Trở về nhà sau chuyến công tác, tôi 'chết đứng' khi chứng kiến chồng và người giúp việc làm việc tày đình giữa 'thanh thiên bạch nhật'

Tâm sự 01/09/2023 06:35

Thế nhưng nghĩ vậy mà không phải vậy, khi mà cách đây chưa đầy 1 tuần tôi đã được mục sở thị, bắt tận tay Hồi và cô giúp việc trẻ khỏe, dịu dạng, chất phác tên Vân đang quấn lấy nhau trong phòng riêng của Vân.

Không rõ tôi và Hồi ai là người “dính” tình yêu “sét đánh” trước? Chỉ biết rằng ngay buổi đầu ngồi cùng bàn trong lớp học tiếng Anh buổi tối ở một trung tâm trong phố, hai đứa tôi đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Để dù sau đó mặc dù Hồi biết tôi hơn anh 2 tuổi nhưng anh vẫn cương quyết “giữ” tôi bằng một đám cưới đầm ấm, đầy đủ bố, mẹ, họ hàng đôi bên khi tôi và anh đã trải 2 năm yêu nhau tha thiết.

Bố, mẹ tôi có nhà khá rộng chỉ cách nhà của bố, mẹ Hồi vài con phố, nhưng thuyền theo lái gái theo chồng tôi không thể bắt Hồi ở rể được. Biết tâm sự của tôi muốn có một chổ ở dù nhỏ cũng được miễn là riêng tư nên Hồi “vận động” bố, mẹ hai bên cho vay mượn cộng với tiền mừng cưới và vốn riêng bấy lâu của 2 đứa để mua một căn hộ chung cư mini khi tôi có bầu được 4 tháng.

Trở về nhà sau chuyến công tác, tôi 'chết đứng' khi chứng kiến chồng và người giúp việc làm việc tày đình giữa 'thanh thiên bạch nhật' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ, chồng tôi hạnh phúc đón bé gái đầu lòng khi Hồi bước qua tuổi 24 và tôi 26. Hồi là nhân viên của công ty môi giới bất động sản, còn tôi là nhân viên của một ngân hàng tư nhân nên việc nghỉ dài ngày ở nhà chăm con là không thể. Gần hết tiêu chuẩn nghỉ sinh tôi bàn với Hồi thuê người giúp việc, bởi ông bà nội, ngoại đều còn ở tuổi lao động trong cơ quan nhà nước, nên không thể trông giữ em bé cho vợ, chồng tôi được.

Không những Hồi ủng hộ ý tưởng của tôi mà anh còn tích cực tìm mối qua bạn bè, qua trung tâm để tôi sớm trở lại công ty khi thuê được người làm như mong muốn. Do đặc thù công việc, Hồi có nhiều mối quan hệ nên chưa đến ngày tôi phải đi làm, Hồi đã đưa về nhà một cô gái trẻ, khỏe mạnh có khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói nhẹ nhàng, chất phác.

Trở về nhà sau chuyến công tác, tôi 'chết đứng' khi chứng kiến chồng và người giúp việc làm việc tày đình giữa 'thanh thiên bạch nhật' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật ra có một việc tế nhị tôi không thích ở cô giúp việc đó là em thường tắm khi đêm đã muộn. Mấy lần nhắc nhở nhưng Vân bẽn lẽn rằng em quen như vậy từ ngày ở quê, bởi nhà tắm ở quê rất sơ sài, em đợi mọi người ngủ hết mới dám tắm, lâu dần thành quen khó bỏ…Thôi, cũng chẳng có gì to tát vả lại Vân ở buồng riêng, gần nhà tắm nên cũng không ảnh hưởng, phiền lụy gì đến sinh hoạt của vợ chồng tôi.

Thế nhưng nghĩ vậy mà không phải vậy, khi mà cách đây chưa đầy 1 tuần tôi đã được mục sở thị, bắt tận tay Hồi và cô giúp việc trẻ khỏe, dịu dạng, chất phác tên Vân đang quấn lấy nhau trong phòng riêng của Vân.

Trở về nhà sau chuyến công tác, tôi 'chết đứng' khi chứng kiến chồng và người giúp việc làm việc tày đình giữa 'thanh thiên bạch nhật' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do trong bữa tiệc mừng con gái tròn năm, vui bạn bè nên tôi uống mấy li bia rồi đi ngủ sớm, khuya muộn tỉnh giấc không thấy Hồi đâu, nghĩ anh đang dùng nhà vệ sinh nên dù có nhu cầu tôi cũng ráng đợi. Vậy mà càng đợi càng không thấy Hồi trở vào, sốt ruột tôi mở cửa phòng và chết sững vì gặp cảnh Hồi và Vân đang âu yếm nhau.

Hồi tỏ ra ân hận, nhanh mồm thú nhận rằng đây là lần đầ, là lỗi do Vân hay tắm khuya làm anh mất ngủ rồi không kiềm chế nổi!

Đến nhà bạn gái lúc nửa đêm, tôi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng động trời đang diễn ra trước mắt từ đầu đến cuối

Đến nhà bạn gái lúc nửa đêm, tôi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng động trời đang diễn ra trước mắt từ đầu đến cuối

Tôi dắt xe vào sân nhà Lan một cách lặng lẽ nên những người trong nhà không biết, do đó mà tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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