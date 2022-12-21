Trót 'qua đêm' với em giúp việc sau cơn say bí tỉ, tôi như ngồi trên đống lửa vì lời đề nghị 'đền bù' của em khi biết tôi sắp lấy vợ

Tâm sự 21/12/2022 13:04

Thương cùng quê với bố mẹ tôi, tính tình thật thà và khá chăm chỉ. Mẹ tôi bảo muốn thử thuê giúp việc trẻ vì giúp việc có tuổi thường hay đau ốm và thường cằn nhằn.

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm kỹ sư xây dựng. Vì công việc nên tôi thường phải đi công tác nên hiếm khi tôi ở nhà. Đến tuổi này, tôi vẫn chưa lấy vợ, tôi hiểu rằng bố mẹ tôi cũng nhiều phần trông ngóng.

Tôi từng trải qua 4-5 mối tình, thoáng qua cũng có, dài hơi cũng có. Tuy nhiên, các mối tình của tôi chẳng đi đến đâu. Người thì nói tính cách không hợp với tôi, người thì ngoại tình trắng trợn vì “cô đơn, trống trải” do tôi thường xuyên đi công tác xa nhà. 

Số là nửa năm trước, mẹ tôi mới tuyển được Thương- một cô bé chừng 17, 18 tuổi đến nhà tôi làm giúp việc. Thương cùng quê với bố mẹ tôi, tính tình thật thà và khá chăm chỉ. Mẹ tôi bảo muốn thử thuê giúp việc trẻ vì giúp việc có tuổi thường hay đau ốm và thường cằn nhằn. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, Thương ở nhà, mẹ tôi cũng có người tỉ tê, trò chuyện.

Trót 'qua đêm' với em giúp việc sau cơn say bí tỉ, tôi như ngồi trên đống lửa vì lời đề nghị 'đền bù' của em khi biết tôi sắp lấy vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ở nhà tôi khoảng nửa tháng, Thương có vẻ thích tôi. Cô ấy thường nhắn tin hỏi han, làm đồ ăn mà tôi thích, thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Không phải tôi chê gì Thương nhưng tôi cảm thấy tôi với cô ấy không thể tiến xa nên ít nhiều vẫn giữ khoảng cách. Nhiều lần tôi cố tình nói rõ với Thương là tôi chỉ coi cô ấy là em gái nhưng có vẻ cô ấy vẫn cố tình không hiểu. Thương nhiều lần gửi quà đến tận chỗ làm của tôi khiến tôi khó xử. 

Hôm đó, tôi đi uống rượu mừng kết thúc dự án với đồng nghiệp trong công ty hơi quá chén. Về đến nhà, tôi thấy Thương vẫn chờ tôi và nói thằng mẹ tôi đã về quê có việc mấy ngày. Vừa đỡ tôi vào phòng ngủ, Thương vừa ôm chầm lấy tôi. Thấy tôi đẩy Thương ra, cô ấy càng lao vào hôn tôi ngấu nghiến. Thương nói yêu tôi thật lòng nên chỉ muốn một đêm trở thành người đàn bà của tôi. “Em yêu anh. Em không hối tiếc gì cả” - Thương nói với tôi.

Lúc đó, tôi say quá nên không kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã qua đêm với Thương trong đêm đó. Sáng hôm sau thức dậy, tôi xin lỗi, mua thuốc tránh thai và đưa Thương chút tiền coi như để bù đắp cho cô ấy. Tuy nhiên, Thương đưa lại số tiền cho tôi và nói tất cả là do cô ấy tự nguyện.

Tôi cũng tính sẽ xin cho Thương một công việc khác chứ tôi thấy để Thương ở nhà tôi thế này không ổn. Thương thích tôi nên sẽ tận dụng mọi cơ hội để gần gũi tôi. Tôi lại sắp cưới vợ.

Trót 'qua đêm' với em giúp việc sau cơn say bí tỉ, tôi như ngồi trên đống lửa vì lời đề nghị 'đền bù' của em khi biết tôi sắp lấy vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Qua bạn bè, tôi xin được cho Thương một công việc thủ kho khá đơn giản, không yêu cầu bằng cấp. Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện này với Thương, cô ấy khóc và nói: “Anh đã lấy đi trinh tiết của em, giờ anh lại muốn đuổi em đi. Anh nghĩ xem anh có còn là con người hay không? Tiện thể em cũng muốn cho anh xem một vài bức ảnh của đêm hôm đó. Em dự định sẽ gửi những bức ảnh này cho mẹ và người yêu của anh. Không biết họ sẽ nghĩ gì.”

“Em… em gài bẫy anh à? Anh đã xin lỗi em rồi, anh rất hối hận và đã bù đắp cho em”, tôi nói.

Mấy hôm nay, tôi như ngồi trên đống lửa, trong đầu quay cuồng bao suy nghĩ. Tôi nhiều lần nhắn tin cầu xin Thương đốt bỏ những tấm ảnh đó nhưng cô ấy chỉ im lặng. Thương nói yêu tôi và muốn tôi lấy cô ấy làm vợ.  

Tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi chỉ là tình cảm trẻ con, vụng dại. Tôi muốn làm cho cô ấy hiểu ra nhưng không biết phải làm sao cả. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng tâm sự chuyện tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai