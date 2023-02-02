Ngày tôi quyết định nói với bố mẹ về đám cưới, bố mẹ tôi đã bị một cú sốc. Cũng phải thôi, đứa con gái bé ngày nào bỗng nhiên đòi cưới, không phải chuyện đùa cợt mà là cưới một người đàn ông hơn 11 tuổi.

Tôi bước lên xe hoa khi mọi suy nghĩ vẫn còn rất nông nổi. 19 tuổi, ở nơi thành phố này, con gái lấy chồng được xem là một điều gì đó rất lạ lùng.

Vì có bầu trước cưới nên chúng tôi không được trải nghiệm cuộc sống vợ chồng son như nhiều người. Nhà chồng tôi có một salon ô tô nên kinh tế của hai đứa cũng không gặp vấn đề gì. Chúng tôi sống riêng biệt trong một căn nhà ngay nội thành, mọi va chạm mẹ chồng nàng dâu cũng vì thế mà được giảm thiểu.

Mẹ tôi khóc hết nước mắt khi biết mọi sự không thể làm khác vì cái thai trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày. Lúc ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng có con gái đi lấy chồng, bố mẹ nào chẳng thương, tôi không nghĩ được rằng cuộc sống hôn nhân sắp tới của mình sẽ khó khăn đến nhường nào.

Tuy nhiên, vì kinh nghiệm sống chưa có nhiều nên tôi gặp khá nhiều vấn đề khó khăn khi bước vào cuộc sống vợ chồng. Giữa chúng tôi lại có một khoảng cách khá lớn về tuổi tác nên quan điểm, lối sống cũng có nhiều điểm khác biệt.

Ảnh minh họa: Internet

Sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng nên tôi quyết định kiêng chuyện ấy cho đến lúc sinh. Có lẽ đây chính là nguồn cơn dẫn đến chuyện chồng tôi có mối quan hệ ngoài luồng. Mọi sự vỡ lở khi tôi đang mang thai ở tháng thứ 7 và người thứ 3 đó không phải ai lạ chính là người tình cũ của anh.

Nỗi đau trở nên tận cùng, tôi những tưởng đã không thể vượt qua được nhưng nghĩ vì con, tôi đã nuốt nước mắt mà cho qua mọi chuyện. Anh cũng đã xin lỗi tôi và hứa sẽ không tái diễn, chỉ là vì vợ chồng kiêng chuyện ấy quá lâu nên anh không thoát khỏi được cám dỗ.

Thế nhưng người ta nói chẳng thể tin được lời đàn ông khi ngoại tình. Tất cả những lời anh nói chỉ là hứa suông, chỉ vài tháng sau khi sinh, chính tay tôi lại đọc được những dòng tin nhắn anh hẹn cô ta đi nhà nghỉ.

Tất cả đã quá đủ. Cuộc sống vợ chồng trẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với chúng tôi. Anh khá gia trưởng, lại nóng nảy và bảo thủ trong khi tôi lại thích sống đơn giản, nghĩ gì nói nấy. Những cơn cãi vã trở nên ngày một thường xuyên. Tôi ráng nhịn đến khi con được hơn một tuổi thì gửi đơn ly hôn.

Tôi đã quyết định phải chấm dứt mọi thứ dù trong tim vẫn còn yêu rất nhiều. Trong thâm tâm tôi vẫn yêu anh, nhưng nếu ở chung mái nhà với người đàn ông có quá nhiều sự khác biệt như vậy, mái nhà sẽ chỉ còn là nơi diễn ra những cuộc khẩu chiến mà thôi. Nhưng nói quên là quên sao được khi anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, người đầu tiên cho tôi những cảm xúc yêu đương, thăng hoa.

Tôi đem con về nhà mẹ đẻ. Chúng tôi thi thoảng có chạm mặt nhau khi anh đến thăm con nhưng mọi sự chỉ dừng ở tầm đấy. Hàng tháng mẹ con tôi đều nhận được khoản tiền chu cấp của anh, số tiền đó đủ để con tôi có được điều kiện sống tốt nhất.

Sau khi ly hôn, tôi có mở lòng với một người đàn ông song mối tình kết thúc khá sớm khi mẹ anh không chấp nhận người mẹ đơn thân như tôi. Tôi rất thông cảm với bà, có lẽ tôi cũng muốn con trai mình lấy một người con gái còn son chứ không phải người đàn bà từng qua vấp ngã.

Về phần chồng cũ, sau thời gian hai vợ chồng ly hôn, tôi biết anh đã cặp kè với khá nhiều phụ nữ, trong đó có My, cô người tình cũ của anh. Ngày quyết định gửi lá đơn ly hôn, tôi đã dặn lòng mình, từ nay anh qua lại với ai đã không còn là việc của tôi nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn ở vậy để nuôi con. Thằng bé giờ cũng đã học mẫu giáo lớn, nhiều khi những câu hỏi của con về bố khiến tôi khó xử. Đó lại chính là lúc chồng cũ của tôi nói muốn quay về vì vẫn còn tình cảm với tôi. Anh nói trải qua nhiều biến cố anh mới nhận ra không ai có thể thay thế được hình ảnh của tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Dù mạnh mẽ thế nào, trong thâm tâm tôi thực sự vẫn mong có một người đàn ông để làm chỗ dựa. Và quan trọng nhất là con tôi, tôi không muốn nó bị thiệt thòi, tuổi thơ phải hằn in những câu hỏi "Bố đâu rồi mẹ?" nữa. Tôi chấp nhận gạt bỏ tự ái cá nhân xưa kia, mở lòng mình với anh thêm lần nữa.

Không còn là những nam nữ trai trẻ mới tìm hiểu nhau, chúng tôi mở lòng và quan hệ như khi còn là vợ chồng. Sau một thời gian dài xa cách, thực sự tôi đã cảm nhận được những phút giây vô cùng thăng hoa, cho đến khi trong hơi men chếnh choáng, anh bỗng thốt ra câu nói đầy chua xót.

"My, nữa đi cưng".

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra rằng mình đã gọi tên người tình trước mặt tôi. Sau khi phát hiện ra chuyện ấy, anh tỏ vẻ hối lỗi và thanh minh việc đó chỉ là do nói nhầm lúc mất kiểm soát chứ hoàn toàn không có ý gì.

Tôi thì cảm thấy điều đó là quá đủ cho việc đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi phải cảm ơn anh vì đã không để mình sai lầm thêm một lần nữa. Anh vẫn cầu xin tôi tha thứ, những câu nói của con vẫn văng vẳng trong đầu nhưng tôi biết phải làm sao đây?