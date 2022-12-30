Tưởng vợ mất trinh, đêm tân hôn tôi bán cô cho người đàn ông giá 50 triệu còn mình bỏ ra ngoài với gái làng chơi, đến sáng trở về nhà vừa mở cổng ra thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng

Tuy nhiên thi thoảng anh vẫn theo chúng bạn tìm tới giá làng chơi để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Yêu nhau gần năm thì họ quyết định làm đám cưới. Nhà Đại ở quê nên anh chỉ về báo hỉ sau còn lại tổ chức tiệc cưới sang trọng ở nhà hàng cùng với gia đình nhà vợ trước, nói chung chi phí cho tiệc cưới hôm đó là nhà vợ anh lo cả chứ Đại cũng không phải lo gì.

Đại và Hoa chính thức yêu nhau sau một lần đi dự liên hoan ở công ty. So với Đại thì nhan sắc của Hoa kém hơn người yêu nhưng anh vẫn quyết định yêu và lấy cô vì gia đình Hoa khá giả, bố mẹ buôn bán nên vốn liếng cũng nhiều. Suốt thời gian yêu hai người vẫn chưa lần nào đi quá giới hạn, cũng có lần Đại gợi ý nhưng Hoa từ chối. Không muốn mất cô bạn gái này nên Đại cũng chiều lòng người yêu và giữ gìn cho Hoa.

Đại choáng váng sa sẩm mặt mày, lẽ nào vợ sắp cưới của anh lại như thế thật. Bây giờ mà hủy hôn thì mất hết, bố vợ đã hứa cưới xong mua ô tô cho anh rồi. Nhưng chuyện kia thì sao? Suốt 1 ngày suy nghĩ cuối cùng Đại vẫn quyết định làm đám cưới và bảo với cậu bạn đừng nói với ai về chuyện cậu ta biết. Đại nói dối với bạn rằng: “Bọn tao có em bé rồi, giờ hủy hôn thì tội thôi thì vì con tao cưới vậy”.

Tuy nhiên khi còn 1 tuần nữa là diễn ra đám cưới thì bất ngờ Đại nghe người bạn học đại học của anh gọi điện bảo: “Tao vừa xem ảnh cưới của mày thì thằng ngồi bên cạnh phán là em này trước yêu bạn nó, ngủ với nhau mãi rồi mày ơi. Mày xem lại đi không có bị lừa đấy”.

Đại choáng váng sa sẩm mặt mày, lẽ nào vợ sắp cưới của anh lại như thế thật - Ảnh minh họa: Internet

Cậu bạn ấy cũng tỏ ra thông cảm và rất cảm phục suy nghĩ của Đại nên cũng động viên anh rất nhiêu. Đại mím răng nhẫn nhục nhưng anh ta không chịu để vợ nhởn nhơ lừa mình như thế. Vậy là Đại lên kế hoạch trả thù vợ trong đêm tân hôn, lấy vợ mất trinh anh phải được bù đắp lại được bằng vật chất.

Đám cưới diễn ra vui vẻ hạnh phúc. Kết thúc bữa tiệc vợ chồng Đại chuyển ngay tới căn chung cư mà bố vợ cho từ trước để tân hôn. Ai cũng bảo số Đại quá sướng, nhưng trong lòng anh ta thì lúc đó đang trào lên một nỗi căm hận và quyết thực hiện âm mưu của mình. Trước ngày cưới Đại đã liên hệ lại với người yêu cũ của vợ và muốn anh ta cùng mình thực hiện một âm mưu động trời. Đại bảo hắn ta có muốn lên giường với vợ mình trong đêm tân hôn không, không ngờ hắn đồng ý ngay và chấp nhận luôn cái giá 50 triệu ấy.

Vậy là đêm tân hôn, Đại bỏ thuốc mê vào cốc nước của vợ rồi bế vợ lên giường nằm và mở cửa cho người yêu cũ của Hoa vào tân hôn với cô còn hắn thì bỏ ra ngoài với gái làng chơi. Trước khi đi hắn không quên cầm luôn 50 triệu từ tình cũ của vợ. Chắc chắn Hoa sẽ không bao giờ biết chuyện này. Đại vui vẻ bên ngoài quên cả giờ về mãi tới 7 giờ sáng anh ta mới tỉnh, Đại lao vội xe về nhà vì sợ vợ phát hiện ra.

Vừa về tới nơi mở cổng ra thì cảnh tượng trước mắt khiến Đại choáng váng vô cùng. - Ảnh minh họa: Internet

Vừa về tới nơi mở cổng ra thì cảnh tượng trước mắt khiến Đại choáng váng vô cùng. Tất cả bố mẹ vợ và vợ cùng với người tình cũ của Hoa đang ngồi đợi anh ta giữa nhà. Anh đâu hay biết được rằng Hoa vẫn còn nguyên vẹn tới với anh chứ chưa hề đi quá giới hạn với người cũ, chuyện cậu bạn nói cũng chỉ là nghe người khác nói thế chứ cậu ta đâu có biết. Hoa yêu anh thật lòng, nhưng sau khi biết được ý đồ đen tối của chồng đêm tân hôn thì cô đã kinh tởm anh ta tột độ.

Người yêu cũ của Hoa đã nói hết với Hoa hợp đồng bán vợ đêm tân hôn của Đại. Số tiền 50 triệu Đại cầm là do Hoa chi ra đó chứ:

- Anh cút ngay, cút ngay khỏi nhà tôi và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt nữa.

- Xin lỗi anh, tôi đã nói hết với cô ấy từ trước rồi, và đến tận bây giờ vợ anh vẫn là một cô gái còn trong trắng. Tiếc là anh không biết trân trọng điều đó.

Đại choáng váng, trời đất như tối sầm lại trước mắt anh, chỉ trong phút chốc suy nghĩ nông cạn mọi thứ mà anh sắp có được từ nhà vợ đã tan biến hết. Đại hối hận cũng đã muộn rồi.