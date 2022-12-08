Tức tối xông vào nhà nghỉ theo định vị điện thoại vợ, chưa kịp đánh ghen thì phải sốc ngất khi vợ trong tình trạng tả tơi khiến tôi đau gấp ngàn lần phản bội

Tâm sự 08/12/2022 08:45

Vợ anh nói đi du lịch ngắn ngày cùng công ty. Nhưng tối đó, vô tình anh lại định vị được vợ ở một nhà nghỉ chỉ cách nhà anh 10km mà không phải chỗ vợ du lịch.

Hải và Linh yêu nhau chưa đầy 1 năm thì kết hôn. Hải thuộc mẫu đàn ông hiền lành nhưng gia trưởng. Về phần Linh, cô được mọi người đánh giá là khá xinh đẹp và dịu dàng. Đàn ông theo cô không ít nhưng cô lại say nắng trước sự mạnh mẽ, dứt khoát của Hải. Về chung một nhà, Linh nhanh chóng có em bé, Hải lại càng yêu chiều vợ hơn.

Sau khi đi làm trở lại, công việc của Linh trở nên bận rộn hơn. Hải cũng hết lòng giúp đỡ vợ việc nhà, trông con. Hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi đi cho đến cái ngày. Vợ anh nói đi du lịch ngắn ngày cùng công ty. Nhưng tối đó, vô tình anh lại định vị được vợ ở một nhà nghỉ chỉ cách nhà anh 10km mà không phải chỗ vợ du lịch.

Hải như con thú, anh lồng lộn lên gọi cho vợ thì không nghe máy. Anh tức tốc gửi con, phi tới nhà nghỉ đó để làm một trận ra ngô ra khoai. Trên đời này anh ghét nhất thể loại ngoại tình và phản bội.

Tức tối xông vào nhà nghỉ theo định vị điện thoại vợ, chưa kịp đánh ghen thì phải sốc ngất khi vợ trong tình trạng tả tơi khiến tôi đau gấp ngàn lần phản bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng kịp chào hỏi lễ tân, anh lao đến tín hiệu trên điện thoại. Định đạp cửa xông vào thì anh thấy cửa không khóa mà hé. Qua khe cửa, anh nhìn thấy vợ quần áo tả tơi, tay chân bị trói, kế đó là một gã đàn ông liên tục tát Linh cùng những lời nhục mạ "tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, buộc phải phục vụ tôi hết đời này. Có trách thì trách thằng chồng cô đã từng khốn nạn với em tôi".

Hải quá bàng hoàng trước cảnh tượng đó, anh lao vào thì nhận ra Duy, gã đàn ông đang hành hạ vợ mình. Nhớ lại 5 năm trước, anh từng yêu em gái Duy còn khiến cô bé đó có bầu. Nhưng khi đó sự nghiệp không có nên anh chia tay mặc cho em gái Duy đòi tự tử níu kéo. Giờ thì anh đã hiểu ra tất cả.

Tức tối xông vào nhà nghỉ theo định vị điện thoại vợ, chưa kịp đánh ghen thì phải sốc ngất khi vợ trong tình trạng tả tơi khiến tôi đau gấp ngàn lần phản bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn Linh, cô nhìn Hải bằng ánh mắt vừa đau khổ, vừa căm phẫn. Nếu như Linh không chịu phục vụ Duy, anh ta sẽ khiến sự nghiệp và cuộc sống của cả nhà Hải đảo lộn. Hải đau đớn nhưng chẳng thể quay lại được quá khứ. Giờ anh mới thấm thía nỗi bất lực tột độ này. Quả báo ấy quá cay đắng với anh...

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