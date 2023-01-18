Trở về sau nửa năm đi công tác nhưng vợ cứ né tránh, tối đó tôi rình vợ vén áo lên thì phát hiện bí mật đáng sợ

Tâm sự 18/01/2023 04:42

Nửa năm nay tôi đi theo công trình, tuần vừa rồi mới trở về nhà. Cứ nghĩ vợ chồng xa nhau lâu ngày thì tối ấy, chúng tôi sẽ có một đêm mặn nồng. Nào ngờ tôi vừa đụng đến người thì vợ bất giác đẩy ra.

Tôi là dân làm công trình, thường thì mỗi tháng chỉ về nhà vài ngày. Đợt này nhiều việc, tôi đi nửa năm mới có thời gian về nhà. Vợ chồng hay xa nhau nên vợ tôi khá nhạy cảm. Cô ấy thường xuyên lo sợ chồng có người thứ 3.

Sau khi sinh con, cơ thể vợ tôi có phần xuống cấp. 4 tháng trước, cô ấy quyết định phẫu thuật nâng ngực. Nói thật, dù tôi không đồng ý nhưng vợ quyết tâm làm, tôi muốn cản cũng không được. Hơn nữa cô ấy luôn có tư tưởng nếu không trùng tu nhan sắc thì chồng dễ có người khác bên ngoài.

Nửa năm nay tôi đi theo công trình, tuần vừa rồi mới trở về nhà. Cứ nghĩ vợ chồng xa nhau lâu ngày thì tối ấy, chúng tôi sẽ có một đêm mặn nồng. Nào ngờ tôi vừa đụng đến người thì vợ bất giác đẩy ra.

Trở về sau nửa năm đi công tác nhưng vợ cứ né tránh, tối đó tôi rình vợ vén áo lên thì phát hiện bí mật đáng sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tiếp theo cũng vậy, vợ luôn né tránh không cho tôi có cơ hội gần gũi. Cho đến tối hôm trước, tôi quyết tâm tìm ra sự thật. Sau khi con ngủ, tôi hỏi thẳng vợ về những hành động kỳ lạ của cô ấy trong mấy ngày qua. Biết chẳng giấu được nữa, vợ tôi bật khóc vén áo lên. Lúc ấy, chính tôi cũng sững sờ. Thay vì có một bộ ngực đẹp, ngực vợ tôi lại bị biến dạng. Cô ấy nói lần trước bị biến chứng, hiện đã tháo túi ngực ra, vì lâu nay tự ti nên mới tránh né chồng.

Tôi đã động viên vợ và khuyên cô ấy không nên đụng chạm dao kéo nữa. Những tưởng vợ tôi sẽ nghe chồng, nào ngờ hôm sau, cô ấy lại tiếp tục gọi điện cho các cơ sở thẩm mỹ để nâng ngực lại. Tôi không đồng ý chuyện này ngay từ đầu, bây giờ vợ lại chống đối như vậy nữa. Nếu lần tới, cô ấy gặp phải biến chứng như lần trước thì sao? Theo mọi người, tôi nên làm gì để cô ấy chịu dừng lại và hết tự ti về bản thân đây?

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