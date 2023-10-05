Nhưng Hiền cũng không còn buồn tủi như ngày đầu về làm dâu nữa. Với cô, chỉ cần chồng con vui vẻ, cô luôn có thể hy sinh mọi điều. Từ ngày về làm vợ Liêm, Hiền chỉ ở nhà chăm lo cơm nước cho chồng. Liêm bảo rằng anh chỉ muốn vợ đợi mình về ăn cơm, chứ chẳng cần vợ phải đi làm cực khổ làm gì. Vì vậy, Hiền luôn cố gắng chăm chút từng bữa ăn cho chồng. Cứ đến chiều là sẽ thấy Hiền ngồi trước cửa nhà đợi chồng về. Đến khi có con thì cô lại bế con đợi Liêm về. Cuộc sống của Hiền cứ ngỡ sẽ bình yên và hạnh phúc như thế mãi...

Hiền lấy Liêm đã 5 năm, cả hai có với nhau một cu cậu kháu khỉnh. Liêm vốn là dân kinh doanh, từ nhỏ đã sống trong giàu sang. Hiền lại xuất thân bình dân, chỉ là gái tỉnh lẻ. Liêm bảo anh thương sự đơn giản mộc mạc ở Hiền. Ngày Liêm đòi cưới Hiền, gia đình Liêm phản đối kịch liệt. Căng thẳng cả năm trời thì ba mẹ Liêm cũng miễn cưỡng gật đầu. Dù đến tận bây giờ, khi đã 5 năm sau ngày cưới, sinh được cả con trai cho nhà chồng nhưng Hiền vẫn chưa bao giờ thoát được cái “chất” gái quê vụng về trong mắt ba mẹ Liêm. Họ chưa khi nào thôi khó chịu với cô. Ai cũng bảo số Hiền số sướng, được gả vào nhà chồng giàu sang, Hiền chỉ lặng thinh.

Kinh doanh của Liêm ngày càng lớn mạnh. Liêm dành nhiều thời gian để giao tiếp bạn bè, giới thượng lưu hơn là về nhà với vợ. Có nhiều hôm, Hiền bồng con đợi mãi vẫn không thấy chồng về, quay vào mâm cơm đã nguội lạnh tự lúc nào. Rồi lại có lúc, đến hai ba ngày Hiền mới gặp được Liêm. Thấy anh chưa được bao lâu, chưa ăn xong một bữa cơm thì chồng lại vội đi gặp khách hàng. Khi con chập chững vào lớp một, cũng chỉ có Hiền đưa đón, dìu dắt con mỗi ngày. Dù vậy, Hiền không một lời trách móc chồng hay than thở gì.

Dạo gần đây Liêm về nhà ăn cơm thường xuyên hơn mọi lần. Nhưng thay vì vui vẻ ăn cùng vợ con thì Liêm bắt đầu phàn nàn về những món ăn Hiền hay nấu. Anh hay kể anh ăn ở nhà hàng này thế này, nhà hàng kia thế kia, ngon ra sao. Anh bảo Hiền lên mạng xem người ta nấu ăn thế nào rồi học hỏi nấu cho anh. Hiền thấy lòng buồn đến lạ. Bao món ăn Liêm thích chưa bao giờ Hiền làm khác đi. Ngày trước chẳng phải anh luôn thích món ăn vợ làm? Nhưng Hiền vẫn cố gắng mày mò trên mạng xem người ta nấu nướng ra. Hiền tự an ủi mình, sao cũng được, miễn Liêm về nhà nhiều với vợ con là được.

Đến một hôm, Liêm dẫn một vị khách về nhà ăn uống cùng gia đình. Hiền không ra ăn cùng chồng, chỉ dọn đồ ăn lên. Vì cô thấy mình chung bàn với khách mà lại không biết ăn nói thì hỏng việc của chồng mất. Đến khi bữa cơm tối kết thúc, Hiền đang loay hoay gọt trái cây trong bếp thì nghe ông khách lên tiếng có phần khó chịu:

- Vợ hay là osin? Osin mà nấu món canh cá lóc cũng không nên thân nữa thì đuổi việc đi. Bao nhiêu nhà hàng lớn nhỏ gì tôi cũng ăn qua rồi. Tôi có thấy cái nhà hàng nổi tiếng nào nấu món đó thế này đâu?

Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, Liêm khó chịu với Hiền ra mặt:

- Em ở nhà làm gì mà không biết lên mạng xem người ta nấu ra sao? Có mỗi việc nấu nướng thôi mà cũng làm không nên thân. Để khách quý người ta chê như vậy rồi sau này anh còn biết nhìn mặt người khác thế nào?

Hiền im lặng chẳng cãi lại một lời nhưng đêm xuống thì nước mắt lại cứ rơi không ngừng. Cả hai tháng sau đó Liêm vẫn lạnh nhạt với Hiền. Hai vợ chồng dần xa cách nhau lúc nào không hay. Mỗi người một bên giường mà ngủ cạnh nhau, thức giấc cùng nhau mỗi ngày. Liêm cũng không còn về nhà ăn cơm thêm lần nào khác.

Rồi một chiều nọ, Liêm nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, Hiền gặp tai nạn giao thông. Liêm hoảng hốt chạy đến thì Hiền đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Trong bàn tay vương máu của Hiền vẫn nắm chặt một cuốn sổ. Tay Liêm run run mở từng trang viết. Trong cuốn sổ là những công thức nấu ăn mà Hiền ghi lại, còn có tên từng nhà hàng. Hóa ra khó khăn lắm Hiền mới xin làm phụ bếp cho những nhà hàng lớn mỗi sáng và trưa để ghi lại những điều này. Trên đầu mỗi công thức nấu ăn đều có dòng chữ: “Nấu ăn cho chồng”.

Đằng sau cuốn sổ còn là những dòng tâm sự ngắn của Hiền ghi lại. Cô nghĩ rằng mình chỉ có thể nấu ăn cho chồng, đó là việc duy nhất cô có thể làm để đỡ đần khổ cực cho Liêm. Vì vậy cô nhất định phải cố gắng học hỏi thật tốt để chỉ cần thấy chồng ăn ngon miệng.

Liêm khóc nức nở đổ sụp bên xác vợ....

Ảnh minh họa: Internet

Ngày tang lễ của Hiền, vị khách ngày hôm trước đến nhà Liêm ăn cũng đến viếng. Ông ấy ngập ngừng một hồi lâu mới có thể nói những lời này với Liêm:

- Thật ra vợ cậu đã nấu ăn rất ngon. Tôi chưa khi nào nếm được món canh ngon như thế ở bất kì nhà hàng sang trọng nào. Nhưng vì một chút ganh tị mà đã nói những lời không hay. Thật xin lỗi và chia buồn cùng gia đình cậu. Tôi đã không còn cơ hội nếm món canh tuyệt vời đó nữa rồi.

Nghe câu nói của vị khách ấy, nước mắt Liêm lại rơi liên tục. Anh biết suốt phần đời còn lại anh cũng không còn cơ hội ăn những món vợ nấu nữa. Đó đã từng là những bữa cơm anh để vợ chờ mòn mỏi đến nguội lạnh. Đó đã là những bữa cơm anh chê bai đủ điều mà chẳng thấy ánh mắt buồn xo của vợ. Và đó còn là những bữa cơm anh không hay biết vợ mỗi ngày đều đã nếm bao yêu thương vào đó...

Những ông chồng à, hãy trân trọng những bữa cơm của gia đình. Đó không chỉ được tạo nên từ gia vị, thức ăn mà còn là từ tình yêu thương của vợ mình. Cao sơn mỹ vị ngoài kia vốn nhiều vô kể. Nhưng chỉ có mâm cơm gia đình ăn vào mới thấy ấm lòng mà thôi. Và cũng chỉ có bữa cơm gia đình là đợi các anh về, không nề hà, không điều kiện sau những sóng gió cuộc đời ngoài kia.

Đừng vì vòng danh lợi phù phiếm, chức vị cao sang mà quên rằng vẫn luôn có một người vợ đợi các anh về ăn cơm cùng. Là đợi chờ để yêu thương và sẻ chia.

Đừng lãng quên để rồi quay về chỉ còn là chiếc bàn không lạnh tanh không bóng người...