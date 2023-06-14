Tưởng rằng anh sẽ ôm tôi 'âu yếm' sau lần đầu tiên 'ân ái', thế mà anh lại hỏi một câu khiến tôi càng nghĩ càng không muốn tha thứ cho gã tệ bạc này

Tâm sự 14/06/2023 11:59

Tôi thật lòng yêu người đàn ông ấy. Anh ấy là một người làm trong ngành kiến trúc, một người thiết kế giỏi giang, anh không chỉ đẹp trai mà còn khiến tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Câu chuyện của tôi và tôi nghĩ cũng không ít những cô gái đã từng một lần trong đời rơi vào hoàn cảnh này. Trước nay, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị lừa dối hay phản bội, bởi tôi thật sự tin tưởng rằng ở trên thế gian này có tình yêu thật sự đẹp chứ không phải chỉ là tưởng tượng.

Tôi đã nghĩ như thế nên khi bắt đầu có một tình yêu cho mình, tôi đã hoàn toàn đặt niềm tin vào đó. Nói thẳng ra thì bản thân tôi là một người khá bảo thủ và cũng tương đối cổ hủ và sống theo phong cách truyền thống. Tôi đã sống như thế nên đến tận khi tốt nghiệp đại học ra trường rồi mới có suy nghĩ đến việc sẽ đồng ý yêu một ai đó.

Tưởng rằng anh sẽ ôm tôi 'âu yếm' sau lần đầu tiên 'ân ái', thế mà anh lại hỏi một câu khiến tôi càng nghĩ càng không muốn tha thứ cho gã tệ bạc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có lẽ vì kinh nghiệm tình yêu ít. Chí ít thì chưa yêu ai thế nên lần đầu được hẹn hò với một người đàn ông mà mình vừa gật đầu đồng ý làm người yêu là một cảm giác vô cùng mới mẻ. Tôi thật lòng yêu người đàn ông ấy. Anh ấy là một người làm trong ngành kiến trúc, một người thiết kế giỏi giang, anh không chỉ đẹp trai mà còn khiến tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Tin tưởng anh là thế, đặt toàn bộ niềm tin của mình vào tình yêu đầu đời là vậy. Thế nhưng thứ mà tôi được nhận lại không phải là những gì tôi hàng mong ước. Anh ngỏ lời yêu tôi được hơn nửa năm thì bắt đầu đòi hỏi về chuyện đó. Trước nay vốn chưa có kiến thức gì về tình yêu, thế nên tôi tin tưởng người yêu của mình và đồng ý với việc anh muốn trong đúng dịp sinh nhật của anh.

Thật sự mà nói, lần đầu tiên làm chuyện ấy của tôi không có cảm giác đau đớn như những người con gái khác. Ai cũng nói với tôi rằng lần đầu đau lắm, chẳng cảm nhận được gì nhiều. Chính xác là lần đầu tiên của tôi cũng không cảm nhận được gì. Nhưng tôi lại không hề thấy đau đớn, chỉ hơi đau hơn một chút mà thôi. Đúng lúc ấy tôi đã nghĩ có thể mình đã mất trinh từ trước rồi cũng nên. Vì những lần nhảy dây hồi bé hay những lần ngã xe đạp chẳng hạn. Nhưng vẫn có một chút máu còn xót lại trên ga giường.

Tưởng rằng anh sẽ ôm tôi 'âu yếm' sau lần đầu tiên 'ân ái', thế mà anh lại hỏi một câu khiến tôi càng nghĩ càng không muốn tha thứ cho gã tệ bạc này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tưởng rằng anh ấy sẽ ôm lấy tôi hạnh phúc lắm. Thật không ngờ anh hỏi tôi một câu mà khiến cả đời này tôi cũng không thể nào quên nổi:

- Cái màng trinh giả này của em có giá bao nhiêu để anh đền?

- Anh… anh nói cái gì cơ?

Tôi bỏ đi khỏi nơi đó để lại người đàn ông mà tôi đã trao gửi cả niềm tin và hi vọng ở lại. Thật sự, không ai có thể hiểu được cho tôi nếu như không nằm trong hoàn cảnh ấy. Tôi tin rằng mình bỏ đi là đúng. Tôi cũng nghỉ việc và không còn liên lạc gì với anh nữa.

Tưởng rằng anh sẽ ôm tôi 'âu yếm' sau lần đầu tiên 'ân ái', thế mà anh lại hỏi một câu khiến tôi càng nghĩ càng không muốn tha thứ cho gã tệ bạc này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghe đâu sau đó anh có tìm tôi một thời gian dài qua những người bạn. Tôi vẫn còn yêu anh nhưng tôi không muốn tha thứ cho anh. Anh không xứng đáng được tôi tha thứ. Chỉ vì tôi thật sự không thể nào tin được rằng một người đàn ông mình yêu và dành toàn bộ niềm tin như thế mà lại không tin tưởng mình. Đến giờ tôi vẫn cô đơn, tôi sợ tình yêu cho dù có không ít người cố gắng để tiến tới. Tôi nên làm gì để bản thân bớt sợ hãi và lấy lại niềm tin của mình từ một người đàn ông khác. Liệu tôi có nên đem tình cảm của bản thân ra để đánh cược lại thêm một lần nữa hay không? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu bỏ lỡ, tôi sợ sau này mình sẽ hối hận. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?

Hoangmai...@gmail.com

Con trai vừa mất nửa năm, con dâu đã 'ễnh bụng', mẹ chồng tức sôi máu đuổi đi, vài năm sau hối hận khóc không thành tiếng khi biết được sự thật này

Con trai vừa mất nửa năm, con dâu đã 'ễnh bụng', mẹ chồng tức sôi máu đuổi đi, vài năm sau hối hận khóc không thành tiếng khi biết được sự thật này

Thế rồi chuyện không ngờ cũng xảy ra. Nửa năm trước, chồng tôi lên cơn đột quỵ và qua đời. Đối với tôi, đây là cú sốc vô cùng lớn. Nếu trước đây tôi chịu nghe lời mẹ chồng, bất chấp sinh con thì chuyện đã chẳng đến nông nỗi này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu