Trước đám cưới, cô dâu rụng rời phát hiện chồng có con riêng nhưng không hủy hôn, âm thầm làm việc này khiến mẹ chồng run run nể phục

Tâm sự 16/03/2023 02:54

Ngay đêm đó, em thú nhận chuyện này với bố mẹ nhưng quyết có cách hóa giải của riêng mình, và lễ cưới vẫn diễn ra.

Em không biết sau này cuộc sống hôn nhân của mình có hạnh phúc không. Chỉ biết là bây giờ ai cười mặc ai, còn bản thân em chưa bao giờ thấy hổ thẹn với lương tâm mình.

Em và chồng yêu nhau 2 năm trước khi kết hôn. Bọn em đều đi làm xa, quen nhau rồi yêu nên chỉ hiểu nhau tính cách. Còn vấn đề gia cảnh của anh, em ít hỏi vì sợ anh nghĩ mình là người tọc mạch, thích vật chất.

Chồng em là một người trầm tính. Anh ít nói nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác. Có lần em hỏi tại sao anh lại điềm đạm, trầm ngâm như vậy. Chồng em bảo do trước đây anh từng gặp nhiều biến cố. Nhưng khi em hỏi đó là gì thì chồng nhất quyết không nói.

Trước đám cưới, cô dâu rụng rời phát hiện chồng có con riêng nhưng không hủy hôn, âm thầm làm việc này khiến mẹ chồng run run nể phục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần kết hôn, em mới về nhà chồng ra mắt. Ấn tượng lúc đầu của em về nhà chồng thì gia đình anh rất niềm nở, bố mẹ lại chân chất hiền lành. Vì thế, sau 2 lần về chơi nhà, em đã đồng ý làm vợ anh. Tất nhiên sau khi kết hôn, bọn em sẽ lên thành phố ở.

Chuyện bắt đầu từ hôm ăn hỏi. Bữa ấy em thấy một đứa bé 3 tuổi đi theo đoàn nhà trai. Khi mọi người giới thiệu thì đó là họ hàng nhà chồng em. Vậy mà một lúc sau, em lại thấy đứa bé ấy chạy đến gọi chồng em là bố.

Không muốn để bố mẹ nghi ngờ, em vẫn vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng tối đó, em quyết định hỏi chồng mọi chuyện. Chồng em lúc đầu vẫn chối. Sau một hồi vòng vo, anh mới nói sự thật.

Mấy năm trước, chồng em và người yêu cũ có con với nhau. Sau khi biết về sự hiện diện của đứa bé, chồng em chủ động có trách nhiệm. Nhưng cô gái kia nhất quyết đòi phá bỏ và chưa muốn lập gia đình. Sinh con xong, cô ta vứt con cho chồng em nuôi rồi bỏ đi nơi khác cưới chồng giàu.

Trước đám cưới, cô dâu rụng rời phát hiện chồng có con riêng nhưng không hủy hôn, âm thầm làm việc này khiến mẹ chồng run run nể phục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em sợ em nghĩ anh là người tồi tệ nên mới dặn cả gia đình phải giấu kín. Có điều em hiểu chồng mình, nếu anh là người không ra gì thì đã không nuôi con đến giờ phút này. Vì thế ngay đêm đó, em nói chuyện với bố mẹ.

Bố mẹ em sốc lắm. Ông bà còn dọa sẽ hủy hôn. Nhưng sau khi nghe em thuyết phục, bố mẹ lại xuôi giọng và đồng ý để tiếp tục lễ cưới. Còn em thì gọi cho chồng, nói sẽ đưa con lên sống cùng. Em không muốn để thằng bé thiếu thốn tình cảm của bố lẫn mẹ.

Chồng em không tin vào tai mình nữa các chị ạ. Anh bảo mẹ gọi lại cho em. Nghe em nói xong, mẹ chồng còn run giọng: “Mẹ cảm ơn con. Cảm ơn con đã thông cảm và hiểu cho con trai mẹ”.

Thật ra em làm vậy không phải muốn lấy điểm với nhà chồng. Em chỉ cảm thấy mình phải có trách nhiệm và lòng tin với chồng. Để anh hiểu rằng những gì em làm đều xuất phát từ tình yêu.

 

Đang nguy kịch, mẹ chồng nắm chặt tay con dâu út rồi chỉ vào ngăn tủ có 'sổ đỏ và 10 cây vàng', nghe xong lời căn dặn, ai cũng sửng sốt

Đang nguy kịch, mẹ chồng nắm chặt tay con dâu út rồi chỉ vào ngăn tủ có 'sổ đỏ và 10 cây vàng', nghe xong lời căn dặn, ai cũng sửng sốt

Đúng một cái, cả nhà nghe tin 'chấn động' từ mẹ chồng. Và trước lúc lịm dần đi, bà lại chỉ tay về chiếc tủ để trao cho tôi những thứ lớn lao ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 5 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 9 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường