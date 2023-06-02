Tuy nhiên, khi xuất hiện những cơn đau vùng thắt lưng kéo dài có thể liên quan đến sự tổn thương nào đó tiềm ẩn cần phải rà soát. Bạn cần xem lại trong quá trình làm việc và vận động thể thao có vô tình thực hiện những động tác, hoặc bị va chạm gây sang chấn vùng thắt lưng không. Ngoài ra, những bệnh lý về cột sống như thoát vị đĩa đệm hay thần kinh tọa cũng là nhóm nguyên nhân đáng lo ngại.

Trong quá trình quan hệ tình dục, thắt lưng của nam giới là vùng cơ hoạt động mạnh nhất, giữ vai trò như “điểm tựa” cho cơ thể dao động liên tục. Khi "xuất binh" có hiện tượng co cứng cơ toàn thân, đặc biệt là vùng cơ thắt lưng và đáy chậu co bóp mạnh. Chính vì vậy quý ông dễ bị mỏi cơ, nhất là đau vùng thắt lưng. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, cũng giống như vận động thể dục thể thao nhiều gây mỏi cơ. Chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn một thời gian ngắn sẽ hết mỏi cơ.

Đau bụng dưới khi quan hệ tình dục là tình trạng cả nữ giới và nam giới đều có thể gặp phải trong đó thì chị em phụ nữ thường gặp tình trạng này nhiều hơn.

Những cơn đau bụng dưới là những cơn đau âm ỉ kéo dài, đau vùng hạ vị (vùng bụng dưới rốn), vùng này là tập trung toàn bộ cơ quan sinh dục nam và nữ.

Nữ giới bị đau bụng dưới khi quan hệ tình dục là do những bệnh phụ khoa liên quan đến viêm đường sinh dục, xuất hiện những khối u bất thường…

Nam giới cũng gặp sự cố đau bụng dưới sau khi quan hệ khiến họ thật gian nan để hoàn thành cuộc yêu trọn vẹn. Và nguyên nhân gây ra tình trạng đó cũng vô cùng phức tạp: như viêm tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn, ung thư tinh hoàn, nhiễm trùng đường tiểu...

5 điều nên làm sau khi quan hệ tình dục

Làm sạch nhẹ nhàng

Bạn không cần phải bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm ngay sau khi quan hệ tình dục. Nhưng vệ sinh nhẹ nhàng sau khi quan hệ tình dục có thể bảo vệ nam giới và nữ giới khỏi các bệnh nhiễm trùng, chẳng hạn như nhiễm trùng đường tiết niệu.

Hãy rửa khu vực xung quanh (không phải bên trong) bộ phận sinh dục bằng nước ấm. Bạn có thể thử các loại xà phòng dịu nhẹ, nhưng nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc đang bị nhiễm trùng, xà phòng có thể làm khô hoặc kích ứng vùng da đó.

Ảnh minh họa: Internet

Đi tiểu

Trong khi quan hệ tình dục, vi khuẩn có thể xâm nhập vào niệu đạo, ống dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể. Điều đó có thể làm tăng khả năng bị nhiễm trùng.

Khi bạn đi tiểu, bạn sẽ thải những vi trùng này ra ngoài. Vì vậy, sau khi ôm ấp đối tác, hãy đi vào phòng tắm. Nếu là phụ nữ, khi lau, nhớ lau từ trước ra sau để ngăn vi khuẩn lây lan.

Ảnh minh họa: Internet

Uống một ly nước

Vì bạn nên đi tiểu sau khi quan hệ tình dục, hãy nhớ cả uống nước nữa. Khi bạn luôn đủ nước, bạn sẽ đi tiểu nhiều hơn, điều đó có nghĩa là nhiều vi khuẩn sẽ trôi ra khỏi cơ thể hơn.

Mặc quần áo rộng rãi thoải mái

Những khu vực nóng, nhiều mồ hôi là nơi hoàn hảo cho vi khuẩn và nấm sinh sôi. Vì vậy, hãy mặc đồ lót và quần áo thoải mái và thông thoáng. Phụ nữ nên tránh quần tất, quần lót quá chật. Đồ lót bằng vải cotton phù hợp với cả nam và nữ - thoáng khí và hút ẩm. Hoặc bạn có thể bỏ hẳn quần lót khi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Rửa tay

Rửa tay là cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn mà bạn có thể dính phải khi chạm vào bộ phận sinh dục của bạn hoặc đối tác. Rửa tay là chìa khóa để ngăn chặn nhiễm trùng lây lan. Rửa bằng xà phòng và nước, và biến đây thành thói quen sau khi quan hệ tình dục.