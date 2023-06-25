Tưởng nhà có trộm đột nhập, lén nhìn qua khe cửa phòng, tôi 'tái mặt' rồi khóc nức nở khi thấy chồng 'hì hục' làm 'chuyện ấy' cùng cô gái trẻ nóng bỏng

Tâm sự 25/06/2023 17:35

Tưởng nhà có trộm, tôi vội vàng cầm chiếc chổi rón rén đi vào. Vừa tới phòng anh chị chồng, tôi nghe có tiếng rúc rích trong đó.

Tôi lấy chồng tính đến nay cũng ngót 3 năm. Có 2 nhóc nếp tẻ đủ cả, chồng tôi và tôi đều làm công chức nhà nước. Vì nhà chồng ở phố nên khoản thuê nhà các thứ vợ chồng tôi không phải lo. Kinh tế hai đứa vì vậy cũng ổn.

Sống cùng gia đình chồng, nhiều lúc tôi cũng hoang mang không biết sẽ thế nào nhưng may mắn sao là bố mẹ chồng khá tâm lý. Ông bà đều là giáo viên về hưu nên suy nghĩ rất hiện đại. Thậm chí tôi còn muốn sống cùng ông bà để con cháu gần bố mẹ cho quây quần.

Tưởng nhà có trộm đột nhập, lén nhìn qua khe cửa phòng, tôi 'tái mặt' rồi khóc nức nở khi thấy chồng 'hì hục' làm 'chuyện ấy' cùng cô gái trẻ nóng bỏng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà chồng tôi còn có cả vợ chồng anh trai chồng nữa. Anh chị ấy lấy nhau đã 5 năm mà chưa có con, cũng chạy đủ mọi phương pháp nhưng chưa có kết quả. Nhiều lúc, thấy chị chồng buồn tôi cũng tâm sự, an ủi. Chị ấy cũng thuộc mẫu con gái cởi mở, hiền lành nên hai chị em khá thân thiết.

Tôi cũng bảo chồng nói chuyện với anh chồng để anh ấy chia sẻ và thông cảm với chị nhiều hơn. Hôm đó, tôi quên ít tài liệu ở nhà. Tranh thủ buổi trưa, cơ quan cũng gần công ty nên tôi về nhà lấy. Về đến nơi, tôi thấy cừa nhà không khóa. Tôi nhớ hôm nay bố mẹ chồng và chị chồng về quê có việc.

Tưởng nhà có trộm, tôi vội vàng cầm chiếc chổi rón rén đi vào. Vừa tới phòng anh chị chồng, tôi nghe có tiếng rúc rích trong đó. Là giọng của anh trai chồng tôi "Nhớ em quá, nay không có ai ở nhà nên hai đứa mình tha hồ nhé. Nhớ sinh cho anh 1 thằng cu đấy chứ như con vợ anh chắc tịt đẻ rồi".

Há hốc mồm, tôi ngó nhìn vào thì thấy anh chồng đang ôm hôn một người phụ nữ lạ. Cô ta có vẻ khá trẻ và nóng bỏng. Tôi vội vàng vứt cây chổi rồi lao ra khỏi nhà. Tôi không biết anh chồng có phát hiện ra mình hay không nhưng kỳ thực tôi vẫn thấy sốc.

Tưởng nhà có trộm đột nhập, lén nhìn qua khe cửa phòng, tôi 'tái mặt' rồi khóc nức nở khi thấy chồng 'hì hục' làm 'chuyện ấy' cùng cô gái trẻ nóng bỏng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đành rằng chị chồng chưa đẻ được nhưng dù sao họ cũng chưa ly hôn, anh ấy không nên dẫn bồ về nhà làm cái chuyện kia được. Ngẫm mà thương chị dâu quá. Tôi chẳng dám nói với ai chuyện này vì vẫn sợ. Giờ tôi nên làm gì bây giờ...

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Quá bất ngờ vì những chuyện xảy ra trước mắt, tôi lặng người không trả lời. Tôi gặp chồng sắp cưới hỏi cho ra lẽ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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