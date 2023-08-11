Tối nào vợ cũng đi tập thể dục, tôi quyết định lén theo dõi rồi phát hoảng khi phát hiện em tay trong tay cùng một người vô cùng quen thuộc

Tâm sự 11/08/2023 12:35

Trong căn nhà sang trọng tôi ngó qua cánh cửa không thấy ai ở ngoài phòng khách. Sau một hồi tìm kiếm tôi giật mình hét toáng lên khi thấy hai người phụ nữ đang âu yếm nhau.

Cứ đến giờ hoàng đạo là dù con khóc hay đang ăn vợ cũng mặc kệ cứ giao phó hết cho chồng còn cô ấy ba chân bốn cẳng chạy theo chị hàng xóm.

Từ khi lấy chồng vợ tôi có bầu rồi sinh con nên chưa đi làm, vợ chồng tôi đang dự định sinh tiếp đứa nữa rồi vợ đi làm cũng được. Với lại lương của tôi tuy không dư giả nhưng cũng đủ nuôi hai mẹ con cô ấy. Từ khi sinh đứa con đầu lòng bụng của vợ tôi cứ ngày một phình to ra nhìn cứ như có bầu 4 - 5 tháng. Thấy vậy tôi khuyên:

- Em nên tập thể dục đi cho eo thon như ngày con gái chứ nhìn cái mặt rõ đẹp mà đi đâu ai cũng hỏi có bầu mấy tháng rồi khiến anh xấu hổ cho em đấy.

- Em mà tập thể dục thì ai trông con chứ?

- Ôi tưởng gì có chồng ở đây em yên tâm đi, việc gì chứ trông con là việc anh có thể làm giúp em.

Từ khi sinh đứa con đầu lòng bụng của vợ tôi cứ ngày một phình to ra nhìn cứ như

Tối nào vợ cũng đi tập thể dục, tôi quyết định lén theo dõi rồi phát hoảng khi phát hiện em tay trong tay cùng một người vô cùng quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được chồng ủng hộ nhiệt tình vợ tôi vui ra mặt tối nào cũng đi tập tành rất chăm chỉ, ngày mưa cũng như này bão em không từ bỏ buổi nào cả. Được cái có chị trong cùng khu phố không chồng con tối nào cũng nhiệt tình sang rủ vợ tôi đi tập thể dục.

Cứ đến giờ hoàng đạo là dù con khóc hay đang ăn vợ cũng mặc kệ cứ giao phó hết cho chồng còn cô ấy ba chân bốn cẳng chạy theo chị hàng xóm. Nhiều ngày đi làm về mệt nhoài chỉ muốn nằm ngủ cho đã con mắt nhưng vì đã hứa với vợ nên tôi không thể rút lại. Đôi khi tôi mệt quá nói nhỏ với vợ:

- Hay hôm nay em ở nhà ôm con cho anh ngủ chút mấy hôm nay làm nhiều quá.

- Ôi không được đâu, em hứa với chị Hồng là tối nay sẽ đi tập rồi, đấy vừa nhắc đã thấy mặt rồi.

Chưa dứt lời đã thấy vợ chạy ra đến ngoài cửa rồi chẳng kịp nói lời nào nữa chỉ biết ôm đứa con đang khóc nấc lên đòi mẹ. Đúng là từ khi vợ đi tập thể dục nhìn người cũng eo hơn một chút rồi, nhìn ngày càng xinh tươi đúng nghĩa là gái một con rồi. Chẳng hiểu sao dạo này vợ lấy tiền ở đâu mà mua sắm nhiều quần áo đẹp để trong tủ thế chứ, có lần tôi tò mò hỏi thì vợ bảo:

- Chị Hồng không mặc nữa cho em đấy.

- Anh thấy toàn những bộ mới tinh chị ấy cho hết lấy gì mà mặc.

- Chị ấy giàu lắm, mấy bộ này ăn nhằm gì, chị còn cho em cả chiếc dây chuyền bạch kim nữa đây này và cả đôi khuyên tai cùng chiếc nhẫn đấy.

- Hả sao chị ấy lại cho em những thứ quý giá này chứ?

- Thì chị ấy không chồng con không người thân thích những thứ không dùng đến thì cho đi chứ để làm gì cho chật nhà hả anh.

Thấy vợ kết thân được với một người bạn giàu có tốt bụng tôi vui lắm thậm chí còn quý chị ấy ra mặt thường xuyên nhắc nhở vợ đưa chị ấy đến ăn cơm cùng với vợ chồng cho vui. Tôi coi chị Hồng như là một người chị của gia đình mình vậy, cứ mỗi khi động đũa động bát là đều có mặt chị ấy. Nhiều lúc vợ chồng tôi cần số tiền lớn chị đều cho vay mượn mà không cần trả lãi thậm chí còn sẵn sàng rút ví cho con tôi cả triệu đồng mỗi khi nó đi khám.

