Từng bị chồng cũ tham phú phụ bần chê 'quê như mắm', sau 5 năm gặp lại tôi khiến hắn nuốt nước bọt hối tiếc chỉ muốn bỏ vợ

Cách đây 5 năm, tôi bị chồng cũ bỏ rơi bất thình lình một cách thảm hại. Tóm lại, khi ấy tôi là người phụ nữ đáng thương và cảm thấy vô cùng “nhục mặt” với mọi người.

Vợ chồng tôi cũng rất hợp nhau trong mọi khoản nên 2 chúng tôi ít khi cãi vã. Với lại, cả hai đều bận rộn công việc ở công sở. Khi về nhà, người trông con người làm việc nhà nên cũng không có nhiều thời gian cãi vã nhau. Chồng tôi cũng là người đàn ông tâm lý với vợ con và biết ứng xử với gia đình nội ngoại, do đó tôi hoàn toàn tin tưởng chồng và chẳng bao giờ nghĩ, có ngày gia đình nhỏ của chúng tôi tan đàn xẻ nghé.

5 năm hôn nhân, tôi và chồng cũ cũng đã từng có với nhau một mặt con. Yêu nhau và đến với nhau từ 2 bàn tay trắng, chúng tôi đã nỗ lực làm lụng để ổn định được kinh tế gia đình. Cuối cùng trời không phụ những cố gắng của vợ chồng tôi khi chúng tôi đã có một căn nhà chung cư nhỏ, một chiếc bốn bánh để có thể tiện về quê và một đứa con gái 2 tuổi đáng yêu. Nhìn 2 vợ chồng cùng chung lưng đấu cật với nhau như thế, họ hàng, bạn bè, người thân ai cũng mừng và ngưỡng mộ vợ chồng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng một ngày tôi sốc đến ngã quỵ khi phát hiện ra anh cặp bồ. Bồ của anh không phải là một cô gái trẻ đẹp, không chỉ hình thức mà đến gia thế đều hơn hẳn tôi. Bởi thế, mà sau nhiều lần hứa hẹn rời bỏ người phụ nữ ấy nhưng chồng nhu nhược của tôi không thể dứt ra được.

Dù đau đớn nhưng vì con còn quá nhỏ, vì muốn hàn gắn gia đình nên tôi đã từng rất nỗ lực để yêu lại chồng. Song càng rộng lượng tha thứ thì chồng tôi vẫn lén lút giấu vợ và ngày càng chìm sâu trong tội lỗi. Cuối cùng, quá thất vọng, quá hận người chồng nhu nhược, tệ bạc này, tôi đã dứt khoát ly hôn với con người bội bạc ấy.

Sau khi ly hôn, tôi bế con ra khỏi nhà với 400 triệu tiền phân chia tài sản từ hai vợ chồng. Chồng tôi trở mặt ngay lập tức khi chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ cũ cũng như con gái. Ngược lại, anh giáng tiếp cho tôi một đòn chí mạng khi vợ chồng vừa chính thức ra tòa được đúng 1 tuần thì anh đã làm đám cưới với ả đàn bà kia.

Nhiều đêm nằm ôm con trong căn nhà thuê vắng vẻ mà tôi đau đớn và uất nghẹn đến mức không thể thở nổi. Nếu không có con gái ở bên, chắc tôi đã muốn nhảy cầu hay đâm đầu vào ô tô mà tự vẫn cho khỏi phải sống đau khổ như thế này. Nhưng vì con, tôi vẫn phải gạt nước mắt để sống khi mọi thứ trong tôi đã vỡ vụn.



Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vì con tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực, tập trung lo con cái và gây dựng lại sự nghiệp cho bản thân, nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống và quên đi tất cả ngày hôm qua để làm lại cuộc đời. Tôi bắt đầu biết nuông chiều bản thân để trở nên xinh tươi, rạng ngời hơn hẳn hồi còn ở với người chồng chẳng ra gì. Bên cạnh đó, tôi cũng chăm chỉ làm lụng kiếm tiền và chăm con cái.

Sau 5 năm ly hôn chồng, tôi đã có một cuộc sống cân bằng và ổn định. Tôi đã có vị trí thành đạt hơn trong công việc và mua được xe. Ngoài ra, tôi cũng đặt cọc mua được một căn chung cư trả góp và có một tài khoản ngân hàng với số tiền rất khá.

Đặc biệt, mới năm ngoái, sau khi sống trong cuộc hôn nhân chóng vánh với người vợ mới được hơn 4 năm thì chồng cũ của tôi cũng bị cô ta đá ra khỏi nhà. Anh ta quay về với mẹ con tôi trong ân hận. Nhưng dù anh ta có van xin tôi đến đâu, tôi cũng không tha thứ cho anh ta. Anh ta giờ quay lại đeo bám và nói xấu tôi là người đàn bà tiểu nhân, không cho chồng cơ hội sửa sai, rằng muốn trả thù chồng cũ cay độc tới chết.

Và mới đây, anh ta càng tức điên lên vì ghen tức khi hay tin tôi sắp làm đám cưới với một người đàn ông khác. Người đàn ông này tất nhiên là người tôi yêu và anh cũng yêu tôi. Nhưng địa vị, tính cách của anh thì gấp 5 -10 chồng cũ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, tôi cùng chồng đi dự buổi tiệc thì vô tình nhìn thấy chồng cũ cùng cô bạn gái hiện tại là vợ sắp cưới của anh ta. Lần đầu sau nhiều năm không gặp mặt người đàn ông bội bạc này, tôi ngẩn cao đầu nhìn xem như không quen biết con người vô tình kia, cứ ngẩn cao đầu mà lướt qua.

Tôi cũng nghiệm ra, khi cánh cửa này đóng lại nghĩa là có cánh cửa khác mở ra. Do đó những phụ nữ từng bị chồng phụ bạc như tôi chẳng việc gì phải đau khổ và uất hận. Bạn nên nhớ, ở đời cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng hãy để cho dù điều gì xảy ra bạn cũng sẽ không làm tổn thương mình, phải tự biết cách bảo vệ mình và luôn xinh tươi rạng ngời nhất nhé.