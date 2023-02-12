Trơ trẽn cướp chồng của người khác, 4 năm sau, 'tiểu tam' đột ngột quay lại nói điều này khiến tôi cười khẩy

Tâm sự 12/02/2023 05:30

Tôi ly dị chồng được 4 năm rồi và hiện đang nuôi 2 con. Hồi xưa, vợ chồng tôi từng sống hạnh phúc. Chồng tôi làm trưởng phòng ở một công ty viễn thông, thu nhập cao. Cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình trôi qua cho đến khi tiểu tam xuất hiện. 

Cô ta tên là Ngân, một cô gái trẻ trung, chưa chồng, cặp kè với chồng tôi suốt 2 năm. Trơ trẽn hơn, tiểu tam còn liên tục về nhà tôi ăn ở, xúi chồng ly dị tôi.

Hồi đó, tôi vì thương hai con nên cũng cố níu kéo chồng. Tuy nhiên, vì tình nghĩa đã cạn nên anh quyết định rời bỏ 3 mẹ con tôi để tìm hạnh phúc mới. Chồng tôi từng nói những lời cạn tình, cạn nghĩa mà tôi không quên được. Đặc biệt là sau khi con giáp thứ 13 mang thai, chồng và tôi đã chính thức đưa nhau ra tòa.

Lúc đó, tôi có 2 con nhỏ, chẳng biết đi đâu, nhà ngoại thì xa. Ông bà nội thực sự đã rất tốt khi vẫn thương yêu và cưu mang 3 mẹ con tôi. Còn anh ta như vậy, ông bà cũng chẳng thể nói được. Sau khi ly dị, bố chồng tôi có một xưởng nhỏ. Ông cho tôi làm chủ, bảo tôi cố gắng làm ăn để nuôi con. Ông bà cũng bảo tôi còn trẻ, sau này gặp được người tốt thì hãy đi bước nữa chứ đừng ở vậy mà tủi. Đầu năm nay, mẹ con tôi chuyển sang ở nhà mới vì nhà cũ gần với nhà chồng cũ ở với bồ. Tôi không muốn con tôi nhìn thấy cảnh bố nó như vậy. Mấy năm nay, tôi với 2 con sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. 

Trơ trẽn cướp chồng của người khác, 4 năm sau, 'tiểu tam' đột ngột quay lại nói điều này khiến tôi cười khẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cũ cũng chẳng hỏi han gì đến con, tôi cũng không trách. Nghe đâu, cô bồ của anh bị sảy thai rồi nên họ đang chạy chữa để sinh đứa khác. Cứ cuối tuần, tôi lại đưa con về chơi với ông bà nội hoặc ông bà lái xe đến thăm mẹ con tôi.

Cuộc sống của tôi đang yên bình, bỗng dưng một "người lạ mà quen" xuất hiện với lời cầu xin hết sức nực cười. Hôm đó, 3 mẹ con tôi đang ăn cơm thì một thai phụ đến gõ cửa nhà tôi. Tôi mở cửa thì thấy đó là Ngân. Nhìn thấy cô ta, tôi định không mở cửa. Nhưng thấy cô ta nài nỉ quá, tôi đành mở cửa cho vào.

Nhìn thấy tôi, Ngân nước mắt ngắn nước mắt dài xin lỗi tôi rồi kể khổ rằng chồng tôi sau khi cưới Ngân vẫn ngựa quen đường cũ. Xểnh ra cái là anh cặp kè, lang chạ, bao nuôi hết cô này đến cô khác. Giờ biết Ngân có bầu con gái, anh ta lạnh nhạt hẳn rồi rước ngay một cô bồ khác về, đuổi Ngân ra khỏi nhà. Giờ Ngân tìm đến tôi để xin tôi cho cô ta ngôi nhà ngày xưa mẹ con tôi từng ở sau khi ly dị.

 

"Giờ chị và các con đã có nhà cửa to đẹp, bề thế như vậy. Chị có thể cho mẹ con em ngôi nhà nhỏ mà bố mẹ từng cho mẹ con chị ở sau khi ly hôn hay không? Em đến xin bố mẹ thì ông bà bảo nhà đó chỉ cho cháu nội. Đứa con em đang mang trong mình chẳng phải là cháu nội của ông bà hay sao?", con giáp thứ 13 nói ra những câu nực cười.

Nghe xong những lời cầu xin của Ngân, tôi thấy tức cười lắm. Tôi bảo cô ta cần gì thì hãy tìm chồng cũ của tôi mà đòi. Còn tôi với cô ta đâu có liên quan gì đến nhau. Chuyện cô ta cướp chồng của tôi, cướp bố của các con tôi, tôi không thù cô ta là may. Làm sao tôi có thể giúp một người như vậy? Bị tôi từ chối, Ngân lau nước mắt ra về. Nhìn thấy bóng cô ta lùi xa, tôi bỗng thấy mủi lòng

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