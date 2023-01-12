Tức tối vì chồng 'cấm vận' chuyện phòng the, vợ động đến hất tung tay ra, tôi lập tức làm điều này khiến cả nhà tán loạn

Tâm sự 12/01/2023 04:25

Cuộc cấm vận này kéo dài đã hơn một tháng.

Chị tên Hằng kể rằng chồng chị giở quẻ cả đêm chẳng cựa quậy gì, vợ động vào người còn bị hất tay ra. Vợ bực lắm, sáng ra giận dỗi bảo chồng:"Hôm nay anh đi chợ đi!". Anh ta lẩm bẩm: "Đàn ông thì làm việc đàn ông. Đi chợ là việc đàn bà". 

Vợ điên tiết cầm tay chồng lôi tuột vào buồng đóng cửa lại chỉ lển giường: "Thế thì lên đây làm việc đàn ông!". Anh ta đành thở dài: "Thôi, đưa cái làn đây, đi chợ cho xong!".

Một chị khác tên Lan cũng tìm đến nhà tâm lý. Chị cho biết, từ lâu chồng chị một doanh nhân thành đạt đã có những dấu hiệu ngoại tình nên mới đây khi chị sang Mỹ độ chục ngày thăm đứa con đang du học ở đó, chị dặn dò người giúp việc thân cận của mình để ý theo dõi mọi hoạt động của chồng trong thời gian chị vắng nhà.

Quả nhiên vài ngày đầu chưa có nhưng mấy ngày sau có những hôm ông chủ đi qua đêm luôn. Bác giúp việc phát hiện được vì buổi tối bác thu dọn giường cho chủ như thế nào thì sáng hôm sau vẫn y như thế, không có dấu vết chứng tỏ ông ta ngủ ở nhà.

Khi chị Lan từ nước ngoài trở về, nghe người giúp việc báo cáo tình hình, chị liền hỏi chồng rằng mấy đêm em đi vắng, anh không ngủ nhà thì ngủ ở đâu? Chồng chối quanh là đêm nào chẳng ngủ ở nhà. Vợ liền đưa ra bằng chứng do "thám tử" của chị cung cấp thì chồng hết cãi và giở bài cùn là văng tục chửi bậy toàn những ngôn từ đầu đường xó chợ.

Tức tối vì chồng 'cấm vận' chuyện phòng the, vợ động đến hất tung tay ra, tôi lập tức làm điều này khiến cả nhà tán loạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ sợ người ngoài nghe tiếng ảnh hưởng tới các con nên đành phải lặng im. Được thể từ hôm đó anh ta chơi trò "cấm vận phòng the" ra vẻ ta đây không thiết gì chuyện đó. Tuy vẫn ngủ chung giường nhưng anh ta nằm quay mặt vào tường, vợ động đến hất tung tay ra. Nếu vợ tân công giáp lá cà, anh ta ôm gối ra sofa ngủ.

Vợ theo ra anh ta chuyển lên tầng trên. Vợ theo lên tầng trên, anh ta lại xuống tầng dưới. Có đêm vợ chồng đuổi nhau như đèn cù không phải vì tình dục mà chị muốn xuống thang cứu vãn bầu không khí gia đình.

Cuộc cấm vận này kéo dài đã hơn một tháng. Người vợ ức quá không biết làm thế nào liền tìm đến tư vấn hôn nhân. Hiện nay chị mất ngủ nhiều đêm mắt thâm quầng và có dấu hiệu bị stress. Anh chồng còn tuyên bố không ly hôn mà sẽ hành vợ cho đến bao giờ nhận ra mình có lỗi là "nghi oan cho chồng" mới bỏ cấm vận.

Đây là đòn tâm lý phải đấu lại bằng tâm lý nghĩa là mình cũng không cần, cái mà chị cần không phải là tình dục mà là tình cảm vợ chồng. Nếu tình cảm đã không còn, sống ly thân kéo dài, thậm chí "cơm ai nấy ăn, bồ ai nấy cặp" thì kéo dài cuộc hôn nhân như thế để làm gì. Nói là vì con nhưng nếu cha mẹ sống như vậy thì có nuôi dạy con cái thành người tử tế được không?

 

Một tháng sau chị gọi điện cho tôi báo tin là chồng đã bỏ "cấm vận", vợ chồng lại vui vẻ nhưng mỗi lần "quan hệ" chồng chỉ làm việc được độ một phút là "hết phim". Hình như anh ta muốn chứng mình rằng mình rất yếu khoản đó, đến vợ còn chẳng kham nổi thì làm gì có chuyện bồ bịch.

Quả nhiên tháng sau chị lại báo tin là bây giờ vợ chồng rất hạnh phúc, chuyên gia đoán rất đúng, những trò đó chỉ là mấy miếng võ vặt chơi đòn tâm lý nhau thôi.

 

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Chúng tôi là một cặp đôi rất hạnh phúc. Vâng, tất nhiên là cho đến trước thời điểm tôi đọc được tin nhắn khủng khiếp đó trong điện thoại của anh.

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