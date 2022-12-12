Tống cổ con dâu khỏi nhà vì cưới 2 năm vẫn 'chưa biết đẻ', 10 năm sau gặp lại mẹ chồng cay đắng khi thấy 1 đứa trẻ mặt y đúc con trai mình đang chơi ở công viên

Tâm sự 12/12/2022 07:32

Bà nắm tay cô kể lể, nói rằng hối hận vì khi xưa giận quá mất khôn nên đã đuổi cô đi. Rồi bà kể xấu nàng dâu mới. Nói cô ta láo toét, không coi ai ra gì.

Chị cút khỏi nhà chúng tôi. Nhà tôi không có loại con dâu như chị, cái loại không biết đẻ. Tôi muốn đuổi chị từ lâu rồi, nhưng nay thằng con tôi mới chịu là còn phúc cho chị đó, chị ra khỏi nhà chúng tôi đi, chị muốn đi đâu thì đi....

Huệ còn nhớ mãi cái ngày đó. Ngày chị bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà. Ở nhà chồng Huệ, việc có con là bắt buộc. Thậm chí phải có con trai để sau này tiếp quản chức trưởng họ. Khỏi phải nói cũng biết, Huệ khao khát có một đứa con thế nào. Chưa có con khiến cô buồn và mặc cảm biết mấy. Mới 2 năm chưa có con, bà bắt đầu quay sang xỉa xói Huệ là loại không biết đẻ, tịt ngòi... Mặc dù vợ chồng Huệ đều đã đi khám và được bác sĩ kết luận là bình thường.

Nhận được tin nhắn của 1 người bạn, Huệ vội vàng dắt xe đi bắt gian. Rồi đi đến nhà nghỉ đó, cô đạp cửa bước vào phòng, nước mắt Huệ giàn giụa khi nhìn thấy người chồng cô yêu thương, luôn đầu ấp tay gối mỗi đêm lại đang ăn nằm cùng người phụ nữ khác. Cay đắng thay, chồng Huệ chẳng biết xấu hổ, tặng lại vợ 1 cái tát trời giáng và lại đem chuyện Huệ không có con ra để sỉ vả. Huệ ấm ức chạy về kể với mẹ chồng, nhờ bà phân xử. Kết cục, người bị đuổi ra khỏi nhà lại là cô.

Tống cổ con dâu khỏi nhà vì cưới 2 năm vẫn 'chưa biết đẻ', 10 năm sau gặp lại mẹ chồng cay đắng khi thấy 1 đứa trẻ mặt y đúc con trai mình đang chơi ở công viên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện xảy ra cũng 10 năm rồi. Nhưng Huệ vẫn ở trên thành phố làm việc. Cô ít khi về bố mẹ đẻ, mặc dù họ không hề trách mà ngược lại luôn động viên cô về quê lập nghiệp. Tháng trước khi cho con đi chơi công viên, Huệ bỗng gặp lại mẹ chồng. Chuyện là, mẹ chồng Huệ đi dạo phố, bỗng thấy 1 thằng bé quen quen, giống con trai bà hồi nhỏ như lột, bà liền tiến lại gần hỏi về cha mẹ của nó. Ngờ đâu, đứa trẻ lại thẳng tay chỉ về phía Huệ đang ngồi ở ghế đá cách đó không xa. Lúc đó bà ''chết lặng'', vừa vui mừng, vừa có chút ăn năn vì khi xưa đã đối xử bất công với Huệ.

Hóa ra, trước khi bị đuổi khỏi nhà, Huệ đã mang thai. Nhưng cô chưa kịp thông báo tin vui này, đã bị cả nhà chồng trở mặt rồi đuổi ra khỏi nhà. Biết Huệ đẻ được con trai, mẹ chồng mừng lắm. Bà nắm tay cô kể lể, nói rằng hối hận vì khi xưa giận quá mất khôn nên đã đuổi cô đi. Rồi bà kể xấu nàng dâu mới. Nói cô ta láo toét, không coi ai ra gì. Đặc biệt cũng không sinh được con cho dòng họ nhà bà. Và rồi, cô ta đã phản bội con trai của bà, cắm cho anh ta 1 cái sừng to tướng, rồi bỏ đi cùng với nhân tình.

Mẹ chồng mong Huệ có thể nối lại tình xưa với con trai của bà. Bà nói cô không thương mình, nhưng phải thương đến cháu của bà. Dù gì có bố, nó vẫn phát triển hoàn hảo hơn. Nhưng Huệ rụt tay lại, không nhận ý tốt đó. Chung quy cũng vì cô đã sinh được cháu nối dõi cho nhà mẹ chồng, bà mới mở rộng cánh cửa đón cô.

Thấy Huệ từ chối, trước lúc rời đi mẹ chồng không quên nhắn nhủ: "Dù sao thì nhà tôi có điều kiện hơn nhà chị. Thằng bé được sống trong môi trường đủ vật chất vẫn tốt hơn. Chị cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Chị không về thì gửi con đây tôi nuôi cho cũng được. Chị còn trẻ, phải nghĩ tương lai của mình chứ? Chả nhẽ ở vậy cả đời nuôi con".

Tống cổ con dâu khỏi nhà vì cưới 2 năm vẫn 'chưa biết đẻ', 10 năm sau gặp lại mẹ chồng cay đắng khi thấy 1 đứa trẻ mặt y đúc con trai mình đang chơi ở công viên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Huệ không đáp lại, mặc cho mẹ chồng hậm hực rời đi. 10 năm qua cô sống rất ổn, Huệ không muốn đặt chân về ''địa ngục trần gian'' ấy 1 chút nào nữa.

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