Trong cuộc đời dù không thể quyết định lúc bắt đầu, nhưng khi lớn lên, chúng ta có thể quyết định tương lai của mình

Thật tiếc là bản thân mỗi người không thể chọn mình sinh ra trong gia đình như thế nào, nhưng may mắn thay, dù không thể quyết định lúc bắt đầu, nhưng khi lớn lên, chúng ta có thể quyết định tương lai của mình.

Trong quá trình này, thực sự, điểm xuất phát của mọi người không giống nhau. Ngay cả khi chúng ta không hài lòng với xuất phát điểm hay xuất thân của mình, chúng ta không có năng lực để thay đổi nó, chúng ta chỉ có thể lựa chọn chấp nhận nó.

Bạn có thể quyết định mình muốn trở thành người như thế nào, và bạn có thể quyết định cách sống. Tất nhiên, trên con đường phía trước, mọi thứ có thể sẽ không suôn sẻ như vậy. Theo thời gian, chúng ta sẽ cảm thấy bối rối hơn. Dù vậy, một ngày nào đó, chúng ta vẫn sẽ tìm ra cách để tìm ra cách sống tốt hơn thoải mái hơn, vậy rốt cuộc thì cuộc sống đấy trông như thế nào.

Khi trưởng thành, chúng ta phải thừa nhận một thực tế rằng tinh thần và thể chất là vấn đề, và tiền bạc cũng rất quan trọng.

Nếu không có một thể chất và tinh thần khỏe mạnh, thì dù bạn có những gì đi chăng nữa cũng sẽ không còn ý nghĩa như vậy, và nếu không có tiền, cuộc sống sẽ chỉ có khó khăn. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải chăm sóc cơ thể và tình thần cho thật tốt, để chúng có đủ mạnh khỏe. Theo tiền đề này, chúng ta cũng không cần phải giả vờ thanh cao, nhất định phải thành thạo hay giỏi chuyên về một nghề nào đó và có một chỗ đứng ổn định.

Điều tốt nhất là nghĩ về những gì bạn thích, và sau đó biến sở thích của bạn thành công việc kinh doanh của riêng bạn, để bạn có thể làm những gì bạn thích và kiếm được nhiều tiền để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn.

Bạn không chỉ có thể tự lo cho chính mình, mà còn có thể hỗ trợ tốt cho những người xung quanh bên cạnh bạn, còn có thể hoạch định cho tương lai sau này.

Tất nhiên, nếu không có cách nào để biến từ thích thú thành sở thích, và chúng ta không biết mình thích gì, thì chúng ta không cần phải bi quan, chỉ cần nhìn vào những gì chúng ta có thể làm và những gì chúng ta có thể dựa vào kiếm sống.

Được làm điều mình thích và nuôi sống bản thân là một điều may mắn, nhưng đôi khi giữa ước mơ và thực tế luôn có khoảng cách. Thật khó để gộp chung cả hai, khi không thể cân bằng được cả hai thì hãy yêu những gì mình đang làm. Khi trưởng thành, chúng ta có thể có nhiều thứ, nhưng sức khỏe nhất định phải có, và đương nhiên cũng không thể không có tiền.

Đừng so sánh mình với người khác, hãy sống hết mình.

Trên đường đi, chúng ta sẽ thực sự thấy rằng thế giới không thật sự công bằng, dù chúng ta có cố gắng đến đâu cũng không thể đuổi kịp quá nhiều người, thậm chí không thể vượt qua điểm xuất phát của đối phương. Ở bên cạnh chúng ta có quá nhiều người hoàn cảnh tốt hơn mình, năng lực càng giỏi hơn. Chúng ta rồi sẽ phát hiện ra sự thật này, nhưng tốt hơn hết chúng ta không nên tiếp tục chỉ luôn suy nghĩ về nó.

