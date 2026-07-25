Tôi từng nghĩ em chồng lập dị khi mặc áo dài giữa trời nắng gắt, đến ngày biết sự thật mới thấy mình đã sai

Tâm sự 25/07/2026 22:27

Chỉ là tôi phát hiện được một chuyện rất lạ. Đó là mỗi lần về nhà, cô ấy lại mặc áo dài tay. Đợt trước trời hơi se lạnh thì không nói làm gì. Bây giờ trời nóng như đổ lửa, vậy mà em chồng không bao giờ mặc áo ngắn tay.

Người ta bảo chị dâu em chồng thì khó sống, còn tôi lại thân với em chồng như em gái. Thật ra trước khi là người một nhà, chúng tôi cũng là bạn thân. Vì thế cả hai luôn đối xử tốt với nhau, chẳng bao giờ có chuyện tị nạnh ghét bỏ.

Em chồng tôi vừa kết hôn được vài tháng. Hai người yêu nhau mới được nử năm thì đi đến đám cưới, nguyên nhân vì lỡ có thai trước khi kết hôn. Sau khi có gia đình, cô ấy cũng ít khi về nhà. Mỗi lần bố mẹ hỏi, cô ấy lại bảo do gia đình nhà chồng bận rộn nên cô ấy phải ở lại cơm nước cho cả nhà. Con gái lấy chồng phải theo chồng, nhà tôi hiểu điều đó nên không có ai hỏi nữa.

Chỉ là tôi phát hiện được một chuyện rất lạ. Đó là mỗi lần về nhà, cô ấy lại mặc áo dài tay. Đợt trước trời hơi se lạnh thì không nói làm gì. Bây giờ trời nóng như đổ lửa, vậy mà em chồng không bao giờ mặc áo ngắn tay.

Tôi từng nghĩ em chồng lập dị khi mặc áo dài giữa trời nắng gắt, đến ngày biết sự thật mới thấy mình đã sai - Ảnh 1
Tôi chạy đến hỏi tại sao, em chồng mới nức nở nói chồng vũ phu, cứ uống rượu say thì lại đánh vợ. Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy nghi ngờ lắm, nhưng hỏi thì cô ấy cứ bảo mặc áo dài quen rồi. Hôm qua em chồng sang chơi, tranh thủ dạy con tôi học. Hai cô cháu ngồi với nhu, con tôi không may làm đổ lọ mực vào tay áo của cô. Thế là nhân cơ hội em chồng vào nhà vệ sinh rửa tay, tôi cũng lén đi theo.

Lúc em chồng vén áo lên, tôi không thể tin vào mắt mình. Tay cô ấy chi chít vết thương, đã vậy còn có những vết thương rất mới. Tôi chạy đến hỏi tại sao, em chồng mới nức nở nói chồng vũ phu, cứ uống rượu say thì lại đánh vợ.

Nghe cô ấy nói, tôi thấy xót xa quá. Em chồng tôi nghĩ mình đang bụng mang dạ chửa nên không muốn đụng chạm nhà chồng. Cô ấy còn xin tôi giữ kín chuyện này, đặc biệt là với gia đình. Có điều tôi vẫn thấy ấm ức thay cô ấy. Theo mọi người, tôi có nên nói với chồng để anh đứng ra giải quyết chuyện này không?

Một năm cho em chồng ở nhờ, bữa cơm chỉ có rau luộc và lạc rang, kết cục khiến tôi không dám nhìn ai

Một năm cho em chồng ở nhờ, bữa cơm chỉ có rau luộc và lạc rang, kết cục khiến tôi không dám nhìn ai

Cách đây gần một năm, em chồng tôi ly hôn. Vì là chuyện tế nhị nên tôi không hỏi cô ấy được chia bao nhiêu tài sản, có điều tôi nghĩ cũng không nhiều lắm. Lúc đầu, cô ấy thuê một căn nhà trọ nhỏ để tiện đi làm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi nói ra sự thật trước ngày chị gái kết hôn, sáng hôm sau chị xuất hiện ở nhà mẹ đẻ với gương mặt thất thần

Tôi nói ra sự thật trước ngày chị gái kết hôn, sáng hôm sau chị xuất hiện ở nhà mẹ đẻ với gương mặt thất thần

Tâm sự 55 phút trước
Một bí mật bị vạch trần trước lễ cưới, đêm tân hôn chị gái đã lặng lẽ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ

Một bí mật bị vạch trần trước lễ cưới, đêm tân hôn chị gái đã lặng lẽ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 56 phút trước
Sau 8 năm hiếm muộn, người chồng phát hiện bí mật trong ngăn bàn phòng ngủ và mọi thứ hoàn toàn thay đổi

Sau 8 năm hiếm muộn, người chồng phát hiện bí mật trong ngăn bàn phòng ngủ và mọi thứ hoàn toàn thay đổi

Tâm sự 58 phút trước
Tưởng vợ làm chuyện khó hiểu trong bao lì xì cho cháu chồng, nào ngờ cô lại khiến anh nghẹn ngào

Tưởng vợ làm chuyện khó hiểu trong bao lì xì cho cháu chồng, nào ngờ cô lại khiến anh nghẹn ngào

Tâm sự 59 phút trước
Tưởng tôi không biết chuyện chồng mua xe cho bồ, nào ngờ màn phản đòn âm thầm khiến anh sững sờ

Tưởng tôi không biết chuyện chồng mua xe cho bồ, nào ngờ màn phản đòn âm thầm khiến anh sững sờ

Tâm sự 59 phút trước
Chiếc bao lì xì khiến chồng nổi giận với vợ ngày Tết, đến khi biết lý do anh chỉ biết cúi đầu

Chiếc bao lì xì khiến chồng nổi giận với vợ ngày Tết, đến khi biết lý do anh chỉ biết cúi đầu

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Tết đến chồng chỉ lo tiệc tùng, vợ không nổi giận mà dùng một chiêu khiến anh tự giác thay đổi

Tết đến chồng chỉ lo tiệc tùng, vợ không nổi giận mà dùng một chiêu khiến anh tự giác thay đổi

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Cơn ghen bùng phát khi vợ rời khách sạn, người xuất hiện sau đó khiến mọi chuyện đảo chiều

Cơn ghen bùng phát khi vợ rời khách sạn, người xuất hiện sau đó khiến mọi chuyện đảo chiều

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Vừa thấy vợ bước ra từ khách sạn, chồng mất bình tĩnh, vài giây sau mới bàng hoàng nhận ra sự thật

Vừa thấy vợ bước ra từ khách sạn, chồng mất bình tĩnh, vài giây sau mới bàng hoàng nhận ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nhậu xuyên Tết khiến vợ khó chịu, anh chồng không ngờ lời nhắc nhẹ nhàng ấy lại có sức nặng đến vậy

Nhậu xuyên Tết khiến vợ khó chịu, anh chồng không ngờ lời nhắc nhẹ nhàng ấy lại có sức nặng đến vậy

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một câu nói của thầy bói khiến mẹ chồng đổi thái độ với con dâu, sự im lặng của anh chồng mới đáng sợ

Một câu nói của thầy bói khiến mẹ chồng đổi thái độ với con dâu, sự im lặng của anh chồng mới đáng sợ

Chồng lạnh nhạt, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, tôi không ngờ bí mật phía sau lại khiến mình hối hận

Chồng lạnh nhạt, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, tôi không ngờ bí mật phía sau lại khiến mình hối hận

Chồng nói đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi hé lộ bí mật thật sự

Chồng nói đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi hé lộ bí mật thật sự

Bạn bè ngưỡng mộ cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo, nào ngờ tôi phải giấu nước mắt suốt 3 năm

Bạn bè ngưỡng mộ cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo, nào ngờ tôi phải giấu nước mắt suốt 3 năm

Bữa ăn đang ngon mà thấy đắng. Chồng tôi chả nói gì ngồi im thin thít ăn.

Bữa ăn đang ngon mà thấy đắng. Chồng tôi chả nói gì ngồi im thin thít ăn.

Gặp lại người yêu cũ, trai đã có vợ chưa kịp nguôi xao xuyến đã choáng váng trước màn mặc cả khó tin

Gặp lại người yêu cũ, trai đã có vợ chưa kịp nguôi xao xuyến đã choáng váng trước màn mặc cả khó tin