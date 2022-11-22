Tưởng chồng thương vợ bầu khệ nệ nên giành lên sân thượng phơi đồ, một ngày tôi chua chát phát hiện bí mật 'gian díu mập mờ' của anh và cô hàng xóm!

Tâm sự 22/11/2022 07:18

Ban đầu tôi thấy anh phơi rõ lâu thì có hỏi. Anh bảo tiện thể lên đó tập bài thể dục cho thư giãn gân cốt.

Tôi đang mang thai được 6 tháng. Tôi còn nhớ rõ, tối thứ 4 tuần trước sau khi máy giặt chạy xong tôi có nhờ chồng mang quần áo lên sân thượng phơi. Bụng đã lùm lùm, tôi leo cầu thang mà thở không ra hơi. Chồng còn càu nhàu, nhăn nhó mãi mới đi làm. 

Nào ngờ sau hôm đó chồng giành luôn việc phơi đồ cho vợ. Anh bảo có làm mới thấy vợ mệt thế nào. Anh là đàn ông khỏe mạnh bê thau quần áo qua cầu thang còn mệt huống chi tôi đang bầu bí. 

Đến nay cũng hơn 1 tuần chồng phơi đồ giúp tôi rồi. Ban đầu tôi thấy anh phơi rõ lâu thì có hỏi. Anh bảo tiện thể lên đó tập bài thể dục cho thư giãn gân cốt. Để chứng minh lời mình nói, hôm sau tôi thấy anh mang lên sân thượng 2 chiếc tạ tay. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà còn vui vẻ vì có chồng tâm lý.

Tưởng chồng thương vợ bầu khệ nệ nên giành lên sân thượng phơi đồ, một ngày tôi chua chát phát hiện bí mật 'gian díu mập mờ' của anh và cô hàng xóm! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối qua, anh vừa bê chậu quần áo lên phơi tôi cũng nối gót theo anh lên sân thượng vì muốn làm cùng anh. Ngờ đâu vừa bước chân đến nơi tôi đã nghe được tiếng cười nói của chồng với 1 người phụ nữ. Cái giọng dịu dàng, nhẹ nhàng này của chồng phải lâu lắm rồi tôi chẳng được nghe lại. 

Tôi phát hiện tiếng phụ nữ kia ở ngay ngôi nhà bên cạnh. À, thì ra chồng tôi với cô ta chung ý tưởng lớn, đều thích lên sân thượng hít thở khí trời vào buổi tối rồi tiện thể nhỏ to tâm sự với nhau. Bảo sao chồng bỗng dưng lại thay đổi chóng mặt, năng nổ giành việc với tôi như vậy! Thật cũng đủ chua chát!

Căn nhà bên cạnh này, tầng 1 chủ nhà cho thuê bán hàng ăn sáng, tầng 2 và tầng 3 cho thuê ở, tôi ít tiếp xúc với hàng xóm nên cũng ko biết cô gái đó là người ở đâu, hoàn cảnh thế nào.

Tưởng chồng thương vợ bầu khệ nệ nên giành lên sân thượng phơi đồ, một ngày tôi chua chát phát hiện bí mật 'gian díu mập mờ' của anh và cô hàng xóm! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc khám phá ra bí mật nho nhỏ đó của chồng, tôi không lao ra "bắt gian" mà lặng lẽ quay xuống. Bởi họ mới chỉ trò chuyện, tôi tỏ ra bực tức há chẳng phải mình vô lý. Xin các chị em bày cho tôi cách nào cao tay để xử lý trường hợp này với! Không thể để phát sinh chuyện lớn được.

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Đi làm về, chồng vẫn phụ làm việc nhà và chăm con, nhưng những lời đay nghiến móc mỉa của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.

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