Trong lúc 'lâm trận' mà phát hiện 2 dấu hiệu bất thường thì cần đi khám ngay lập tức, coi chừng mắc bệnh nguy hiểm

Tâm sự 02/06/2023 07:09

'Chuyện giường chiếu' là gia vị không thể thiếu giúp cho các cặp đôi giữ được tình cảm mặn nồng như lúc mới yêu. Tuy nhiên, khi 'ân ái' cũng có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe, đi khám ngay nếu phát hiện 2 dấu hiệu này trong lúc 'yêu' nhé.

Đau lưng

Trong quá trình quan hệ tình dục, thắt lưng của nam giới là vùng cơ hoạt động mạnh nhất, giữ vai trò như “điểm tựa” cho cơ thể dao động liên tục. Khi "xuất binh" có hiện tượng co cứng cơ toàn thân, đặc biệt là vùng cơ thắt lưng và đáy chậu co bóp mạnh. Chính vì vậy quý ông dễ bị mỏi cơ, nhất là đau vùng thắt lưng. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, cũng giống như vận động thể dục thể thao nhiều gây mỏi cơ. Chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn một thời gian ngắn sẽ hết mỏi cơ.

Tuy nhiên, khi xuất hiện những cơn đau vùng thắt lưng kéo dài có thể liên quan đến sự tổn thương nào đó tiềm ẩn cần phải rà soát. Bạn cần xem lại trong quá trình làm việc và vận động thể thao có vô tình thực hiện những động tác, hoặc bị va chạm gây sang chấn vùng thắt lưng không. Ngoài ra, những bệnh lý về cột sống như thoát vị đĩa đệm hay thần kinh tọa cũng là nhóm nguyên nhân đáng lo ngại.

Trong lúc 'lâm trận' mà phát hiện 2 dấu hiệu bất thường thì cần đi khám ngay lập tức, coi chừng mắc bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng dưới

Đau bụng dưới khi quan hệ tình dục là tình trạng cả nữ giới và nam giới đều có thể gặp phải trong đó thì chị em phụ nữ thường gặp tình trạng này nhiều hơn.

Những cơn đau bụng dưới là những cơn đau âm ỉ kéo dài, đau vùng hạ vị (vùng bụng dưới rốn), vùng này là tập trung toàn bộ cơ quan sinh dục nam và nữ.

Nữ giới bị đau bụng dưới khi quan hệ tình dục là do những bệnh phụ khoa liên quan đến viêm đường sinh dục, xuất hiện những khối u bất thường…

Nam giới cũng gặp sự cố đau bụng dưới sau khi quan hệ khiến họ thật gian nan để hoàn thành cuộc yêu trọn vẹn. Và nguyên nhân gây ra tình trạng đó cũng vô cùng phức tạp: như viêm tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn, ung thư tinh hoàn, nhiễm trùng đường tiểu...

5 điều nên làm sau khi quan hệ tình dục

Làm sạch nhẹ nhàng

Bạn không cần phải bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm ngay sau khi quan hệ tình dục. Nhưng vệ sinh nhẹ nhàng sau khi quan hệ tình dục có thể bảo vệ nam giới và nữ giới khỏi các bệnh nhiễm trùng, chẳng hạn như nhiễm trùng đường tiết niệu.

Hãy rửa khu vực xung quanh (không phải bên trong) bộ phận sinh dục bằng nước ấm. Bạn có thể thử các loại xà phòng dịu nhẹ, nhưng nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc đang bị nhiễm trùng, xà phòng có thể làm khô hoặc kích ứng vùng da đó.

Trong lúc 'lâm trận' mà phát hiện 2 dấu hiệu bất thường thì cần đi khám ngay lập tức, coi chừng mắc bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đi tiểu

Trong khi quan hệ tình dục, vi khuẩn có thể xâm nhập vào niệu đạo, ống dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể. Điều đó có thể làm tăng khả năng bị nhiễm trùng.

Khi bạn đi tiểu, bạn sẽ thải những vi trùng này ra ngoài. Vì vậy, sau khi ôm ấp đối tác, hãy đi vào phòng tắm. Nếu là phụ nữ, khi lau, nhớ lau từ trước ra sau để ngăn vi khuẩn lây lan.

Trong lúc 'lâm trận' mà phát hiện 2 dấu hiệu bất thường thì cần đi khám ngay lập tức, coi chừng mắc bệnh nguy hiểm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống một ly nước

Vì bạn nên đi tiểu sau khi quan hệ tình dục, hãy nhớ cả uống nước nữa. Khi bạn luôn đủ nước, bạn sẽ đi tiểu nhiều hơn, điều đó có nghĩa là nhiều vi khuẩn sẽ trôi ra khỏi cơ thể hơn.

Mặc quần áo rộng rãi thoải mái

Những khu vực nóng, nhiều mồ hôi là nơi hoàn hảo cho vi khuẩn và nấm sinh sôi. Vì vậy, hãy mặc đồ lót và quần áo thoải mái và thông thoáng. Phụ nữ nên tránh quần tất, quần lót quá chật. Đồ lót bằng vải cotton phù hợp với cả nam và nữ - thoáng khí và hút ẩm. Hoặc bạn có thể bỏ hẳn quần lót khi ngủ.

Trong lúc 'lâm trận' mà phát hiện 2 dấu hiệu bất thường thì cần đi khám ngay lập tức, coi chừng mắc bệnh nguy hiểm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rửa tay

Rửa tay là cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn mà bạn có thể dính phải khi chạm vào bộ phận sinh dục của bạn hoặc đối tác. Rửa tay là chìa khóa để ngăn chặn nhiễm trùng lây lan. Rửa bằng xà phòng và nước, và biến đây thành thói quen sau khi quan hệ tình dục.

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng bỏ trốn khiến cả nhà nháo nhào, cô dâu đang vật vã đau đớn thì chồng ôm vật lạ trở về khiến cô choáng váng

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng bỏ trốn khiến cả nhà nháo nhào, cô dâu đang vật vã đau đớn thì chồng ôm vật lạ trở về khiến cô choáng váng

Có ai gặp cảnh như cô dâu nhà này không chứ. Nhìn việc anh làm lúc ấy mà cô sửng sốt không thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí mật phòng the

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 44 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 44 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền