Trong cơn say, tôi lơ mơ thấy chồng dìu mình về phòng nhưng sáng dậy tá hỏa khi thấy danh tính người kế bên

Chia tay mối tình 10 năm, tôi như kẻ điên, chếnh choáng và không còn muốn sống nữa. Nỗi đau thất tình lớn đến mức tôi phải xin nghỉ việc không lương hai tháng, tự nhốt mình trong phòng trọ, khóc suốt. Mỗi ngày, Lân, anh chàng đồng nghiệp, đều đem thức ăn sáng và tối đến cho tôi. Lân không giỏi ăn nói nên chỉ đem thức ăn đến trước mặt, nói vài câu rồi ngồi nhìn tôi ăn hết. Sau đó, anh dọn dẹp phòng, giặt giũ cho tôi rồi về.

Thật ra tôi quá hiểu tình cảm mà Lân dành cho tôi. Nhưng tôi không yêu anh nên cố tình tránh né. Giờ tôi thất tình, có lẽ Lân muốn nhân cơ hội này để chiếm lấy tình cảm của tôi. Không có chỗ dựa, tôi chỉ đành dựa vào anh. Vì suy nghĩ người yêu 10 năm còn phản bội, huống chi người yêu mình đơn phương, từng bị tổn thương tình cảm vì mình nên tôi thường buông lời giận dữ, trách cứ đàn ông vào tai Lân. Những khi tôi trách mắng, anh đều im lặng, giả vờ không nghe gì.