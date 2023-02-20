Trước đám cưới, tình cũ của vợ bất ngờ đến ghé tai thủ thỉ điều sốc óc, bán tín bán nghi, hắn ta cười khùng khục khẳng định vợ ‘thiếu’ một thứ khiến người đàn ông nào cũng cao chạy xa bay

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến đám cưới của tôi và Hương, mọi công đoạn cho đám cưới đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Album ảnh cưới đã chụp, nhẫn cưới đã mua, tiệc cưới ở nhà hàng đã đặt và thiệp mời chúng tôi cũng bắt đầu đi phát cho người quen, bạn bè. Chỉ còn đúng 10 ngày nữa thôi là tôi sẽ được thỏa nguyện rước Hương về làm vợ. Vợ chồng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc với những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu.

Hương là một cô gái rất tốt, chẳng những xinh đẹp dịu dàng mà còn có công ăn việc làm tử tế, gia đình nền nếp gia giáo. Yêu và cưới được Hương chính là may mắn của bất kỳ người đàn ông nào. Tôi vô cùng hãnh diện khi có được người phụ nữ như cô ấy, bố mẹ tôi cũng rất hài lòng về cô con dâu tương lai.

Tôi nói thẳng với gã đàn ông đó như thế nhưng hắn ta lại cười khùng khục rồi bảo: “Thời buổi này ai còn mang chuyện ấy ra để nói xấu nhau nữa? Bí mật mà tôi muốn tiết lộ khủng khiếp hơn rất nhiều đấy!”. Vì câu trả lời đó mà tôi quyết định đến địa điểm hẹn gặp.

Thế nhưng mọi chuyện có nguy cơ tan thành mây khói mất rồi. Hôm qua tôi nhận được cuộc điện thoại từ gã đàn ông tự xưng là người yêu cũ của Hương. Hắn ta muốn gặp tôi, bảo có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi nghĩ cùng lắm là vài bức ảnh giường chiếu giữa hai người họ chứ gì? Là người đàn ông hiện tại, chuyện trinh tiết của vợ, tôi không hề bận tâm.

“Anh có biết trong bụng người phụ nữ mà anh sắp cưới làm vợ khuyết thiếu một bộ phận vô cùng trọng yếu hay không?”, gã hỏi tôi với vẻ rất bí hiểm. Tôi bực mình gắt lên, bảo có gì thì nói thẳng ra đi đừng chơi trò mập mờ nữa.

Để rồi khi gã ta tiết lộ bí mật của Hương mà tôi sốc nặng không thể tin nổi. Người phụ nữ mà tôi muốn cô ấy trở thành mẹ những đứa con của mình lại không hề có tử cung. Theo lời anh ta tiết lộ thì cô ấy đã bị cắt tử cung do một tai nạn nghiêm trọng từ hồi học cấp 3. Khi đó cô ấy buộc lòng phải cắt đi bộ phận vô cùng quan trọng đối với phụ nữ để bảo toàn tính mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Gã đàn ông này cũng giống như tôi, phải đến gần đám cưới mới phát hiện ra bí mật động trời đó của vợ sắp cưới. Ngay lập tức gã ta chọn hủy hôn bởi người phụ nữ không thể mang thai chắc chắn không thể là một người vợ, người con dâu lý tưởng dù bản thân cô ấy tốt đẹp thế nào.

Sở dĩ gã ta đến tận nơi tiết lộ cho tôi biết về bí mật của Hương bởi vẫn còn căm tức chuyện Hương giấu giếm sự thật khi trước. Tình cờ biết được điều đó qua một người quen cũ của Hương, nếu không bây giờ hai người đã trở thành vợ chồng và gã ta phải đau khổ sống bên cạnh cô vợ không biết đẻ.

“Tôi không muốn có thêm người đàn ông nào bị lừa như mình nữa. Cô ta cũng giấu giếm tài tình lắm, không hề khoe khoang chuyện yêu đương, cưới xin trên facebook nên bây giờ tôi mới biết hai người chuẩn bị kết hôn. Giá kể biết sớm thì tôi đã tới nói cho anh biết sớm hơn rồi”, gã ta nói xong thì bỏ về, bảo tôi tự lo mà giải quyết cho tốt.

Sau đó tôi hỏi thẳng Hương thì cô ấy khóc nức nở thừa nhận những điều gã đàn ông kia nói đều là sự thật. Hương giải thích nếu bản thân nói ra ngay từ đầu thì tôi sẽ chẳng đời nào chịu yêu cô ấy. Hương nói chỉ cần tôi không bỏ cô ấy thì cô ấy sẵn sàng để tôi sau này đi kiếm con bên ngoài, mang về nhà cô ấy sẽ nuôi dưỡng như con ruột.

Tôi giận Hương không thẳng thắn ngay từ đầu nhưng cũng thương cô ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương và thiệt thòi. Không lập tức hủy hôn giống gã đàn ông kia nhưng thực sự trong lòng tôi rất rối bời. Bản thân tôi yêu Hương và muốn bao dung cho khuyết điểm của vợ sắp cưới nhưng còn bố mẹ tôi thì sao? Chắc chắn ông bà không thể làm được như vậy.

Hiện tại giấu giếm bố mẹ kết hôn thì khi cưới về ông bà cũng biết được mọi chuyện thôi. Cưới rồi vẫn có thể ly hôn cơ mà, đâu phải đám cưới đã là kết thúc. Tôi nên làm thế nào đây khi đám cưới đang đến rất gần rồi...