Từ chối lời tỏ tình của trai U50, hơn một tháng sau tôi 'đứng hình' vì anh ta xuất hiện với danh phận đặc biệt này

Bà nói là “bạn” nhưng nhìn sự thân mật của hai người thì mối quan hệ bạn bè này rõ ràng không đơn giản. Đáng nói H còn tỏ ra không hề quen biết tôi chút nào.

Tôi năm nay 29 tuổi, cách đây hơn một tháng tôi đã nhận được lời tỏ tình từ một người đàn ông 45 tuổi. Anh ta tên H, từng ly hôn. Chúng tôi biết nhau qua một người bạn, H là người quen của bạn tôi. Ban đầu anh ta có nhờ bạn tôi sắp xếp các cuộc gặp riêng nhưng tôi luôn từ chối vì cảm thấy H không phù hợp với mình. Thế rồi đột nhiên anh ta gọi điện tỏ tình khiến tôi rất bất ngờ. Tất nhiên là tôi thẳng thừng từ chối và anh ta nói một câu thế này: “Em 30 tuổi rồi mà vẫn còn kiêu nhỉ?". Tôi không thèm đáp lại, từ đó đến nay hơn một tháng H cũng không nhắn tin gì nữa.

Hôm vừa rồi mẹ gọi tôi về nhà ăn cơm nhân dịp cuối tuần. Nhà tôi ở trong thành phố nhưng tôi thích tự lập nên đã thuê nhà sống riêng bên ngoài, hiện tại ở nhà chỉ còn mình mẹ tôi. Vừa bước vào nhà, tôi lập tức phải đứng hình khi nhìn thấy H ngồi cạnh mẹ tôi nói cười rất vui vẻ. Tôi đang định chất vấn anh ta tại sao tìm tới tận nhà tôi, bám riết không tha. Ai ngờ chưa kịp lên tiếng thì mẹ đã hồ hởi giới thiệu: “Con chào chú đi, là bạn mẹ đấy”.

Ảnh minh họa: Internet Bà nói là “bạn” nhưng nhìn sự thân mật của hai người thì mối quan hệ bạn bè này rõ ràng không đơn giản. Đáng nói H còn tỏ ra không hề quen biết tôi chút nào. Trước mặt mẹ, tôi không tiện vạch trần H, cố gắng chịu đựng ăn xong bữa cơm rồi ra về. Tối ấy tôi gọi cho H, tức giận chất vấn anh ta sao lại làm như thế, có phải anh ta cố tình tiếp cận mẹ tôi hay không? “Thấy mẹ em hợp tính nên anh kết bạn thôi chứ có gì đâu”, H tỉnh bơ đáp lời. Sau đó dù tôi có vặn vẹo thế nào thì anh ta vẫn khẳng định kết bạn với mẹ tôi không phải vì ghi thù tôi. Thú thật nguyên nhân khiến tôi dọn ra ngoài ở riêng vì không chịu được các mối quan hệ cá nhân của mẹ. Bố tôi đã mất hơn chục năm nay, bà muốn tái hôn hay qua lại với ai tôi không có ý định ngăn cản. Song bà lại thường xuyên đưa bạn về nhà chơi khiến tôi cảm thấy không thoải mái, góp ý thì 2 mẹ con lại to tiếng. Nhìn thái độ vui vẻ của mẹ hôm nay thì biết bà rất có cảm tình với H. Bà năm nay gần 50 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ trung, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 40 tuổi, đứng với H khá tương xứng. Song điều khiến tôi băn khoăn là H chỉ tình cờ làm quen với bà hay cố tình trả đũa tôi? Tôi muốn nói chuyện với mẹ mà chỉ sợ mẹ con lại cãi nhau như những lần trước. Theo mọi người tôi có nên can thiệp vào mối quan hệ giữa H và mẹ không?

Vợ vừa sinh con, người chồng nghe xong một câu nói của bác sĩ mới bàng hoàng, bủn rủn tay chân, phát hiện thì ra bấy lâu nay đã bị lừa Tuy nhiên tháng trước vợ Lý nói rằng, sức khỏe của cô có vấn đề nên sẽ sinh con sớm. Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tháng nào vợ anh cũng khám thai định kỳ, lẽ nào bác sĩ không sớm phát hiện ra điều này sao?

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