Trước lúc rời tòa ly hôn, vợ nghẹn ngào tuyên bố thẳng một câu khiến tôi hụt hẫng bất an tột cùng, đứng không vững nữa!

Tâm sự 27/08/2023 11:43

Không thể nhịn được, tôi đã hất đổ mâm cỗ, phá nát tiệc vui khiến mọi người nháo nhác cả lên. Trở về nhà tôi bắt vợ khai hai người đã quan hệ với nhau bao lâu rồi?

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, có một cậu con trai, tình cảm cả hai đều rất mặn nồng. Từ khi có vợ, tôi không còn muốn giao du với bạn bè, cứ đi làm về là chỉ mong được ở bên vợ con. Cùng vợ vào bếp nấu những bữa ngon và sẵn sàng làm mọi việc nhà giúp vợ.

Dù rất yêu chiều vợ nhưng tôi ghen tuông ghê gớm. Tính vợ tôi thích tụ tập bạn bè. Mỗi lần cô ấy đi chơi với bạn, tôi phải luôn ở bên cạnh mới yên tâm, lúc nào tôi cũng sợ người đàn ông khác chiếm mất vợ mình.

2 tháng trước, trong một lần vợ tôi đi chơi cùng với đám bạn của cô ấy. Vợ nhất định không cho tôi đi cùng, nói là mất tự do, bạn bè ăn nói cũng không được thoải mái. Nghi ngờ vợ đang cặp kè với người đàn ông khác nên tôi đã lén theo dõi. Thế nhưng bất ngờ bị một người bạn của vợ phát hiện ra và kéo tôi hòa vào cuộc vui. Trong cuộc nhậu, có một người đàn ông bên cạnh vợ, anh ta chăm sóc cô ấy rất chu đáo, bóc tôm, gắp thức ăn...

Trước lúc rời tòa ly hôn, vợ nghẹn ngào tuyên bố thẳng một câu khiến tôi hụt hẫng bất an tột cùng, đứng không vững nữa! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không thể nhịn được, tôi đã hất đổ mâm cỗ, phá nát tiệc vui khiến mọi người nháo nhác cả lên. Trở về nhà tôi bắt vợ khai hai người đã quan hệ với nhau bao lâu rồi?

Nhưng vợ luôn khẳng định chưa bao giờ phản bội chồng. Còn hành động của người bạn trong bữa tiệc là cố tình quan tâm đến cô ấy để châm chọc tôi, để mua vui vì biết tôi là người đa nghi.

Không tin những lời vợ nói, tôi gọi điện cho bố mẹ và chị gái để hỏi ý kiến. Mọi người đều ủng hộ chúng tôi ly dị vì không thể chấp nhận người vợ ngoại tình. Chị tôi còn nhấn mạnh là không có lửa sao có khói?

Đúng lúc tôi đang muốn bỏ qua chuyện này thì vợ lại giận bỏ về ngoại khiến tôi càng tức giận hơn. Hành động của cô ấy như thể tôi là người có lỗi vậy, cả hai không ai chịu xuống nước, nhà ngoại thì luôn khẳng định vợ tôi vô tội, tôi phải là người đến đón vợ về. Nhà nội thì nói tôi không việc gì phải hạ mình, đón về để rồi vợ cưỡi lên cổ lên đầu, cuối cùng chúng tôi quyết định đưa nhau ra tòa.

Trước lúc rời tòa ly hôn, vợ nghẹn ngào tuyên bố thẳng một câu khiến tôi hụt hẫng bất an tột cùng, đứng không vững nữa! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rời phiên tòa, vợ nghẹn ngào nói: "Rồi anh sẽ chẳng lấy được người vợ nào yêu chồng con như em đâu. Em vẫn khẳng định là mình chưa bao giờ phản bội chồng, anh sẽ phải hối hận".

Trở về nhà, nằm nhớ lại lời nói của vợ, tôi có cảm giác bất an, hối hận như thể đang sắp mất thứ gì đó quý giá vô cùng. Theo mọi người tôi có nên rút lại quyết định ly hôn không đây?

Trước ngày ly hôn, nghe bước chân chồng bước vào phòng, tôi giả vờ ngủ thì chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở

Trước ngày ly hôn, nghe bước chân chồng bước vào phòng, tôi giả vờ ngủ thì chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở

Đến một hôm, tôi đang nấu cơm chiều sau khi đi làm về thì nghe Bình gọi nói đang đi đón một người bạn ở dưới quê lên chơi.

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