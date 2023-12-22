Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/12-24/12), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Tâm sự 22/12/2023 11:35

Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng đắc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được nhà tiên tri ưu ái, Thần Tài nâng bước nên cục trợ vận nên khá may mắn, đặc biệt những người làm công chức, có công việc ổn định hoặc có thêm nghề tay trái. Bạn đi đâu làm ăn cũng có người giúp đỡ, gặp được những người tốt bụng, niềm nở, đặc biệt là những bạn đang ở nước ngoài làm ăn.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này cũng rất thu hút người khác giới cũng chỉ vì biết lắng nghe và đồng cảm với những suy nghĩ của họ. Điều này cũng có thể là mầm mống rắc rối đối với ai đang có gia đình, do đó, bản mệnh nên tìm cách tránh việc quá gần gũi với những người này.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/12-24/12), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành tự đáng nể. Do bản mệnh tốt nên chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền. Nếu như người làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương kiếm được nhiều khoản lợi nhuận.

Trên phương diện tình cảm, người tuổi Ngọ cũng được tận hưởng thời gian hạnh phúc khi hai tâm hồn hòa hợp. Việc tìm kiếm được một đối tác phù hợp thực sự quan trọng, bởi điều đó giúp cho con giáp này có cơ hội chia sẻ những sở thích, mong muốn cá nhân một cách thoải mái nhất có thể.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/12-24/12), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài lộc của người tuổi Tuất sẽ liên tục chảy vào túi, thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ trong thời gian tới. Bạn cũng có thể gặt hái được nhiều thành công trong vấn đề liên quan đến tài chính. Mặc dù vậy, chi phí có thể khiến mức tiết kiệm của bản mệnh bị ảnh hưởng. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch ngắn ngày giúp cho tinh thần được thư giãn hơn.

Về tình duyên, con giáp này cũng có sức hút lớn với người khác giới. Người độc thân có thể tìm được tình duyên như ý. Người có đôi trong nhà có hỷ sự bất ngờ. Người có đôi có cặp cũng sẽ có nhiều thời gian bên nhau để chia sẻ và trò chuyện hơn.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/12-24/12), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Vừa ra khỏi tòa, giật mình vì chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra, tôi liền bủn rủn tay chân khi thấy thứ 'đen xì' này bên trong

Vừa ra khỏi tòa, giật mình vì chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra, tôi liền bủn rủn tay chân khi thấy thứ 'đen xì' này bên trong

Bất mãn hơn, mẹ chồng còn ép chồng tôi cưới vợ mới, bà cho rằng tôi không tôn trọng bà. Sau đó vài ngày, Quốc viết đơn ly hôn, tôi cũng bằng lòng ký.

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