Tôi thà cởi váy cưới để mang danh 'gái một đời chồng' còn hơn là nhận món quà bất ngờ từ mẹ chồng ngay trong ngày kết hôn

Dù rất bực mình nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt bố mẹ chồng tương lai, tôi luôn tỏ ra mình là một người bao dung, rộng lượng nên mỗi lần như vậy tôi đều im lặng. Vậy mà chúng tôi cũng yêu nhau được gần 2 năm và xác định sẽ tiến đến hôn nhân.

Hải là một anh chàng cao to, đẹp trai lồng lộng công khai tình yêu với tôi là cô gái có ngoại hình nhỏ bé, nhan sắc ở mức trung bình, không ít người đã bàn ra tán vào, nhất là khi nhà của tôi cũng không khá giả gì. Không thể cản được con trai cưới tôi, mẹ Hải đành chấp nhận, nhưng trong bụng vẫn không ngừng tiếc nuối cô bạn gái xinh đẹp, chân dài, nhà mặt phố bố làm quan trước đây của anh.

Tuy nhiên ngay cưới cận kề nên tôi cũng chẳng chấp nhặt từng câu từng chữ với mẹ chồng tương lai làm gì cả, dù sao sau cưới hai vợ chồng không ở cùng bà, thôi thì cứ giữ mối quan hệ như trước là được.

Khi hai bên gia đình bàn tới chuyện cưới xin, mẹ anh còn đặc biệt dặn dò riêng tôi: “Hai đứa ở bên nhau lâu như vậy, tuy cháu có một số mặt chưa xứng với thằng Hải nhưng dù sao vẫn còn trẻ, dần dần rồi thay đổi cũng được. Đến hôm đám cưới, bác sẽ tạo cho cháu một bất ngờ lớn. Mà thôi, ngày cưới cũng định rồi, nên thay đổi cách xưng hô từ bây giờ đi là vừa”.

Nháy mắt đã tới ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng. Trong ngày cưới, nhiều người thân, bạn bè đến tham dự, nhìn thấy không khí lễ cưới đông vui mà tôi hạnh phúc trào dâng trong lòng. Lúc đầu nhiều người còn không tin tình cảm giữa chúng tôi vậy mà hai đứa giờ sắp cưới rồi, mẹ chồng còn nói sẽ tạo bất ngờ cho tôi nữa chứ. Nhưng đám cưới cũng sắp sửa bắt đầu rồi, mà tôi vẫn chưa thấy điều bất ngờ mẹ chồng nói.

Ảnh minh họa: Internet

Đang miên man suy nghĩ, tôi chợt thấy mẹ chồng đang đón khách nhưng bỗng hối hả chạy ra đón ai đó. Nghĩ bụng chắc là người thân thiết lắm nên mẹ chồng mới phải đích thân ra tận cổng đi đón như vậy. Nhưng khi nhìn thấy người đến, tôi “hóa đá” ngay tại chỗ. Đó chính là bạn gái cũ của chồng tôi. Sau khi chạy ra đón bạn gái cũ của chồng, mẹ chồng mới dẫn cô ấy đến trước mặt tôi giới thiệu:

- Để mẹ giới thiệu với con, đây là Huệ. Nếu ngày trước nhà con bé không phản đối thì nó đã là con dâu của mẹ rồi. Hôm nay con lấy Hải, mẹ đã mời Huệ đến dự. Đây cũng là bất ngờ mẹ dành cho con đấy. Mẹ mong hai đứa có thể làm bạn với nhau trong tương lai. Trước mẹ hay chê con cái này không tốt, cái kia không được, thì giờ con có thể học hỏi từ Huệ, mẹ tin rồi con sẽ tốt hơn thôi.

Không ngờ mẹ chồng lại có thể nói ra những lời như vậy ngay trong đám cưới của tôi. Không hiểu bà cố tình hay kém duyên nữa. Tôi như chết đứng ngay tại chỗ, cố nặn ra một nụ cười ngượng ngịu còn sau đó mẹ chồng dẫn Huệ đi chào hỏi quan khách. Mấy người bạn của chồng tôi cũng xúm lại chào hỏi cô ấy, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh chung rồi nói thật tiếc khi cô ấy và Hải không thể bên nhau. Nhìn mọi người vây quanh hỏi han Huệ, tôi chợt cảm thấy mình thật thừa thãi.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe tiếng nhạc xập xình bên ngoài và nhìn khách nườm nượp ra vào, tôi chợt thấy trời đất tối sầm lại, ớn lạnh cả người. Mượn cớ đi vệ sinh, tôi trở về phòng rồi cởi váy cưới ra, thay quần áo của mình vào rồi nhắn cho bố mẹ tôi rằng tôi sẽ không lấy Hải nữa.

Xong xuôi mọi việc tôi rời đi, mặc kệ quan khách. Ai cũng trách tôi hành động cảm tính, trẻ con nhưng có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi không? Cứ sống dưới cái bóng người yêu cũ của chồng thật khó chịu, chi bằng dứt khoát một lần cho rồi.