Trong cuộc sống, chúng ta nên nhớ rằng không cần lúc nào cũng luôn để mắt đến người khác mà hãy luôn để mắt đến chính mình. Nhìn rõ tình hình hiện tại của bạn, hiểu và thấy rõ năng lực và ưu thế nào của bạn khiến mọi thứ ngày càng tốt hơn, và hãy lưu giữ tất cả thời gian và năng lượng cho chính mình, để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và đi đến nơi bạn muốn.

Hãy làm cho bản thân dần dần trở nên tốt hơn, thay vì luôn so sánh mình hay ghen tị với người khác. So sánh quá nhiều, luôn bới móc người khác, bạn sẽ không cảm thấy vui vẻ, có thể đối xử tốt với chính mình, để bản thân tiến bộ một chút, tự mình làm mọi thứ ngày càng tốt hơn, tự mình cảm thấy vui vẻ, chúng ta sẽ có một cuộc sống “giàu có” thực sự.

Hãy để quá khứ qua đi và sống với hiện tại

Cuộc sống là một quá trình, trong những năm qua, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những quyết định hay hành động thiếu chín chắn và đưa ra một số quyết định mà mình bỏ lỡ. Ngay cả trong tình yêu, chúng ta có thể đã phạm một số sai lầm, bỏ lỡ một vài người, yêu sai một số người.

Đối với những sai lầm trong quá khứ, nếu chúng ta luôn nghĩ về quá khứ, mãi hoài niệm, thì chúng ta sẽ không thể sống tốt cho hiện tại, và nó chỉ trì hoãn tương lai rất nhiều, cuộc sống sau này sẽ không thể tốt lên được nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ.

Điều tuyệt vời nhất là, cho dù có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, bất kể chúng ta đã trải qua những gì, khi những điều đó đã trở thành hiện thực và không có năng lực để thay đổi, chúng ta ngừng tiếp tục nghĩ về nó, và ngừng lại việc giam mình trong đó. Chỉ cần quên những điều đó đi, để chúng qua đi và nghĩ xem bản thân lúc này có thể làm được những gì.

Có rất nhiều việc, không nhất thiết phải cảm thấy mình đã làm sai, nếu bỏ lỡ, chúng ta lại nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Tại thời điểm này, chúng ta vẫn có thể có một khởi đầu mới, vẫn có thể bắt đầu lại với một tình yêu mới.

Tất cả những gì đã qua, chỉ cần xem đó là những trải nghiệm và bài học, rút ​​ra được điều gì đó từ nó, không nên mãi canh cánh trong lòng, sau đó cứ tiếp tục và sống tốt cuộc sống hiện tại. Tưởng chừng như chúng ta có rất nhiều, nhưng những gì chúng ta thực sự có được chỉ là từng giây từng phút, điều chúng ta phải làm là sống trọn vẹn từng ngày và sống theo cách mình muốn.

Nhân sinh không có cách sống nào là chắc chắn cố định nhưng ít nhất chúng ta phải biết có trách nhiệm với bản thân và cần cho nội tâm của bản thân được thả lỏng hơn. Đừng tự tạo áp lực lên bản thân, chỉ cần làm tốt những gì cần làm và tận dụng tốt năng lực của mình.

Hãy làm những gì bạn có thể, phấn đấu cho những gì bạn muốn và sau đó, cứ để mọi thứ xảy ra thuận theo tự nhiên. Chấp nhận mọi thứ xảy ra, và chấp nhận mọi kết quả nhận được từ chính những nỗ lực của mình.

Cuộc đời của ai cũng vậy, không thể nào mọi chuyện đều có thể như ý, không thể nào đều suôn sẻ nhưng mong muốn của mình, đều sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, cũng đều sẽ có rất nhiều chuyện đi chệch hướng theo dự tính ban đầu.

Đừng đòi hỏi mọi thứ đều phải hoàn hảo như ý, chỉ cần không hổ thẹn với lòng là được. Chúng ta chỉ có một cuộc sống, vì vậy hãy sống vui vẻ, hạnh phúc một chút, nỗ lực một chút, cũng nên mở lòng mình ra một chút.