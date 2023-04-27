Trước cửa khách sạn, tôi hoảng loạn khi thấy chồng đang bế con đứng đợi, hành động sau đó khiến tôi sốc nặng, tay chân bủn rủn

Tâm sự 27/04/2023 10:25

Tôi thấy mình may mắn khi có chồng chung thủy, con ngoan ngoãn. Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì chồng tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, tốn rất nhiều tiền để trị bệnh.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, có một cô con gái 4 tuổi. Chúng tôi là nhân viên văn phòng bình thường, ở nhà thuê, lương tháng cả hai khoảng 15 triệu mỗi tháng. Sau khi có con thì chúng tôi càng phải sống tiết kiệm hơn, dù chồng tôi thường xuyên phải tăng ca.

Dù vậy tôi vẫn thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Tôi thấy mình may mắn khi có chồng chung thủy, con ngoan ngoãn. Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì chồng tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, tốn rất nhiều tiền để trị bệnh. Hai bên gia đình nội ngoại cũng chẳng ai khá giả. Tôi thì mồ côi, cha mẹ chồng của tôi lại già cả. Tôi biết chồng mình buồn lắm nhưng anh chẳng bao giờ nói ra.

Tôi vay mượn khắp nơi, bán của hồi môn khi cưới cũng chỉ chạy chữa cho chồng được nửa năm. Khi đã cạn cùng sức tiền sức của, cơm canh thiếu thốn, tôi chỉ còn biết bất lực. Chồng tôi thấy thế cứ khuyên tôi đừng vì anh ấy nữa, dù sao bệnh của anh ấy dù có tiền chữa cũng không sống được quá 10 năm.

Tôi làm sao có thể chấp nhận khi chúng tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Tôi quyết không từ bỏ. Đúng lúc đó vị giám đốc lớn tuổi trong công ty tôi ngỏ lời muốn tôi làm tình nhân của ông ta. Ông ta vốn là kẻ lăng nhăng, có vợ con rồi vẫn muốn dụ dỗ nhân viên nữ. Tôi từng thấy ông ta ghê tởm nhưng vì chồng con nên tôi ráng giữ công việc này. Nhưng giờ thì tôi ghê tởm chính mình. Người đàn ông kia nói chỉ cần tôi chịu làm nhân tình cho ông ta một tháng thì sẽ đưa tiền để chồng tôi chữa bệnh. Tôi gật đầu.

Trước cửa khách sạn, tôi hoảng loạn khi thấy chồng đang bế con đứng đợi, hành động sau đó khiến tôi sốc nặng, tay chân bủn rủn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một tháng sau đó tôi thấy mình như kẻ điên sau mỗi lần về nhà. Tôi lao vào nhà tắm cả tiếng chẳng muốn ra, tôi lau người tới mức đỏ rát, tôi thấy mình thật dơ bẩn. Đến ngày cuối cùng theo đúng kì hạn làm tình nhân, tôi thở phào bước ra khỏi khách sạn. Tiền chữa bệnh cho chồng đã nằm trong tài khoản của tôi.

Nhưng ngay trước cửa khách sạn, tôi chết sững khi thấy chồng đang bế con đứng đợi. Tôi chính là người vợ ngoại tình, chồng có đánh mắng chửi rủa gì tôi cũng chịu. Nhưng hành động sau đó của anh trước khách sạn khiến tôi sốc ngất.

Anh cười gượng gạo, ôm lấy vai tôi rồi nói: “Về nhà thôi em”.

Tôi bắt đầu khóc không ngừng từ lúc đó cho đến khi về tới nhà. Chồng tôi luôn ôm lấy tôi, tôi nghe tiếng anh thở nghẹn ngào.

Chồng tôi đã biết sự thật nhưng anh không trách tôi, chỉ trách mình làm khổ vợ con. Anh không chê tôi dơ bẩn, nhưng anh không muốn phẫu thuật, không muốn dùng số tiền tôi kiếm được kia. Anh nói chỉ muốn sống những ngày cuối đời bình yên bên vợ con. Tôi đành làm theo lời chồng…

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Khi đến bệnh viện phá thai, không nỡ nên tôi quay về. Dù sao đó cũng là con của tôi, nó chẳng có tội tình gì. Tôi quyết định trở thành mẹ đơn thân. Vì mang thai, tôi bỏ lỡ việc học đại học, quyết định đi làm để có tiền nuôi con.

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