Tranh thủ 'ôn lại bài' cùng tình cũ trong khách sạn, sáng thức giấc tôi giật bắn người khi thấy gương mặt thân quen bước ra từ căn phòng đối diện

Tâm sự 29/07/2023 06:29

Đúng là ông trời trêu ngươi khi tôi giấu chồng qua đêm với người cũ lại đụng độ anh ta hẹn hò với người yêu cũ tại cùng một khách sạn.

Cách đây 1 tuần, chồng tôi thông báo sẽ đi công tác trong 5 ngày. Hai vợ chồng mới lấy nhau gần một năm và chưa có con, chồng vắng nhà chỉ có mình tôi buồn tẻ. Vậy nên tối hôm thứ hai sau khi chồng xa nhà, tôi đã đi chơi với nhóm đồng nghiệp ở công ty cũ.

Ở buổi tụ họp, tình cờ thế nào lại có mặt Dũng, người yêu cũ của tôi. Khi trước tôi và Dũng làm cùng công ty, sau khi chia tay, tôi chuyển việc còn Dũng thì vẫn làm tại đó. Ba năm rồi hai đứa không liên lạc. Tối ấy có uống vài chén rượu nên những cảm xúc xưa cũ cứ thế ùa về.

Tôi với Dũng tâm sự rất nhiều chuyện, rồi cuối cùng không hiểu sao tôi lại theo anh ấy vào khách sạn. Lúc đó hành động của tôi hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Tôi nghĩ dù sao chồng cũng vắng nhà, chỉ một đêm với người cũ để sống lại những giây phút nồng nàn mãnh liệt khi trước chắc hẳn không phải điều gì quá nghiêm trọng. Sáng mai chúng tôi lại trở về là chính mình và chồng tôi sẽ không thể nào biết được bí mật đó.

Tranh thủ 'ôn lại bài' cùng tình cũ trong khách sạn, sáng thức giấc tôi giật bắn người khi thấy gương mặt thân quen bước ra từ căn phòng đối diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, tôi và Dũng quấn quýt nồng nàn, trong tâm trí chỉ có đối phương, quên hết mọi thứ khác. Tôi để mặc bản thân trôi theo thứ cảm xúc ngoài luồng này, với suy nghĩ chỉ đêm nay thôi sẽ không có lần sau nên không ảnh hưởng gì tới hôn nhân.

Mãi 4 giờ sáng chúng tôi mới ngủ thiếp đi. Ngủ chưa được bao lâu thì Dũng có việc phải về sớm. Tôi cũng dậy, nghĩ bụng về nhà rồi ngủ tiếp, đằng nào chồng cũng đi công tác chưa về.

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ nổi khi tôi và Dũng từ trong phòng khách sạn bước ra, nhìn sang dãy phòng khách sạn đối diện thì phải hóa đá khi thấy một người đàn ông không hề xa lạ. Người đó chính là chồng tôi. Anh và một người phụ nữ khác cũng vừa hay từ căn phòng đối diện mở cửa ra ngoài!

Tranh thủ 'ôn lại bài' cùng tình cũ trong khách sạn, sáng thức giấc tôi giật bắn người khi thấy gương mặt thân quen bước ra từ căn phòng đối diện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đụng độ 4 người quá mức bất ngờ ấy, cuối cùng kết thúc bằng việc tôi và chồng về nhà nói chuyện. Nghe anh ta thú nhận, hóa ra không phải chồng tôi đi công tác mà nói dối vợ để tiếp đón người yêu cũ từ Sài Gòn ra ngoài thủ đô làm việc mấy ngày. Cô ta cũng lập gia đình rồi, chồng tôi thì đã kết hôn nhưng hai người họ vẫn lén lút sắp xếp một cuộc đoàn tụ ngắn ngủi rồi lại ai về nhà nấy.

Đúng là ông trời trêu ngươi khi tôi giấu chồng qua đêm với người cũ lại đụng độ anh ta hẹn hò với người yêu cũ tại cùng một khách sạn. Chúng tôi đều cùng phản bội nhau. Vậy là chẳng ai có thể trách móc được ai cả.

Tranh thủ 'ôn lại bài' cùng tình cũ trong khách sạn, sáng thức giấc tôi giật bắn người khi thấy gương mặt thân quen bước ra từ căn phòng đối diện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ tôi muốn bỏ qua chuyện này, hai vợ chồng quay về bên nhau coi như không có chuyện gì, song chồng tôi không chịu. Anh ta bảo đàn ông có thể trăng hoa nhưng phụ nữ thì phải chung thủy với chồng tuyệt đối, mà tôi thì đã vi phạm nguyên tắc đó. Sau đó chồng đùng đùng đòi ly hôn.

Nhưng tôi vẫn chưa ký đơn, anh ta không dám làm căng vì cũng sợ chuyện với người yêu cũ ầm ĩ, không chỉ bản thân anh ta mất mặt mà còn ảnh hưởng đến cô ả kia. Mọi người thấy anh ta có vô lý không? Tại sao đàn ông làm được mà phụ nữ lại không thể? Tôi nên thuyết phục chồng thế nào để xí xóa chuyện này, dù sao anh ta cũng phản bội tôi cơ mà!

 

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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