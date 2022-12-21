Trót 'qua đêm' với em giúp việc sau cơn say bí tỉ, tôi như ngồi trên đống lửa vì lời đề nghị 'đền bù' của em khi biết tôi sắp lấy vợ

Tôi từng trải qua 4-5 mối tình, thoáng qua cũng có, dài hơi cũng có. Tuy nhiên, các mối tình của tôi chẳng đi đến đâu. Người thì nói tính cách không hợp với tôi, người thì ngoại tình trắng trợn vì “cô đơn, trống trải” do tôi thường xuyên đi công tác xa nhà.

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm kỹ sư xây dựng. Vì công việc nên tôi thường phải đi công tác nên hiếm khi tôi ở nhà. Đến tuổi này, tôi vẫn chưa lấy vợ, tôi hiểu rằng bố mẹ tôi cũng nhiều phần trông ngóng.

Sau khi ở nhà tôi khoảng nửa tháng, Thương có vẻ thích tôi. Cô ấy thường nhắn tin hỏi han, làm đồ ăn mà tôi thích, thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Không phải tôi chê gì Thương nhưng tôi cảm thấy tôi với cô ấy không thể tiến xa nên ít nhiều vẫn giữ khoảng cách. Nhiều lần tôi cố tình nói rõ với Thương là tôi chỉ coi cô ấy là em gái nhưng có vẻ cô ấy vẫn cố tình không hiểu. Thương nhiều lần gửi quà đến tận chỗ làm của tôi khiến tôi khó xử.

Số là nửa năm trước, mẹ tôi mới tuyển được Thương- một cô bé chừng 17, 18 tuổi đến nhà tôi làm giúp việc. Thương cùng quê với bố mẹ tôi, tính tình thật thà và khá chăm chỉ. Mẹ tôi bảo muốn thử thuê giúp việc trẻ vì giúp việc có tuổi thường hay đau ốm và thường cằn nhằn. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, Thương ở nhà, mẹ tôi cũng có người tỉ tê, trò chuyện.

Hôm đó, tôi đi uống rượu mừng kết thúc dự án với đồng nghiệp trong công ty hơi quá chén. Về đến nhà, tôi thấy Thương vẫn chờ tôi và nói thằng mẹ tôi đã về quê có việc mấy ngày. Vừa đỡ tôi vào phòng ngủ, Thương vừa ôm chầm lấy tôi. Thấy tôi đẩy Thương ra, cô ấy càng lao vào hôn tôi ngấu nghiến. Thương nói yêu tôi thật lòng nên chỉ muốn một đêm trở thành người đàn bà của tôi. “Em yêu anh. Em không hối tiếc gì cả” - Thương nói với tôi.

Lúc đó, tôi say quá nên không kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã qua đêm với Thương trong đêm đó. Sáng hôm sau thức dậy, tôi xin lỗi, mua thuốc tránh thai và đưa Thương chút tiền coi như để bù đắp cho cô ấy. Tuy nhiên, Thương đưa lại số tiền cho tôi và nói tất cả là do cô ấy tự nguyện.

Tôi cũng tính sẽ xin cho Thương một công việc khác chứ tôi thấy để Thương ở nhà tôi thế này không ổn. Thương thích tôi nên sẽ tận dụng mọi cơ hội để gần gũi tôi. Tôi lại sắp cưới vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Qua bạn bè, tôi xin được cho Thương một công việc thủ kho khá đơn giản, không yêu cầu bằng cấp. Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện này với Thương, cô ấy khóc và nói: “Anh đã lấy đi trinh tiết của em, giờ anh lại muốn đuổi em đi. Anh nghĩ xem anh có còn là con người hay không? Tiện thể em cũng muốn cho anh xem một vài bức ảnh của đêm hôm đó. Em dự định sẽ gửi những bức ảnh này cho mẹ và người yêu của anh. Không biết họ sẽ nghĩ gì.”

“Em… em gài bẫy anh à? Anh đã xin lỗi em rồi, anh rất hối hận và đã bù đắp cho em”, tôi nói.

Mấy hôm nay, tôi như ngồi trên đống lửa, trong đầu quay cuồng bao suy nghĩ. Tôi nhiều lần nhắn tin cầu xin Thương đốt bỏ những tấm ảnh đó nhưng cô ấy chỉ im lặng. Thương nói yêu tôi và muốn tôi lấy cô ấy làm vợ.

Tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi chỉ là tình cảm trẻ con, vụng dại. Tôi muốn làm cho cô ấy hiểu ra nhưng không biết phải làm sao cả. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.