn tâm bỏ con, ai ngờ cô ấy đã chịu đựng một bí mật đau lòng - Ảnh 1
Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...

Vài hôm trước, mẹ tôi gọi điện rồi nói trong nước mắt, rằng vợ tôi bỏ đi rồi. Con mới sinh được nửa tháng, tại sao cô ấy lại làm điều đó chứ? Trên đường về nhà, tôi vừa lo vừa giận. Thế rồi cả ngày hôm đó, tôi lang thang đi tìm vợ mà chẳng thấy đâu, gọi bên ngoại thì không được.

Cho đến buổi tối, vợ tôi mới nhắn tin về và nói phải đưa cô ấy ra thành phố sống cùng. Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Chuyện đến nước này, tôi cũng khó nghĩ lắm. Mấy hôm nay, tôi nói hết lời mà vợ vẫn không chịu quay về. Bây giờ đưa mẹ con cô ấy lên thành phố, điều kiện chẳng có, chỉ sợ cô ấy vất vả hơn. Để ở quê với bố mẹ thì mâu thuẫn thế này, tôi phải làm sao đây?

Vợ bỏ đi để lại con đỏ hỏn, ngày biết sự thật tôi cay đắng bật khóc

Vợ bỏ đi để lại con đỏ hỏn, ngày biết sự thật tôi cay đắng bật khóc

Tôi và vợ mới kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, vì kinh tế thiếu thốn, bố mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Vợ tôi thì có sức khỏe kém, kể từ khi có thai, cô ấy phải ở nhà để dưỡng thai. Tôi là dân công trường, không thể chăm sóc vợ được. Thành ra thời gian đó, tôi đã thuyết phục cô ấy về quê sống với bố mẹ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi công tác về đòi "gần gũi", tôi khóc nghẹn nhìn vết sẹo mổ dài trên ngực vợ ngay khi vừa cởi áo

Đi công tác về đòi "gần gũi", tôi khóc nghẹn nhìn vết sẹo mổ dài trên ngực vợ ngay khi vừa cởi áo

Chàng trai trở về sau 3 năm xa xứ, lời mẹ nói bên nấm mồ khiến ai nghe cũng nghẹn lòng

Chàng trai trở về sau 3 năm xa xứ, lời mẹ nói bên nấm mồ khiến ai nghe cũng nghẹn lòng

Chồng mạnh tay tặng nhẫn kim cương bạc trăm triệu, lời chúc đi kèm khiến vợ trẻ hụt hẫng

Chồng mạnh tay tặng nhẫn kim cương bạc trăm triệu, lời chúc đi kèm khiến vợ trẻ hụt hẫng

17 giây định mệnh trong đêm tân hôn và bí mật khiến chú rể suy sụp

17 giây định mệnh trong đêm tân hôn và bí mật khiến chú rể suy sụp

Tôi đã đánh đổi cả thanh xuân cho một người đàn ông chỉ đẹp ở bề ngoài

Tôi đã đánh đổi cả thanh xuân cho một người đàn ông chỉ đẹp ở bề ngoài

Tôi trân trọng cuộc hôn nhân này bao nhiêu thì chồng lại xem thường bấy nhiêu

Tôi trân trọng cuộc hôn nhân này bao nhiêu thì chồng lại xem thường bấy nhiêu