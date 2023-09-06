Tốt bụng dìu giúp hàng xóm say xỉn vào nhà, tôi bỗng ngất lịm đi, sáng tỉnh giấc hoang mang tột độ khi thấy thứ này!

Tâm sự 06/09/2023 05:48

Vì coi ông là người thân nên tôi hay nhờ ông giúp việc này việc nọ, khi thì sửa điện, lúc thì sửa ống dẫn nước, khi thì trục trặc cái đồng hồ,... Tôi với ông cũng tâm sự nhiều hơn.

Tôi và chồng kết hôn với nhau sau 3 năm tìm hiểu, yêu đương. Ngày kết hôn ai cũng khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa. Bởi vậy tôi rất hạnh phúc và tin chắc rằng chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc sống cùng nhau đến trọn đời.

Sau kết hôn tôi và chồng lên thành phố sống để tiện cho công việc của tôi. Chúng tôi có thuê một chung cư vì chưa có điều kiện để mua nhà. Cuộc sống mới khá thoải mái vì hàng xóm ở đây rất tốt, đặc biệt trong đó có nhà ông hàng xóm rất tốt bụng. Ông ấy hiện đang ở cùng con trai nhưng con trai ông cũng thường xuyên đi công tác xa nhà nên đa phần ông ở nhà một mình. Vì thế ông đối xử với vợ chồng tôi rất tốt, ông coi vợ chồng tôi như con cái trong nhà vậy nên ông hay sang nhà tôi chơi. Nhiều khi có đồ ăn ngon ông cũng mang sang cho nên vợ chồng tôi đều quý ông lắm.

Tốt bụng dìu giúp hàng xóm say xỉn vào nhà, tôi bỗng ngất lịm đi, sáng tỉnh giấc hoang mang tột độ khi thấy thứ này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn được 1 tháng thì chồng tôi phải đi giám sát công trình tận trong Nam. Vì thế tôi khá buồn vì mới cưới nhau chẳng được tận hưởng cảnh vợ chồng son quấn quýt như nhiều đôi khác mà lại phải lẻ bóng một mình. Thấy tôi buồn phiền nên ông hàng xóm tốt bụng cũng hay trò chuyện với tôi. Sự cởi mở và chân thành của ông nên dần dà tôi cũng coi ông như người thân. Hơn nữa tôi ở trên này cũng chỉ có hai vợ chồng, nay chồng đi làm ăn xa nên thôi thì bán anh em xa mua láng giếng gần vậy. 

Vì coi ông là người thân nên tôi hay nhờ ông giúp việc này việc nọ, khi thì sửa điện, lúc thì sửa ống dẫn nước, khi thì trục trặc cái đồng hồ,... Tôi với ông cũng tâm sự nhiều hơn. Cứ thế chẳng hiểu sao tôi có cảm giác gì đó với ông mà rất khó diễn tả. Mà ông ngày càng quan tâm chiều chuộng tôi hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Hôm đó ông hàng xóm đi ăn cỗ nên trong người có chút hơi men. Thấy ông loạng choạng đi không vững nên tôi dìu ông vào nhà nhưng tự nhiên ông ôm chầm lấy tôi, sờ soạng nói đủ thứ chuyện. Ông bảo ông khổ tâm lắm, ông thương tôi có chồng mà cứ như không... Đã thế tôi cũng có tình cảm với ông nên không kiềm lòng được tôi với ông đã quan hệ với nhau.

Cứ ngỡ sau lần trót dại với ông thì tôi và ông sẽ phải tránh mặt nhau. Nhưng không dường như có một sức hút gì đó khiến tôi và ông càng xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi thường xuyên có quan hệ tình cảm trong thời gian chồng vắng nhà. Nhiều khi tôi lo sợ nếu không may có con với ông hàng xóm thì sẽ sao đây? Bởi có nhiều lần tôi và ông quan hệ mà chẳng dùng biện pháp gì cả. Nhưng rồi tôi lại chẳng bận tâm nữa vì tôi như một người điên lao vào những hơi men chếnh choáng với ông hàng xóm.

Tốt bụng dìu giúp hàng xóm say xỉn vào nhà, tôi bỗng ngất lịm đi, sáng tỉnh giấc hoang mang tột độ khi thấy thứ này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày tôi thấy cơ thể khác lại nên đã dùng que thử thai để thử? Kết quả que thử hai hiện lên hai vạch. Không tin vào mắt mình tôi vội vàng đi kiểm tra thì bác sĩ thông báo tôi đã có thai được 4 tuần. Mà cách đó ba tháng chồng tôi bận công tác chưa có lần nào về nhà. Thế là tôi có con với ông hàng xóm thật sao? Sự bất an của tôi đã thành hiện thực?

Về nhà, tôi hoang mang, lo lắng và luôn sống trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Tôi có nên bỏ đứa bé không hay nói thật với chồng và ông hàng xóm? Tôi phải làm sao đây? Liệu có lối thoát nào cho việc vợ ngoại tình với ông hàng xóm khi chồng không có nhà như tôi hay không?

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