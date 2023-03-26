Lúc mẹ đón anh về, Christian chỉ biết im lặng. Anh đã bị sốc và tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra với mình. Vài tuần sau bà lại gửi anh cho tên khốn kia, nhưng anh không thể từ chối. Lần này, hắn bắt anh xem phim khiêu dâm và dặn không được nói cho bất kỳ ai.

Christian Weissmann kể rằng hôm đó mẹ anh đưa anh đến nhà một người bạn chơi vì bà bận không chăm anh được. Bà ấy tin tưởng giao anh cho một người tên Sawyer, bởi vì nghĩ hắn ta là một "thanh niên tốt". Lúc ấy anh chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi thích xem Disney và uống nước ngọt. Christian chưa từng nghĩ mình sẽ bị xâm hại như thế. Trong lúc anh đang xem TV, Sawyer đã cởi quần áo anh ra rồi giở trò đòi bại. Christian liên tục kháng cự nhưng sức anh lại không đủ chống lại thanh niên kia. Và thế là anh bật lực để hắn ta làm nhục mình.

Sau đó anh bắt đầu xem phim liên tục và giới thiệu nó cho bạn bè mình. Không lâu sau, các cuộc vui của anh đều bị phá hỏng nhưng anh không nói cho mẹ biết vì sao. Anh chọn cách im lặng và bắt đầu khinh thường bản thân.

Anh không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này dù cảm thấy nó thật sai trái, thế nhưng Christian lại muốn làm Sawyer vui vẻ.

Thời gian trôi qua, anh cố gắng vượt qua sự việc. Anh đi nhà thờ và biết rằng hành động của mình là "tội lỗi" và anh cảm thấy kinh tởm bản thân hơn. Anh chẳng biết xu hướng của mình là gì, nhưng anh biết mình bị thu hút bởi những người đàn ông khác. Vậy nên Christian quyết định chôn vùi tất cả rồi càng cảm thấy chán ghét bản thân.

Christian chăm chỉ làm việc để nâng cao giá trị của mình và bỏ lại quá khứ nhưng vẫn không khá hơn. Thoạt nhìn, anh có một tuổi thơ êm đềm, bình thường nhưng không ai biết sự thật phía sau đó cả.

Năm 2018, anh chuyển nhà và có bạn gái. Và anh bắt đầu lo lắng khi nghĩ đến chuyện quan hệ với cô. Christian không giỏi che giấu nỗi sợ của mình, nhưng may là bạn gái đã cảm thông cho anh.

Khi mối quan hệ của họ kết thúc, anh cảm thấy thật sự xấu hổ. Và cuối cùng anh đã thổ lộ hết với mẹ mình mọi chuyện xảy ra, bà đã ôm anh thật chật vào lòng. Sau đó anh bắt đầu tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị những tổn thương đã dằn vặt anh suốt thời gian qua.

Bác sĩ nói với anh, "trong 6 người sẽ có ít nhất một người đàn ông từng bị lạm dụng tình dục". Christian cảm thấy tức giận vì chuyện này cũng xảy ra với những người khác nhưng không ai nói về nó cả.

Sau đó, anh tiếp tục cải thiện bản thân và chấp nhận con người thật của mình rằng anh là người song tính, có thể yêu cả nam lẫn nữ. Anh nhận ra việc anh yêu thích người đồng giới không liên quan gì đến kẻ đã làm việc xấu với anh.

Khi thấy khá hơn, anh lại sợ hãi khi gặp gỡ người cùng giới. Anh lại tìm gặp nhiều nhà trị liệu tâm lý và bác sĩ tâm thần để giải quyết vấn đề mới.

Ảnh: Huffpost

Cuối cùng anh đã cảm thấy thoái mái và những nỗi sợ hãi của anh cũng vơi dần. Kể từ khi Christian công khai là người song tính, anh cũng đã tìm được một nửa cho mình.

Anh nói rằng mình thật may mắn khi được bạn bè và người thân chia sẻ nỗi đau và chấp nhận anh. Anh tin rằng khi đàn ông cởi mở và dũng cảm nói về nỗi đau của họ sẽ khiến cuộc sống họ thay đổi tốt hơn.

Christian Weissmann là một diễn viên kiêm nhà văn ở Chicago, hiện anh đang sống ở Los Angeles. Anh ấy đã xuất hiện trên chương trình “Dear White People” của Netflix, “Bà nội trợ kiểu Mỹ” của ABC và đáng chú ý nhất là vai Nate trong chương trình “Saved by the Bell” của Peacock.

Theo Huffpost