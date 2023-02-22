Trốn trong nhà tắm chuẩn bị cho bạn bất ngờ ngày sinh nhật, tôi bủn rủn tay chân khi thấy cô ấy làm việc này

Tâm sự 22/02/2023 07:58

Hôm ấy tôi vừa mới tới, còn chưa kịp chuẩn bị gì thì nghe thấy tiếng cửa lộc cộc mở ra. Đoán là vợ sắp cưới về bất ngờ nên tôi chui vội vào nhà tắm để ẩn.

Chỉ còn vỏn vẹn đúng 3 tháng nữa là chúng tôi sẽ kết hôn. Hiện tại, chúng tôi đã làm đám hỏi. Bạn gái tôi đang sống ở căn phòng thuê của cô ấy… Tôi ôm ấp giấc mơ về cuộc sống gia đình sau vài tháng nữa, khi có thể đón nàng về cùng chung sống.

Chúng tôi yêu nhau được khoảng 1 năm nay thôi. Thời gian đó tuy không dài nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì hai đứa hợp nhau. Trước đấy chúng tôi có quen biết, nhưng tình cảm chỉ dừng lại ở mức bạn bè. 1 năm trở lại đây, tự nhiên chúng tôi lại tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nên mới yêu nhau. Bố mẹ tôi chiều và quý cô ấy như con gái vậy.

Bạn gái tôi hiện đang làm văn phòng cho một công ty tư nhân, thu nhập cũng tạm ổn. Nhìn chung mọi thứ của cô ấy đều khá tốt, từ ngoại hình, tính cách đến công việc… Tôi thấy chẳng có gì phải phàn nàn về bạn gái mình cả.

Trốn trong nhà tắm chuẩn bị cho bạn bất ngờ ngày sinh nhật, tôi bủn rủn tay chân khi thấy cô ấy làm việc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 2 tuần, là sinh nhật bạn gái tôi. Muốn gây bất ngờ tặng cho cô ấy, tôi đến nhà bạn gái từ sớm, dự định sẽ chuẩn bị một bàn tiệc, hoa, nến, trang trí cả trái tim hoa hồng… Tính tôi cũng lãng mạn nên hay muốn làm những điều này cho người mình yêu. Nhưng, cuối cùng, hôm đó đã khiến tôi phải trắng mắt ra khi nhìn thấy bộ mặt thật của người đàn bà mình sắp cưới làm vợ.

Hôm ấy tôi vừa mới tới, còn chưa kịp chuẩn bị gì thì nghe thấy tiếng cửa lộc cộc mở ra. Đoán là vợ sắp cưới về bất ngờ nên tôi chui vội vào nhà tắm để ẩn. Nhưng cô ấy không về một mình, mà kèm theo một gã đàn ông khác…

Vừa vào với nhà, cô ta với hắn ôm vồ lấy nhau… Nhưng vợ tôi cau có đẩy hắn ra. Cô ấy bắt đầu nói liên hồi. Trong câu chuyện đó, tôi mới vỡ lẽ, chỉ cách đây có 3 tháng thôi, vợ sắp cưới của mình vừa đi phá thai với người tình. Họ xác định không cưới nhau vì nhiều cái khó khăn, nhưng lại hợp chuyện chăn gối nên không dứt ra được. Đã thế, cô ta còn nói tôi “như thằng yếu sinh lý, mang tiếng yêu nhau cả năm mà chẳng dám đòi hỏi, lúc nào cũng chỉ thích mấy cái thứ lãng mạn như đàn bà”. Tôi nghe mà chết điếng…

Vợ sắp cưới của tôi vẫn qua lại với hắn ta suốt, thậm chí từ khi yêu tôi đến giờ, hàng tuần họ vẫn đi nhà nghỉ, cặp kè, phè phỡn với nhau. Thế mà tôi không hề ha biết. Chắc tại tôi cả tin quá, lại ngờ nghệch nên không biết mình bị cắm sừng nhục nhã như thế…

Vợ tôi còn giao kèo với người tình là chỉ qua lại với nhau đến khi chúng tôi cưới vì sợ không lỡ lại dính bầu lúc đó thì khổ. Cô ta bảo không bao giờ bỏ tôi, vì tôi tốt, hiền lành, mỗi tội hơi “đụt” vụ chăn gối, không đủ để đáp ứng với nhu cầu của cô ấy. Tôi nghe mà nóng hết cả mặt.

Trốn trong nhà tắm chuẩn bị cho bạn bất ngờ ngày sinh nhật, tôi bủn rủn tay chân khi thấy cô ấy làm việc này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ chỉ về qua nhà chớp nhoáng rồi đi ngay. Họ dắt díu nhau đi nhà nghỉ… Tôi trốn trong nhà vệ sinh lặng người đi vì sốc.

Hôm đó tôi bỏ về, chẳng có tổ chức tiệc tùng gì hết. Thậm chí quà tôi còn chẳng thèm tặng nữa vì quá chán. Tính tôi hiền lành, lại an phận, tôi cũng thuộc tuýp người chung thủy nên không muốn mọi chuyện dở dang. Có thể nghe thế này ai cũng thấy tôi đụt quá nhưng tôi chẳng muốn giờ lại hủy hôn. Tôi im lặng không nói gì, đợi ngày hai đứa cưới, những mong cô ấy quên tình cũ đi mà quay về bên tôi.

Dối vợ đi làm để cuối tuần quấn quýt bên người tình, vừa đến nhà nghỉ trông thấy nhân viên dọn vệ sinh tôi bỗng sợ hãi cùng cực

Dối vợ đi làm để cuối tuần quấn quýt bên người tình, vừa đến nhà nghỉ trông thấy nhân viên dọn vệ sinh tôi bỗng sợ hãi cùng cực

Cách đây mấy tháng, tôi có qua lại khá thân thiết với một cô đồng nghiệp trẻ ở công ty đối tác. Thế rồi giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cô ấy tính tình phóng khoáng, biết tôi có vợ con rồi nhưng vẫn không e ngại.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

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