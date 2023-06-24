Tôi và chồng 'mây mưa' cả đêm sau 2 năm xa cách, nào ngờ chuẩn bị 'cán đích' thì anh lại nói một câu khiến tôi 'chết lặng'

Tâm sự 24/06/2023 05:35

Hôm đó chúng tôi đã uống với nhau khá nhiều trước khi "lâm trận". Tôi nghĩ chút cồn sẽ làm cho cuộc yêu thêm thăng hoa, chẳng ngờ nó lại lộ ra bí mật đầy đau đớn ấy.

Vậy là tôi và Quân kết hôn sau đúng 1 năm 7 tháng hẹn hò. Thời gian không dài cũng không ngắn song cũng đủ để phần nào khiến hai đứa thêm hiểu về nhau. Hạnh phúc thêm trọn vẹn khi tôi sinh được một bé trai sau 1 năm ngày cưới. Nếu ai đã từng trải qua mối quan hệ "máy bay - phi công" sẽ hiểu được phần nào áp lực về tuổi tác. Người ta nói tình yêu không quan trọng tuổi tác nhưng nhan sắc thì không như vậy. Trong khi đàn ông càng già càng phong trần thì phụ nữ chúng ta lại héo mòn đi vì gia đình, con cái.

Ngày quyết định tiến đến với Quân, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Quân là người đàn ông tốt, anh sống rất hết mình và chiều chuộng tôi. Tuy nhiên Quân kém tôi 3 tuổi và tính tình khá trẻ con. Gia đình cũng như bạn bè tôi đều lo sợ nhỡ sau này Quân trẻ con dễ thay đổi hay tôi già đi khiến chồng sa ngã bên ngoài.

Cũng nhiều lần chúng tôi mâu thuẫn rồi định dừng lại nhưng sau rồi cả hai vẫn vượt qua. Tôi cũng nghĩ, có lẽ đó đã là cái duyên trời định, sắp đặt cho hai đứa chúng tôi ở bên cạnh nhau.

Vậy là tôi và Quân kết hôn sau đúng 1 năm 7 tháng hẹn hò. Thời gian không dài cũng không ngắn song cũng đủ để phần nào khiến hai đứa thêm hiểu về nhau. Hạnh phúc thêm trọn vẹn khi tôi sinh được một bé trai sau 1 năm ngày cưới.

Tôi và chồng 'mây mưa' cả đêm sau 2 năm xa cách, nào ngờ chuẩn bị 'cán đích' thì anh lại nói một câu khiến tôi 'chết lặng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống bên một người chồng trẻ có rất nhiều điều thú vị. Vì còn trẻ nên chồng tôi cũng rất thích đi đây đi đó. Tôi có một cô bạn đồng nghiệp, gia đình rất có điều kiện, tính lại thích đi du lịch nhưng lấy phải ông chồng chỉ thích ở nhà và đặc biệt thích ăn cơm vợ nấu.

Nghe chuyện thích ăn cơm vợ nấu, không thích la cà thì cũng thích đấy nhưng cả năm chẳng thích đi đâu, chỉ thích ở nhà vì "vừa đông lại vừa chẳng chất lượng" kể ra cũng khổ. Nghe chị ca thán thèm đi chơi mà chồng chẳng chịu đi, sức một mình lại chẳng mang được 2 đứa con, nghĩ mà thương chị. Ở nhà tôi thì khác. Quan điểm của hai vợ chồng là tiết kiệm nhưng vẫn phải có những khoảng thời gian nhất định thưởng cho bản thân sau những cố gắng, nỗ lực nên chúng tôi vẫn "làm hết sức, chơi hết mình". Hồi có bầu đến tháng thứ 7 tôi và chồng vẫn đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Ngày con tròn 6 tháng, chúng tôi đã xách vali lên và đi. Thế rồi chồng tôi nhận được quyết định đi học ở nước ngoài 2 năm. Đây là một cơ hội rất tốt với anh ấy vì sau khi trở về, công việc hứa hẹn sẽ thăng tiến nhanh chóng. Vậy nhưng vợ chồng mới bên nhau chưa được 2 năm, đâu ai muốn phải xa nhau lúc này.

Chồng tôi cũng rất lưỡng lự trước cơ hội hiếm có đó. Tôi đem chuyện tâm sự với mẹ thì mẹ tôi nói nên tạo điều kiện cho chồng đi. Tôi còn nhớ mãi lời mẹ:

"Gái có công, chồng không phụ con ạ. Cơ hội tốt đâu phải lúc nào cũng có. Người ta có ô, có dù có khi còn chẳng được đi, đằng này mình được cấp trên công nhận năng lực thì phải mạnh dạn nắm bắt chứ". Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, tôi cũng dặn lòng cố gắng để chồng nắm lấy cơ hội lần này. Mỗi đêm nhớ chồng tôi lại cố nghĩ đến một tương lai tươi sáng mà cố gắng. Nghe con bi bô gọi bố, tôi trào nước mắt thương con rồi lại thương anh,người đàn ông phải một mình nơi đất khách quê người để kiếm sống.

Cũng may chồng tôi có lẽ khả năng độc lập và thích nghi tốt nên sau một thời gian qua đó, tôi thấy anh hồng hào, béo trắng ra hẳn. Anh thậm chí trông còn bảnh bao hơn so với những ngày ở bên cạnh tôi.

Nhìn lại chính mình trong gương, tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy đứng trước mình là một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu. Đầu tóc đã gần 2 năm không làm, cơ thể thì bụng chảy xệ, vòng 1 không thấy đâu, áo quần thì đơn sắc, kiểu dáng 1001 năm vẫn như một. Cố trấn an lại mình rồi tự nhủ mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà, tôi cho con đi ngủ và cũng không muốn nghĩ đến những hình ảnh kia nữa. Chồng tôi sắp về nước rồi, chúng tôi sẽ lại được sống hạnh phúc như xưa, con sẽ ngày ngày được chơi với bố. Thế nhưng chính vào đêm đầu tiên hai vợ chồng gặp lại nhau sau 2 năm xa cách, tôi chết lặng trước những hành động của chồng trong lúc "tân hôn".

Tôi và chồng 'mây mưa' cả đêm sau 2 năm xa cách, nào ngờ chuẩn bị 'cán đích' thì anh lại nói một câu khiến tôi 'chết lặng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó chúng tôi đã uống với nhau khá nhiều trước khi "lâm trận". Tôi nghĩ chút cồn sẽ làm cho cuộc yêu thêm thăng hoa, chẳng ngờ nó lại lộ ra bí mật đầy đau đớn ấy.

Trong lúc hành sự, chồng liên tục buông những lời thắc mắc chê bai cơ thể tôi, nào là cần đi nâng ngực rồi trị thâm. Đỉnh điểm là khi cao trào, anh bỗng gọi tên một người phụ nữ khác. Đó là một cái tên nước ngoài, chắc chắn không phải biệt danh của tôi.

Tôi và chồng 'mây mưa' cả đêm sau 2 năm xa cách, nào ngờ chuẩn bị 'cán đích' thì anh lại nói một câu khiến tôi 'chết lặng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật sự hoang mang về những điều vừa xảy ra. Có lẽ không phải lờ mờ nữa mà tôi gần như chắc chắn rằng chồng mình đã có nhân tình ở nước ngoài. Tôi chỉ suy nghĩ xem mình nên làm gì lúc này: thay đổi bản thân, làm đẹp để kéo chồng về hay giải thoát cho cả hai, để anh ta đến với cô gái ngoại quốc kia?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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