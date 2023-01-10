Trót lầm lỡ với phụ huynh học sinh trong một đêm mưa gió, tôi bỗng nhận 'tin sét đánh' trước ngày đám cưới

Tâm sự 10/01/2023 03:45

Ngày đó, tôi chỉ là một nhân viên mới học việc, chưa trưởng thành trong cách ứng xử nên đã lầm lỡ. Ai ngờ, những lầm lỡ đó lại đeo bám, gây hậu quả cho tôi đến tận bây giờ.

Tôi năm nay 29 tuổi, hiện là trưởng phòng của một công ty nhỏ chuyên về công nghệ thông tin. Tôi sắp lấy vợ rồi mọi người ạ. Quỳnh- vợ tôi đang mang bầu 3 tháng nhưng đám cưới của chúng tôi phải hoãn lại vì dịch bệnh.

Chúng tôi đành đi đăng ký kết hôn trước, chờ khi dịch bệnh ổn định thì sẽ tổ chức đám cưới sau. Biết mình sắp lên chức bố, tôi vui mừng lắm. Nhiều đêm tôi cứ nằm mơ được bế con. Cảm giác đó hạnh phúc, lâng lâng khó tả lắm mọi người ạ. Vậy mà gần đây, tôi lại phát hiện một sự thật động trời là thực ra tôi đã được làm bố từ lâu rồi. Và đứa con rơi của tôi giờ đã lên 6 tuổi. Tôi không muốn tin nhưng cũng phải tin đó là sự thật vì thằng bé giống tôi như lột. Người thông báo cho tôi biết cái tin động trời đó chính là chị Bích- mẹ của học sinh cũ của tôi.

Năm đó, tôi mới ra trường, đi học việc ở một công ty chuyên về phần mềm với mức lương ít ỏi. Cuộc sống khó khăn nên ngày đi làm, tối về tôi nhận làm gia sư ôn thi đại học cho một cậu bé tên là Khoa. Khoa học rất giỏi, năm đó, cậu ấy đỗ đại học Ngoại thương thì phải. Điều mà tôi không thể ngờ đến là chị Bích, mẹ của Khoa, một người phụ nữ trung niên đẹp và quý phái lại để ý đến tôi. Chị Bích lúc đó vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp lắm. Chị lại vui tính, dễ gần nên cứ gặp tôi là chị trò chuyện, bông đùa. 

Chị cũng add Zalo của tôi để hỏi thăm tình hình học tập của con trai. Đôi lúc, tôi thấy chị nhìn tôi với ánh mắt lạ nhưng cũng không biết được là chị có tình ý với mình.

Trót lầm lỡ với phụ huynh học sinh trong một đêm mưa gió, tôi bỗng nhận 'tin sét đánh' trước ngày đám cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ, năm đó cũng là vào tháng 6, trời nắng như đổ lửa nhưng cứ đến chiều là trời mưa tầm tã. Tôi dạy cho Khoa xong, chuẩn bị đi về thì trời mưa xối xả. Chị Bích bảo tôi ở lại đợi mưa tạnh rồi hãy về. Hôm đó "tình cờ" chồng chị Bích lại đi công tác. 

"Tình cờ" nhà lại mất điện, mất điện, chẳng nhìn thấy gì. Khoa thì đã lên phòng đóng cửa. Tôi và chị Bích quờ quạng rồi chạm phải nhau, chị Bích ôm chầm lấy tôi và chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi với chị đã đi quá giới hạn trong đêm mưa đó.

Sau đó 1 tháng, Khoa thi đại học nên tôi cũng không quay lại nhà chị nữa. Sau khi biết Khoa đỗ đại học, tôi cũng không liên lạc gì với cậu học sinh này. Vậy mà, trong lúc tôi đang vui mừng vì sắp lấy vợ, sắp được làm bố thì chị Bích liên lạc lại với tôi. Chị nói rằng con trai út của chị chính là con ruột của tôi.

 

Chị kể rằng trước lần gần gũi với tôi, chị có quan hệ với chồng nên chị cứ nghĩ đó là con của chồng. Nhưng ai ngờ, thằng bé càng lớn lại càng giống tôi. Thằng bé đích thị là con tôi. Chồng chị mắc bạo bệnh nên đã qua đời. Đến lúc chết, anh cũng không biết về bí mật này.

Chị Bích mày mò trên Facebook, tình cờ tìm thấy tôi và kể sự tình. Giờ chị muốn tôi đến nhận con, để bố con tôi đi lại với nhau. Chị không cần tôi chu cấp tiền bạc để nuôi con nhưng chị nói con chị cần có bố. Chị cũng muốn các con tôi được nhận anh, nhận em để tránh chuyện không hay sau này.

Nguyện vọng của chị tuy rất chính đáng nhưng nghe xong, hồn vía của tôi cũng bay lên mây luôn. Trước giờ, vợ tôi chưa từng biết về chuyện tôi từng có con rơi bên ngoài. Giờ biết được, không biết cô ấy sẽ nghĩ sao.

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Tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho đêm tân hôn, hi vọng lấy lòng được chồng già.

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