Tối nào vợ cũng đi tập thể dục, tôi quyết định lén theo dõi rồi phát hoảng khi phát hiện em tay trong tay cùng một người vô cùng quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nếu không muốn người ta biết thì đừng có làm và chuyện của vợ tôi là như vậy. Vào buổi tối hôm ấy con tôi ốm nhưng chị Hồng vẫn đến và kéo vợ tôi đi thể dục, dù đã không cho vợ tôi đi rồi nhưng mới khi chiều chị ấy chìa ra tờ 500 nghìn đồng cho con tôi nên há miệng mắc quai chẳng biết nói gì ngoài chiều lòng chị ấy.

Vợ đi rồi tôi ôm con một lúc rồi nó cũng ngủ ngon lành, nhưng chưa được bao lâu nó khóc rống lên khiến tôi không thể nào dỗ nổi nữa gọi điện cho vợ thì cô ấy không mang máy. Mà nếu đợi vợ thì phải hơn 1 tiếng nữa cô ấy mới về, tôi đành phải mặc quần áo ấm cho con rồi khóa cửa lại bế con đi trong đường phố lạnh lẽo để tìm vợ. Tìm ngoài đường mãi không thấy đứng nép vào quán chè qua câu chuyện tôi hỏi:

- Bà có nhìn thấy hai người phụ nữ đi bộ tập thể dục qua đây mỗi ngày không?

- Tôi ngồi đây cả năm rồi chẳng bao giờ nhìn thấy hai người như cậu mô tả cả chỉ thấy toàn bọn choai choai thôi.

Tối nào vợ cũng đi tập thể dục, tôi quyết định lén theo dõi rồi phát hoảng khi phát hiện em tay trong tay cùng một người vô cùng quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đoán bà già mắt mờ nên tôi bỏ đi không nói chuyện nữa, nhưng nếu như bà bán nước chè nói vợ tôi không tập thể dục thì đi đâu nhỉ, nghĩ một lát tôi bồng bế con đến nhà chị Hồng xem vợ tôi có ở đấy không. Thật may cánh cửa chỉ kéo khóa là vào được, trong căn nhà sang trọng tôi ngó qua cánh cửa không thấy ai ở ngoài phòng khách. Sau một hồi tìm kiếm tôi giật mình hét toáng lên khi thấy hai người phụ nữ đang âu yếm nhau. Thấy chồng xuất hiện vợ tôi định chạy trốn nhưng tôi nhanh tay nắm lấy tay cô ấy mà mắng chửi:

- Đời thủa nhà ai chồng thì đi làm đến tối lại vất vả chăm sóc con ốm còn vợ nhởn nhơ đi ngoại tình không? Đây là kiểu tập thể dục của các cô đấy à, sao tôi lại tin tưởng mù quáng đến vậy chứ, đúng là chẳng ai tự nhiên tốt với mình mà không có lý do của nó cả. Cô bế con về nhà trước đi tôi sẽ tính tội, còn chị Hồng từ trước nhìn chị ăn ở hiền lành là vậy sao chị lại lôi kéo vợ tôi vào thứ cám dỗ chết người này chứ. Tôi không khinh thường con người như chị nhưng tôi hận chị chỉ vì tính ích kỷ mà lôi kéo vợ tôi vào con đường hư hỏng đây là cái tát để cảnh cáo chị nếu còn tái phạm tôi sẽ cho cả khu phố biết con người thật của chị và chị không thể sống trên mảnh đất này nữa đâu.

Về nhà tôi không đánh vợ cũng chẳng chửi vợ mà ức đến nỗi không thể nói cũng không thể nhìn thẳng vào mặt vợ, tôi khinh thường em chỉ vì tiền và mấy bộ đồ rẻ tiền mà em bán rẻ bản thân, vì thương con nên tôi cũng không thể ly dị được.

Vô tình thấy trần nhà bị khoét một lỗ rất rộng, mở camera ra xem, tôi chết sững khi thấy cảnh tượng ấy

Vô tình thấy trần nhà bị khoét một lỗ rất rộng, mở camera ra xem, tôi chết sững khi thấy cảnh tượng ấy

Hóa ra trước khi lấy tôi, anh không muốn tài sản của mình gộp chung vào thành tài sản chung với tôi nên đã rắp tâm làm chuyện ấy...

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